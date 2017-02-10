وفد مصري الى واشنطن وتعليمات للأزهر بعدم إثارة قضية المهاجرين
احتجاجات في الاقصر ضد الحملة البرلمانية لإلغاء هيئة كبار العلماء
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي مطلع ل (الزمان) ان وفداً دبلوماسياً مصرياً رفيع المستوى سوف يسافر خلال الايام القليلة المقبلة الى واشنطن لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وعلى رأسها التنسيق بين البلدين فى مجال مكافحة الارهاب وللاعداد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادمة للولايات المتحدة ،بعد تلقيه دعوة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، كثاني زعيم عربي يزور ترامب بعد العاهل الاردني .
فى السياق ذاته كشفت مصادر بمشيخة الازهر طلبت عدم ذكر اسمها ،ان جهات سيادية ابلغت شيخ الازهر بعدم اصدار اية بيانات ادانة لقرار ترامب الخاص بمنع دخول مسلمين لدول عربية واسلامية للاراضى الامريكية لان ذلك يؤثر على العلاقات المصرية الامريكية ،وان صدور اي بيان للادانة من جانب الازهر سوف يثير غضب ترامب وان هذا الامر منوط فقط بوزارة الخارجية ولا يصح لاية جهات اخرى الحديث فى هذا الموضوع. فيما ادان السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية فى تصريحات خاصة ل (الزمان) تصريحات الرئيس الامريكى ترامب والتى كشف عنها موقع ويكليكس بان اموال السياسيين العراقيين المودعة فى البنوك الامريكية هى ملك للشعب الامريكى واعتبر ان ذلك قرصنة دولية وان الولايات المتحدة هى التى يجب ان تدفع تعويض للعراق بعد غزوها لاراضيه ونهب ثرواته ،واشار بيومى ان هذا الكلام غير قانوني وغير شرعي وان اي محكمة من المحاكم الامريكية ستقر بعدم قانونية وعدم دستورية هذه الاجراءات ومحلياً اندلعت مظاهرات مؤيدة لشيخ الازهر فى محافظة الاقصر مسقط راسه حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحملة الاعلامية التى تشن ضده لاجباره على الاستقالة معلنين تضامنهم مع شيخ الازهر يأتى ذلك فى الوقت ذاته كشف مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه ان مشاورات تجرى داخل مؤسسة الرئاسة للتخلص من شيخ الازهر وهيئة كبار العلماء بعد موقف الشيخ والهيئة المناوئة لتوجهات الرئاسة فى عدد من القضايا وكان اخرها قضية الطلاق الشفهي وان عدة سيناريوهات وضعت لتنفيذ هذا المخطط بحسب المصادر، وهي :
1- اجبار شيخ الازهر على الاستقالة بدعوى تردى ظروفه الصحية مع استمرار احراجه من قبل الرئاسة فى المناسبات العامة تحقيقا لهذا الهدف
2- اللجوء لحل هيئة كبار العلماء فى حالة صدور قضائي لحلها بتهمة وجود اعضاء بها ينتمون للاخوان
3- التخلص من الطيب كما حدث مع هشام جنينه بتشكيل لوبى اعلامى ضده او استحداث قانون لعزله من منصبه
4- لجوء الرئاسة لمجلس النواب لسن تشريعات قانونية تخص الخطاب الدينى بعيدا عن الازهر. فى السياق نفسه طالب عدد من نواب البرلمان بتعديل القانون ومواد الدستور الخاصة بالازهر وطريقة تعيين هيئة كبار العلماء وقال النائب محمد ابو حامد القيادى بائتلاف دعم مصر فى تصريحات خاصة ان هيئة كبار العلماء اصبحت منفصلة عن الواقع وتتبنى اراء تضر المصلحة العامة وطالب باتخاذ قرار ينص على تشكيلها بعيدا عن الازهر واوضح ان هناك فريقا كبيرا من النواب يسعى لفتح ملف الازهر وتغيير القانون والدستور .