متى تبدأ ساعة الصفر من جديد؟

– February 10, 2017

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فاتح عبد السلام

صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سيدتي‭ ‬الجميلة‭ ‬بالموصل‭ ‬،‭ ‬الحاج‭ ‬ناصر‭ ‬،واحد‭ ‬من‭ ‬أمثلة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬احتضن‭ ‬انتحارياً‭ ‬متسللاً‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬ظهيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬وحاول‭ ‬القاءه‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬زبائن‭ ‬المطعم‭ ‬ليسلموا‭ ‬من‭ ‬شره،‭ ‬فاستشهد‭ ‬كنخلة‭ ‬واقفة‭ ‬بشموخها‭ ‬وعنفوانها‭ ‬وغيرتها،‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬بطولية‭ ‬تعطي‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬معدن‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬الاصلاء‭ ‬ازاء‭ ‬الموجة‭ ‬الارهابية‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬انهارت‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬وتحتمي‭ ‬بأوكارها‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬الذي‭ ‬يقاسي‭ ‬أهله‭ ‬أنواع‭ ‬الاضطهاد‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬وقداتخذهم‭ ‬دروعاً‭ ‬بشرية‭ ‬فيما‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حصارونقص‭ ‬كارثي‭ ‬في‭ ‬المؤن‭ ‬والوقود،‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬أمل‭ ‬التحرير‭ .‬

لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تأخير‭ ‬معركة‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬،‭ ‬فالتنظيم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الصدمة‭ ‬من‭ ‬اندحاره‭ ‬في‭ ‬أيسر‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬الافادة‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬الانتصار‭ ‬وادامة‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬المدينة‭ .‬

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬غير‭ ‬جاهزة‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعزيزات‭ ‬اكبر‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المعركة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬،وليست‭ ‬معركة‭ ‬لتحرير‭ ‬جزء‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬للجزء‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬الموصل‭ ‬هي‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬واحدة‭ ‬وكبيرة‭ ‬لافرق‭ ‬بين‭ ‬جانب‭ ‬وجانب‭ ‬ومعظم‭ ‬العوائل‭ ‬منقسمة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقيل‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬متوقف‭ ‬على‭ ‬امكانية‭ ‬قطع‭ ‬طريق‭ ‬الموصل‭ ‬تلعفر،‭ ‬وذهب‭ ‬آخرون‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سائبة‭ ‬بيد‭ ‬التنظيم‭ ‬يرسل‭ ‬الامدادات‭ ‬الارهابية‭ ‬عبرها‭ ‬الى‭ ‬البعاج‭ ‬وتلعفر‭ ‬والموصل‭. ‬وعزا‭ ‬بعضهم‭ ‬الاسباب‭ ‬الى‭ ‬آلية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬القطعات‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬الحشد‭ ‬اصبح‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬ويختفي‭ ‬وتتجدد‭ ‬حوله‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬شكلية‭ ‬بعد‭ ‬اقرار‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنه‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬وحاله‭ ‬حال‭ ‬جيشها‭ .‬

كلها‭ ‬اسباب‭ ‬تحتمل‭ ‬النقاش‭ ‬وواردة‭ ‬في‭ ‬معادلات‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬دائماً‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬تنفيذي‭ ‬وجزء‭ ‬تخطيطي‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الجيوش‭ ‬ملتحمة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الحال‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬دولة‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬حالها‭ ‬المتعب‭ ‬تتحرك‭ ‬اقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬،‭ ‬ويمكنها‭ ‬حشد‭ ‬كل‭ ‬الامكانات‭ ‬لتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كشف‭ ‬خطط‭ ‬وامكانات‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنجز‭ ‬اهدافها‭ ‬كافة‭ ‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬ميزة‭ ‬استخبارية‭ ‬للتنظيم‭ ‬القائم‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الاستخباري‭ ‬في‭ ‬نخر‭ ‬المدينة‭ ‬قبل‭ ‬احتلالها‭ ‬واثناءه،‭ ‬وسيفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬اندحاره‭ ‬النهائي‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تواكب‭ ‬حملة‭ ‬التنظيف‭ ‬الامني‭ ‬الدقيق‭ ‬والعادل‭ ‬والحقيقي‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬رفع‭ ‬انقاض‭ ‬التنظيم‭ ‬ومخلفاته‭ .‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬سؤال‭ ‬يلح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬،‭ ‬متى‭ ‬تبدأ‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬؟