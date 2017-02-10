– February 10, 2017

المدرسي : ازمة واشنطن مع طهران مفتعلة لتوفير فرصة للقوى الارهابية

بغداد ـ محمد الصالحي

عد المرجع الديني محمد تقي المدرسي أن تصاعد التوتر بين الولايات الأمريكية المتحدة وإيران مفتعل من قبل من أسماهم بـدوائر صهيونية ودول مارقة ، داعيا إلى احتواء الأزمة ولو مرحلياً. وقال المدرسي في بيان امس (نحذر من افتعال أزمات جديدة في الشرق الأوسط لأنها سوف توفر فرصة ذهبية للمتشددين الذين يترنحون تحت ضربات موجعة في العراق وسوريا لاستعادة قواهم من جديد) مبينا أن (القوى الإرهابية في المنطقة بدأت بالانهيار ولكن الدوائر الصهيونية والدول المارقة المتعاونة معهم لم تستسلم بل شرعت في حياكة مؤامرة خبيثة بافتعال أزمات جديدة في المنطقة) . وأضاف المدرسي أن (هذه الأزمات تأتي لصرف النظر عن خطر الإرهابيين ومحاولة منهم لمدهم بالمزيد من الدعم) ، مشيرا الى أن (الأزمة الجديدة التي تلوح ارهاصاتها في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران واحدة من تلك الأزمات التي بدأت دوائر معينة بافتعالها) . وأعرب المدرسي عن أمله ان (يرتفع مسؤولو المنطقة والعالم إلى مستوى تصديهم للإرهاب الذي أصبح اليوم اكبر خطر على السلم العالمي وأن تتجاوز ولو مرحلياً قضاياهم الخلافية للتفرغ لهذه المشكلة الخطيرة) ، داعيا (الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى التركيز على محاربة الإرهاب وعدم الانجرار وراء قوى الضغط الداخلية والمدعومة بالدولارات النفطية نحو معركة أخرى) ،مؤكداً أن (هذا الانجرار سوف يشتت جهودها التي من المفترض أن تتركز في محاربة الإرهاب). وفي الشأن المحلي قال المدرسي إن (شعبنا الذي جاهد وضحى من أجل حماية نفسه والعالم سوف يبادر بالمزيد من التضحية من أجل تحقيق هدفه العظيم وهو القضاء على القوى الظلامية)، مضيفا (المفروض على دول العالم أن تبادر بالتعاون مع العراق في هذه المعركة المصيرية) .