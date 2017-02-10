قوات هادي تسيطر على مدينة المخا

– February 10, 2017

عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

انجزت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬اليمنية‭ ‬تحت‭ ‬امرة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬سيطرتها‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬المخا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬بعد‭ ‬اسابيع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الجمعة‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الرابعة‭ ‬محمد‭ ‬النقيب‭ ‬‮«‬انتهينا‭ ‬من‭ ‬معركة‭ ‬المخا‭ ‬والميناء‭ ‬تماما‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬دحر‭ ‬المتمردين‭ ‬منها‭ ‬واجبروا‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬يختل‭ ‬شمالا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‮»‬‭.‬

واكدت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الموالية‭ ‬للرئيس‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬‮«‬إحكام‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬المخا‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‮»‬‭.‬

وتشن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬مدعومة‭ ‬بطائرات‭ ‬وسفن‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ذباب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

والهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬الرمح‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬طرد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬يمتد‭ ‬بطول‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬كلم،‭ ‬عبر‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬المخا‭ ‬قبل‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬الحديدة‭ ‬ومنطقة‭ ‬ميدي‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ميناء‭ ‬المخا‭ ‬واتجهت‭ ‬نحو‭ ‬المدينة‭ ‬لتخوض‭ ‬فيها‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬ابدوا‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة،‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬قتل‭ ‬واصيب‭ ‬فيها‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬