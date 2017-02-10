الاتحاد الأوروبي:واشنطن تقول إنها ستنفذ الاتفاق الايراني كاملاً
الموت لأمريكا شعار تظاهرات تعم طهران
واشنطن – مرسي ابو طوق
طهران – الزمان
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الجمعة إنها تلقت تأكيدات خلال اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي دنالد ترامب بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران. وأضافت موجيريني للصحفيين بعد يوم من محادثات أجرتها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية «تلقيت تأكيدات مما سمعته خلال الاجتماعات بشأن نية الالتزام بالتطبيق الكامل للاتفاق.» وتابعت أن الإدارة الجديدة أوضحت أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن من ستعينه سفيرا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي ولا بشأن طريقة دفع محادثات التجارة الأمريكية-الأوروبية المتوقفة فيما قال التلفزيون الإيراني إن مئات الآلاف من الإيرانيين نظموا مسيرة الجمعة لإعلان التأييد للمؤسسة الدينية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «وجه تحذيرا» لطهران. وفي ذكرى الثورة الإسلامية التي اندلعت في 1979 وأطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة توجه المحتجون وبينهم مئات من أفراد الجيش والشرطة إلى ميدان أزادي (الحرية) في طهران. وحملوا لافتات كتب عليها «الموت لأمريكا» ودمى لترامب بينما عزفت الشرطة العسكرية الأغاني الثورية الإيرانية. وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد دعا الإيرانيين يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات لتأكيد أن إيران لا تخشى «التهديدات» الأمريكية. وسخر مشاركون في المسيرة من تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة ونددوا بها.
وقال متظاهر يدعى جعفري «ربما يكون الأمر جديا بالنسبة لهم لكنه ليس أكثر من مزحة بالنسبة لنا.»
وقال آخر يدعى مطهري «ظاهرة ترامب إجمالا تظهر حقائق عدد كبير من المجتمع الأمريكي.»
ووجه ترامب الأسبوع الماضي «تحذيرا» لإيران ردا على اختبار صاروخي أجرته يوم 29 يناير كانون الثاني وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات. وقالت طهران إنها لن توقف برنامجها الصاروخي. كما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين للانضمام إلى المسيرات اليوم الجمعة «لإظهار علاقاتهم التي لا تنفصم مع الزعيم الأعلى والجمهورية الإسلامية.»
وقال التلفزيون الرسمي إن ملايين خرجوا في مسيرات في أنحاء البلاد. وظهرت مشاعر العداء للولايات المتحدة وإسرائيل في مسيرات طهران. وحمل البعض صورا لترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كتب تحتها «الموت لثلاثي الشيطان».