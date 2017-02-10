إردوغان يقر مشروع قانون تعديل الدستور ويكسب دعوى القصيدة في ألمانيا

– February 10, 2017

تناقضات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬حول‭ ‬إحداثيات‭ ‬مقتل‭ ‬الجنود‭ ‬الأتراك

أنقرة‭ – ‬برلين‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬إردوغان‭ ‬أقر‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬ليمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لنظام‭ ‬رئاسي‭ ‬تنفيذي‭ ‬بينما‭ ‬توقع‭ ‬نائب‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭.‬

ويقول‭ ‬إردوغان‭ ‬إن‭ ‬الإصلاحات‭ ‬ستحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مضطرب‭ ‬وستمنع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الائتلافات‭ ‬الحكومية‭ ‬الهشة‭. ‬ويخشى‭ ‬معارضوه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إيذانا‭ ‬بحكم‭ ‬يزداد‭ ‬استبدادا‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الرئاسة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لينشر‭ ‬ويطرح‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الرئيس‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭. ‬قد‭ ‬تعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬أبريل‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬المناسب‭ ‬للاستفتاء‭.‬‮»‬

ووافق‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬330‭ ‬عضوا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬550‭. ‬وإذا‭ ‬أقر‭ ‬التشريع‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬فقد‭ ‬يمهد‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إردوغان‭ ‬ليبقي‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬2029‭.‬

وستمكن‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬المراسيم‭ ‬وإعلان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬وتعيين‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وحل‭ ‬البرلمان‭ ‬وهي‭ ‬صلاحيات‭ ‬يقول‭ ‬حزبا‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسيان‭ ‬إنها‭ ‬تخل‭ ‬بكفة‭ ‬ميزان‭ ‬القوة‭ ‬لصالح‭ ‬إردوغان‭. ‬فيما‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬ألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬حكما‭ ‬سابقا‭ ‬بمنع‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬قصيدة‭ ‬هجاء‭ ‬تسخر‭ ‬من‭ ‬إردوغان‭ ‬وهي‭ ‬قضية‭ ‬سببت‭ ‬خلافا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وكانت‭ ‬اختبارا‭ ‬للحرية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الفنانون‭.‬

وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬هامبورج‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬القصيدة‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬يعيش‭ ‬حياة‭ ‬شهوانية‭ ‬ويشاهد‭ ‬صورا‭ ‬إباحية‭ ‬للأطفال‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬مقدم‭ ‬البرامج‭ ‬الساخرة‭ ‬يان‭ ‬بومرمان‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬الماضي‭.‬

وزادت‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬المهاجرين‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬خلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬الحرية‭ ‬الفنية‭ ‬غير‭ ‬مشروطة‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬مطلقة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬منع‭ ‬السخرية‭ ‬التي‭ ‬تكفلها‭ ‬الحرية‭ ‬الفنية‭ ‬عندما‭ ‬تمس‭ ‬صميم‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭.‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أتراك‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بطريق‭ ‬الخطأ‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬إحداثيات‭ ‬قدمها‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬لروسيا‭. ‬لكن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬جنوده‭ ‬متمركزون‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬بالموقع‭ ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬حادثة‭ ‬‮«‬النيران‭ ‬الصديقة‮»‬‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فيما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬اندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬غير‭ ‬مقصودة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الخارجية‭ ‬العديدة‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المعقدة‭.‬

وأضاف‭ ‬بيسكوف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬للأسف‭ ‬استرشد‭ ‬جيشنا‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬الإرهابيين‭ ‬بإحداثيات‭ ‬قدمها‭ ‬له‭ ‬شركاؤه‭ ‬الأتراك‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجنود‭ ‬الأتراك‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإحداثيات‭.‬

‮«‬كان‭ ‬غيابا‭ ‬للتنسيق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإحداثيات‭. ‬هكذا‭ ‬سأصوغ‭ ‬الأمر‭.‬‮»‬