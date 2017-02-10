ايطاليا تسرع قبول ملفات اللاجئين
روما- الزمان
اصدر مجلس الوزراء الايطالي الجمعة مرسوما يقضي بانشاء 14 محكمة خاصة للنظر في طعون مهاجرين ترفض لجان منح اللجوء ملفاتهم، لكن مع الغاء امكان استئناف قراراتها بغرض تسريع الاجراءات. ويدخل الاجراء حيز التطبيق فورا ولكن يجب ان يصادق عليه البرلمان في فترة لا تزيد على شهرين. وارتفع عدد طلبات اللجوء في ايطاليا من 23620 طلبا في 2013 الى 123482 طلبا في 2016.
واوضح وزير العدل اندريا اورلاندو اثناء مؤتمر صحافي بعد مجلس الوزراء «ان ظاهرة الهجرة تزداد تعقيدا مع وصول مهاجرين متنوعين جدا الى البلاد».
واضاف انه رغم جهود السلطات فان متوسط الفترة التي يتطلبها درس ملف زاد من 167 الى 268 يوما.
وتابع انه بالنسبة للمهاجرين «الامر يتعلق باجراء يحدد وجودهم. ولا يمكننا ان نترك هؤلاء الاشخاص الى ما لا نهاية» في هذا الوضع.
ويكلف كل يوم استقبال الدولة 35 يورو اي اكثر من ستة ملايين يورو يوميا لنحو 175 الف طالب لجوء ينتظرون النظر في اوضاعهم حاليا.
ولتسريع عمل لجان النظر في طلبات اللجوء، ستوظف الحكومة 250 مختصا اضافيا.
لكنها تعول خصوصا على المرسوم لتقليص الفترة الزمنية للطعون امام القضاء لمن لا تمنحهم لجان اللجوء اي وثيقة اقامة وهم يمثلون نحو 60 بالمئة من طالبي اللجوء حاليا.