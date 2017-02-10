مقتل خمسة وإصابة 20 في تفجيرين انتحاريين بالجانب الأيسر للموصل

– February 10, 2017

‭ ‬ترامب‭ ‬يبلغ‭ ‬العبادي‭ ‬بأن‭ ‬الخارجية‭ ‬ستراجع‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬سفر‭ ‬العراقيين‭ ‬

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

يحاول‭ ‬تنظيمداعش‭ ‬الافادة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬الجزء‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الايمن‭ ‬،‭ ‬ويقوم‭ ‬بعليات‭ ‬تسلل‭ ‬انتحارية‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬الجمعة‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحرر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ . ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تفجيرين‭ ‬انتحاريين‭ ‬أصابا‭ ‬موقعاً‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ومطعماً‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭. ‬وفجر‭ ‬ارهابي‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬نفسه‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭ ‬سيدتي‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزهور‭ ‬وقت‭ ‬الغداء‭ ‬الجمعة‭ ‬فتصدى‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬المواطن‭ ‬الحاج‭ ‬ناصر‭ ‬لكنه‭ ‬استشهد‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬15‭. ‬ونفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬الثاني‭ ‬بسيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬وقتل‭ ‬جنديا‭ ‬وأصاب‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬النوراحد‭ ‬الاحياء‭ ‬الموبوءة‭ ‬سابقا‭ ‬بمقار‭ ‬التنظيم‭ ‬والمنطقتان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أحياء‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭. ‬وانفجر‭ ‬حزام‭ ‬ناسف‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يرتديه‭ ‬عادة‭ ‬المفجرون‭ ‬الانتحاريون‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬الزهور‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭. ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بينهما‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬،‭ ‬برفع‭ ‬اسم‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬منعت‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ورأى‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬مشكلات‭ ‬العراق‭ ‬الملحة‭ ‬سياسيا‭ ‬وامنيا‭ ‬اهم‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬اولوية‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬اخرون‭ ‬ان‭ ‬الاولوية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬تضرر‭ ‬مسؤولين‭ ‬وسياسيين‭ ‬عراقيين‭ ‬وعوائلهم‭ ‬بالقرار‭ .‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬اصدر‭ ‬مرسوما‭ ‬يحظر‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬‮«‬الارهابيين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬المتطرفين‮»‬‭. ‬وتلقى‭ ‬العبادي‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الخميس،‭ ‬تناول‭ ‬خلالها‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ .‬

واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اكد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بحق‭ ‬العراقيين‭ ‬للسفر‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ورفع‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الامر‭ ‬الرئاسي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬اكد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬باقرب‭ ‬وقت‭ ‬وانه‭ ‬سيوجه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬واشنطن‭ ‬حليفا‭ ‬اساسيا‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وعسكرية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وكان‭ ‬العبادي‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له،‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بانه‭ ‬يشكل‭ ‬عقابا‭ ‬لمن‭ ‬‮«‬يقاتلون‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬متوجها‭ ‬بالكلام‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬الضحية‭ ‬لتحاسبه،‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يضحون‭ ‬والذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬الارهاب‭ ‬لتعاقبهم‮»‬‭.‬

ولتعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬اكد‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬ترامب،‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‮»‬،‭ ‬بدوره،‭ ‬جدد‭ ‬ترامب‭ ‬دعوته‭ ‬العبادي‭ ‬لزيارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‭ ‬نفسه‭. ‬لكن‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكية‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬للزيارة‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الرئيس‭ ‬المصريثاني‭ ‬زعيم‭ ‬عربي‭ ‬يصل‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ .‬

ترامب‭ ‬يهاتف‭ ‬أمير‭ ‬الكويت

الكويت‭ – ‬الزمان

دعا‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬والرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬الارهاب‭ ‬والتطرف‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الجمعة‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والمتميزة‭ (…) ‬والتطلع‭ ‬الدائم‭ ‬والمشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬اطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والامنية‭ ‬والعسكرية‮»‬‭. ‬واستعرض‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬والرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬واكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬اهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬اكد‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬بامن‭ ‬الكويت‭ ‬واستقرارها‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتلقى‭ ‬بدوره‭ ‬دعوة‭ ‬مماثلة‭ ‬لزيارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬