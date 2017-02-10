مقتل خمسة وإصابة 20 في تفجيرين انتحاريين بالجانب الأيسر للموصل
ترامب يبلغ العبادي بأن الخارجية ستراجع قرار حظر سفر العراقيين
بغداد – الموصل – كريم عبد زاير
يحاول تنظيمداعش الافادة من فترة الانتظار التي تسبق انطلاق عملية تحرير الجزء المتبقي من الموصل في الجزء الايمن ، ويقوم بعليات تسلل انتحارية كان منها الجمعة اثنتان في الجزء المحرر من الموصل . حيث قال مصدر طبي إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرون الجمعة في تفجيرين انتحاريين أصابا موقعاً للجيش العراقي ومطعماً في شرق الموصل. وفجر ارهابي من داعش نفسه داخل مطعم سيدتي الجميلة في حي الزهور وقت الغداء الجمعة فتصدى له صاحب المطعم المواطن الحاج ناصر لكنه استشهد بين أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 15. ونفذ الهجوم الانتحاري الثاني بسيارة ملغومة وقتل جنديا وأصاب أربعة آخرين في حي النوراحد الاحياء الموبوءة سابقا بمقار التنظيم والمنطقتان من بين أحياء الجانب الايسر من الموصل التي استعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة من التنظيم المتشدد. وانفجر حزام ناسف من النوع الذي يرتديه عادة المفجرون الانتحاريون في أحد شوارع الزهور دون وقوع خسائر بشرية. فيما طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اول مكالمة هاتفية بينهما امس الاول ، برفع اسم العراق من قائمة الدول التي منعت من دخول الولايات المتحدة. ورأى مراقبون ان مشكلات العراق الملحة سياسيا وامنيا اهم كثيرا من تقديم اولوية السفر الى الولايات المتحدة ، فيما قال اخرون ان الاولوية تأتي من مدى تضرر مسؤولين وسياسيين عراقيين وعوائلهم بالقرار .
وكان ترامب اصدر مرسوما يحظر دخول رعايا سبع دول بينها العراق الى الاراضي الاميركية لمدة 90 يوما على الاقل، بهدف منع دخول «الارهابيين الاسلاميين المتطرفين». وتلقى العبادي مكالمة هاتفية من الرئيس الاميركي الخميس، تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية .
واشار البيان الى ان «رئيس الوزراء اكد على اهمية مراجعة القرار الذي صدر بحق العراقيين للسفر الى الولايات المتحدة ورفع العراق من قائمة الدول المذكورة في الامر الرئاسي».
واضاف ان الرئيس الاميركي ترامب «اكد على اهمية التنسيق لايجاد حل لهذا الموضوع باقرب وقت وانه سيوجه وزارة الخارجية الاميركية في هذا الاطار».
وتعد واشنطن حليفا اساسيا للعراق في مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية بما فيها الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش منذ حوالى ثلاث سنوات.
وكان العبادي اعتبر في اول رد فعل له، قرار الرئيس الاميركي الذي يحظر على العراقيين دخول الولايات المتحدة بانه يشكل عقابا لمن «يقاتلون الارهاب».
وقال نهاية الشهر الماضي، متوجها بالكلام الى ترامب «أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون والذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم».
ولتعزيز ودعم العلاقات بين البلدين، اكد العبادي خلال مكالمته مع ترامب، على «حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة على مختلف الصعد»، بدوره، جدد ترامب دعوته العبادي لزيارة الولايات المتحدة، وفقا للبيان نفسه. لكن الخارجية الامريكية لم تعلن عن موعد للزيارة فيما سيكون الرئيس المصريثاني زعيم عربي يصل واشنطن في ابريل .
ترامب يهاتف أمير الكويت
الكويت – الزمان
دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس الاميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الى دعم الجهود المشتركة لمكافحة «الارهاب والتطرف»، بحسب ما افادت الجمعة وكالة الانباء الكويتية الرسمية. وقالت الوكالة ان امير الكويت تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب جرى خلاله «بحث العلاقات التاريخية والمتميزة (…) والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز اطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والامنية والعسكرية». واستعرض امير الكويت والرئيس الاميركي المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، واكدا على «اهمية تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف». وذكرت الوكالة ان ترامب اكد «الالتزام بامن الكويت واستقرارها».
كما اشارت الى ان امير الكويت دعا الرئيس الاميركي الى زيارة الدولة الخليجية، وتلقى بدوره دعوة مماثلة لزيارة الولايات المتحدة.