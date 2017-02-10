قوات هادي تسيطر على مدينة المخا
عدن – الزمان
انجزت القوات الحكومية اليمنية تحت امرة الرئيس عبد ربه منصور هادي سيطرتها بالكامل على مدينة المخا الواقعة على البحر الاحمر في جنوب غرب اليمن بعد اسابيع من المعارك مع المتمردين الحوثيين، بحسب ما افادت الجمعة مصادر عسكرية. وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الرابعة محمد النقيب «انتهينا من معركة المخا والميناء تماما»، مضيفا «تم دحر المتمردين منها واجبروا على الفرار الى منطقة يختل شمالا على بعد خمسة كيلومترات».
واكدت مصادر عسكرية في القوات الحكومية الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي «إحكام القوات الحكومية السيطرة الكاملة على مدينة المخا بعد نحو ثلاثة اسابيع من المعارك مع المتمردين».
وتشن القوات الحكومية منذ السابع من كانون الثاني/يناير، مدعومة بطائرات وسفن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، هجوما في منطقة ذباب على بعد نحو 30 كلم من مضيق باب المندب الاستراتيجي.
والهدف الرئيسي لعملية «الرمح الذهبي» طرد المتمردين الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على ساحل يمتد بطول نحو 450 كلم، عبر استعادة مدينة المخا قبل التقدم نحو الحديدة ومنطقة ميدي القريبة من الحدود السعودية.
وفي 23 كانون الثاني/يناير، استعادت القوات الحكومية ميناء المخا واتجهت نحو المدينة لتخوض فيها معارك ضارية مع المتمردين الحوثيين الذين ابدوا مقاومة شرسة، في مواجهات قتل واصيب فيها المئات من الجانبين.