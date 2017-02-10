– February 10, 2017

لوس‭ ‬انجليس‭ – (‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬الممثل‭ ‬مات‭ ‬ديمون‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬جورج‭ ‬كلوني‭ ‬وزوجته‭ ‬أمل‭ ‬ينتظران‭ ‬توأمين‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬للثنائي‭ ‬الشهير‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬في‭ ‬البكاء‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬علم‭ ‬بالأمر‭ ‬الخريف‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬ديمون‭ ‬لبرنامج‭ (‬انترتينمنت‭ ‬تونايت‭ ‬كندا‭) ‬إن‭ ‬كلوني‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬أبلغه‭ ‬بالخبر‭ ‬بينما‭ ‬كانا‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬وأن‭ ‬زوجته‭ ‬أمل‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬وقتئذ‭. ‬وقال‭ ‬ديمون‭ ‬ضاحكا‭ ‬إنه‭ ‬قال‭ ‬لكلوني‭ ‬‮«‬هل‭ ‬جننت؟‭ ‬لا‭ ‬تخبر‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ .. ‬لا‭ ‬تخبر‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ .. ‬ألا‭ ‬تعلم‭ ‬بقاعدة‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬أسبوعا؟‮»‬‭ ‬بالطبع‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭.‬‮»‬وهذا‭ ‬أول‭ ‬حمل‭ ‬لكلوني‭ ‬وزوجته‭ ‬الذين‭ ‬تزوجا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬إيطالي‭ ‬باهظ‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬علاقة‭ ‬غرامية‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬جورج‭ ‬وأمل‭ ‬كلوني‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭. ‬