ايطاليا تسرع قبول ملفات اللاجئين

– February 10, 2017

روما‭- ‬الزمان‭ ‬

اصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الايطالي‭ ‬الجمعة‭ ‬مرسوما‭ ‬يقضي‭ ‬بانشاء‭ ‬14‭ ‬محكمة‭ ‬خاصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬طعون‭ ‬مهاجرين‭ ‬ترفض‭ ‬لجان‭ ‬منح‭ ‬اللجوء‭ ‬ملفاتهم،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الغاء‭ ‬امكان‭ ‬استئناف‭ ‬قراراتها‭ ‬بغرض‭ ‬تسريع‭ ‬الاجراءات‭. ‬ويدخل‭ ‬الاجراء‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق‭ ‬فورا‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬شهرين‭. ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬من‭ ‬23620‭ ‬طلبا‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬الى‭ ‬123482‭ ‬طلبا‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

واوضح‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬اندريا‭ ‬اورلاندو‭ ‬اثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بعد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬ان‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬تزداد‭ ‬تعقيدا‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬مهاجرين‭ ‬متنوعين‭ ‬جدا‭ ‬الى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬السلطات‭ ‬فان‭ ‬متوسط‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬درس‭ ‬ملف‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬167‭ ‬الى‭ ‬268‭ ‬يوما‭.‬

وتابع‭ ‬انه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجرين‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬باجراء‭ ‬يحدد‭ ‬وجودهم‭. ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نترك‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭.‬

ويكلف‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬استقبال‭ ‬الدولة‭ ‬35‭ ‬يورو‭ ‬اي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬يوميا‭ ‬لنحو‭ ‬175‭ ‬الف‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬ينتظرون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اوضاعهم‭ ‬حاليا‭.‬

ولتسريع‭ ‬عمل‭ ‬لجان‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء،‭ ‬ستوظف‭ ‬الحكومة‭ ‬250‭ ‬مختصا‭ ‬اضافيا‭.‬

لكنها‭ ‬تعول‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬لتقليص‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬للطعون‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬تمنحهم‭ ‬لجان‭ ‬اللجوء‭ ‬اي‭ ‬وثيقة‭ ‬اقامة‭ ‬وهم‭ ‬يمثلون‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬حاليا‭.‬