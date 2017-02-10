الفراشات الملكية لم تعد ترغب في الهجرة

– February 10, 2017

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ -(‬رويترز‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفراشات‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬هاجرت‭ ‬إلى‭ ‬الغابات‭ ‬المكسيكية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2016‭/‬2017‭ ‬انخفض‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬بالمئة‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحشرة‭ ‬الجميلة‭ ‬ذات‭ ‬اللونين‭ ‬البرتقالي‭ ‬والأسود‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عرضة‭ ‬لأخطار‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬القاسي‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفراشات‭ ‬الملكية‭ ‬غطت‭ ‬مساحة‭ ‬نحو‭ ‬7‭.‬2‭ ‬فدان‭ ‬من‭ ‬غابات‭ ‬التنوب‭ ‬والصنوبر‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬ميتشواكان‭ ‬ومكسيكو‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2016‭ ‬مقارنة‭ ‬بمساحة‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬9‭ ‬فدان‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وقاد‭ ‬الدراسة‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬واللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬المكسيكية‭ ‬للمناطق‭ ‬المحمية‭ ‬الطبيعية‭. ‬وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬هجرة‭ ‬الفراشة‭ ‬الملكية‭ ‬تواجه‭ ‬أخطارا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬أماكن‭ ‬التزاوج‭ ‬والطقس‭ ‬القاسي‭ ‬وإزالة‭ ‬الغابات‭. ‬وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفراشات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2013‭/‬2014‭ ‬عندما‭ ‬احتلت‭ ‬الفراشة‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬6‭ ‬فدان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الغابات‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عددها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭. ‬

وتضع‭ ‬الفراشات‭ ‬الملكية‭ ‬بيضها‭ ‬على‭ ‬نبات‭ ‬حشيشة‭ ‬اللبن‭ ‬الذي‭ ‬ينمو‭ ‬عشوائيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويقول‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬النبات‭ ‬الذي‭ ‬تقتات‭ ‬عليه‭ ‬يرقات‭ ‬الفراشة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬للماشية‭ ‬التي‭ ‬تأكله‭ ‬لذا‭ ‬يدمر‭ ‬المزارعون‭ ‬هذه‭ ‬النباتات‭ .‬