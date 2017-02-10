الاتحاد الأوروبي:واشنطن تقول إنها ستنفذ الاتفاق الايراني كاملاً

– February 10, 2017

الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬شعار‭ ‬تظاهرات‭ ‬تعم‭ ‬طهران

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

طهران‭ – ‬الزمان

قالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيدريكا‭ ‬موجيريني‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬تأكيدات‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دنالد‭ ‬ترامب‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬وأضافت‭ ‬موجيريني‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬أجرتها‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬تلقيت‭ ‬تأكيدات‭ ‬مما‭ ‬سمعته‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بشأن‭ ‬نية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتطبيق‭ ‬الكامل‭ ‬للاتفاق‭.‬‮»‬‭ ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬من‭ ‬ستعينه‭ ‬سفيرا‭ ‬جديدا‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولا‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬دفع‭ ‬محادثات‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭-‬الأوروبية‭ ‬المتوقفة‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬نظموا‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬لإعلان‭ ‬التأييد‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وجه‭ ‬تحذيرا‮»‬‭ ‬لطهران‭. ‬وفي‭ ‬ذكرى‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬1979‭ ‬وأطاحت‭ ‬بحكم‭ ‬الشاه‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬توجه‭ ‬المحتجون‭ ‬وبينهم‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬إلى‭ ‬ميدان‭ ‬أزادي‭ (‬الحرية‭) ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا‮»‬‭ ‬ودمى‭ ‬لترامب‭ ‬بينما‭ ‬عزفت‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأغاني‭ ‬الثورية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وكان‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬الإيرانيين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬لتأكيد‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تخشى‭ ‬‮«‬التهديدات‮»‬‭ ‬الأمريكية‭. ‬وسخر‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونددوا‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬متظاهر‭ ‬يدعى‭ ‬جعفري‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬جديا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مزحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬مطهري‭ ‬‮«‬ظاهرة‭ ‬ترامب‭ ‬إجمالا‭ ‬تظهر‭ ‬حقائق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭.‬‮»‬‭ ‬

ووجه‭ ‬ترامب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬تحذيرا‮»‬‭ ‬لإيران‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬صاروخي‭ ‬أجرته‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانات‭. ‬وقالت‭ ‬طهران‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الإيرانيين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المسيرات‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬لإظهار‭ ‬علاقاتهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنفصم‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬ملايين‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وظهرت‭ ‬مشاعر‭ ‬العداء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬طهران‭. ‬وحمل‭ ‬البعض‭ ‬صورا‭ ‬لترامب‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ورئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬كتب‭ ‬تحتها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لثلاثي‭ ‬الشيطان‮»‬‭.‬