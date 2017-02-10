متى تبدأ ساعة الصفر من جديد؟
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فاتح عبد السلام
صاحب المطعم في دورة سيدتي الجميلة بالموصل ، الحاج ناصر ،واحد من أمثلة البطولة في نينوى ، حيث احتضن انتحارياً متسللاً من داعش ظهيرة الجمعة وحاول القاءه بعيداً عن زبائن المطعم ليسلموا من شره، فاستشهد كنخلة واقفة بشموخها وعنفوانها وغيرتها، في وقفة بطولية تعطي صورة واضحة عن معدن أهالي الموصل الاصلاء ازاء الموجة الارهابية الهمجية التي انهارت الجانب الايسر من المدينة وتحتمي بأوكارها في الجانب الايمن الذي يقاسي أهله أنواع الاضطهاد من التنظيم وقداتخذهم دروعاً بشرية فيما يعانون من حصارونقص كارثي في المؤن والوقود، يتطلعون الى أمل التحرير .
لا ينبغي تأخير معركة الجانب الايمن ، فالتنظيم في حالة الصدمة من اندحاره في أيسر الموصل ، وكان ينبغي الافادة من زخم الانتصار وادامة الهزائم المتتالية للتنظيم في كامل المدينة .
هناك مَن يقول ان القوات غير جاهزة وتحتاج الى تعزيزات اكبر ، وهذا صحيح ، لكن المعركة منذ البداية ، كانت معركة تحرير الموصل ،وليست معركة لتحرير جزء في انتظار طويل الأمد للجزء الثاني ، لاسيما انّ الموصل هي وحدة سكنية واحدة وكبيرة لافرق بين جانب وجانب ومعظم العوائل منقسمة بين الجانبين.
وقيل ان الامر متوقف على امكانية قطع طريق الموصل تلعفر، وذهب آخرون الى ان الحدود مع سوريا لا تزال سائبة بيد التنظيم يرسل الامدادات الارهابية عبرها الى البعاج وتلعفر والموصل. وعزا بعضهم الاسباب الى آلية التنسيق بين القطعات لاسيما ان الحشد اصبح الجزء الذي يظهر ويختفي وتتجدد حوله الخلافات التي هي شكلية بعد اقرار الحكومة بأنه جزء منها وحاله حال جيشها .
كلها اسباب تحتمل النقاش وواردة في معادلات تحرير الموصل ، لكن العمل العسكري دائماً يقوم على جزء تنفيذي وجزء تخطيطي مهما كانت الجيوش ملتحمة في المعارك ، وفي الحال العراقي ، لا تزال هناك دولة مهما كان حالها المتعب تتحرك اقليمياً ودولياً ، ويمكنها حشد كل الامكانات لتحرير الموصل مرة واحدة من دون كشف خطط وامكانات الحملة العسكرية العراقية قبل ان تنجز اهدافها كافة ، الأمر الذي أعطى من دون قصد ميزة استخبارية للتنظيم القائم أساساً على العمل الاستخباري في نخر المدينة قبل احتلالها واثناءه، وسيفعل ذلك بعد اندحاره النهائي ، إذا لم تواكب حملة التنظيف الامني الدقيق والعادل والحقيقي مع حملة رفع انقاض التنظيم ومخلفاته .
لا يوجد سؤال يلح أكثر من ، متى تبدأ ساعة الصفر من جديد ؟