وفد مصري الى واشنطن وتعليمات للأزهر بعدم إثارة قضية المهاجرين

– February 10, 2017

احتجاجات‭ ‬في‭ ‬الاقصر‭ ‬ضد‭ ‬الحملة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لإلغاء‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مطلع‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬وفداً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬مصرياً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬سوف‭ ‬يسافر‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬لبحث‭ ‬ملفات‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وللاعداد‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬القادمة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬،‭ ‬كثاني‭ ‬زعيم‭ ‬عربي‭ ‬يزور‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ . ‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭ ‬،ان‭ ‬جهات‭ ‬سيادية‭ ‬ابلغت‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بعدم‭ ‬اصدار‭ ‬اية‭ ‬بيانات‭ ‬ادانة‭ ‬لقرار‭ ‬ترامب‭ ‬الخاص‭ ‬بمنع‭ ‬دخول‭ ‬مسلمين‭ ‬لدول‭ ‬عربية‭ ‬واسلامية‭ ‬للاراضى‭ ‬الامريكية‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الامريكية‭ ‬،وان‭ ‬صدور‭ ‬اي‭ ‬بيان‭ ‬للادانة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الازهر‭ ‬سوف‭ ‬يثير‭ ‬غضب‭ ‬ترامب‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬منوط‭ ‬فقط‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ولا‭ ‬يصح‭ ‬لاية‭ ‬جهات‭ ‬اخرى‭ ‬الحديث‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬فيما‭ ‬ادان‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬ترامب‭ ‬والتى‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬موقع‭ ‬ويكليكس‭ ‬بان‭ ‬اموال‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬المودعة‭ ‬فى‭ ‬البنوك‭ ‬الامريكية‭ ‬هى‭ ‬ملك‭ ‬للشعب‭ ‬الامريكى‭ ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬قرصنة‭ ‬دولية‭ ‬وان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هى‭ ‬التى‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تدفع‭ ‬تعويض‭ ‬للعراق‭ ‬بعد‭ ‬غزوها‭ ‬لاراضيه‭ ‬ونهب‭ ‬ثرواته‭ ‬،واشار‭ ‬بيومى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وغير‭ ‬شرعي‭ ‬وان‭ ‬اي‭ ‬محكمة‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭ ‬الامريكية‭ ‬ستقر‭ ‬بعدم‭ ‬قانونية‭ ‬وعدم‭ ‬دستورية‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬ومحلياً‭ ‬اندلعت‭ ‬مظاهرات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬محافظة‭ ‬الاقصر‭ ‬مسقط‭ ‬راسه‭ ‬حيث‭ ‬ردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬هتافات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحملة‭ ‬الاعلامية‭ ‬التى‭ ‬تشن‭ ‬ضده‭ ‬لاجباره‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬معلنين‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يأتى‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬تجرى‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وهيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بعد‭ ‬موقف‭ ‬الشيخ‭ ‬والهيئة‭ ‬المناوئة‭ ‬لتوجهات‭ ‬الرئاسة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وكان‭ ‬اخرها‭ ‬قضية‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفهي‭ ‬وان‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬وضعت‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬وهي‭ :‬

1-‭ ‬اجبار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬بدعوى‭ ‬تردى‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬احراجه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئاسة‭ ‬فى‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقا‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭ ‬

2-‭ ‬اللجوء‭ ‬لحل‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬صدور‭ ‬قضائي‭ ‬لحلها‭ ‬بتهمة‭ ‬وجود‭ ‬اعضاء‭ ‬بها‭ ‬ينتمون‭ ‬للاخوان‭ ‬

3-‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الطيب‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬بتشكيل‭ ‬لوبى‭ ‬اعلامى‭ ‬ضده‭ ‬او‭ ‬استحداث‭ ‬قانون‭ ‬لعزله‭ ‬من‭ ‬منصبه

4-‭ ‬لجوء‭ ‬الرئاسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لسن‭ ‬تشريعات‭ ‬قانونية‭ ‬تخص‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الازهر‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬بتعديل‭ ‬القانون‭ ‬ومواد‭ ‬الدستور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالازهر‭ ‬وطريقة‭ ‬تعيين‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬القيادى‭ ‬بائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬اصبحت‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬وتتبنى‭ ‬اراء‭ ‬تضر‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تشكيلها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الازهر‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬فريقا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يسعى‭ ‬لفتح‭ ‬ملف‭ ‬الازهر‭ ‬وتغيير‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ .‬