غرامة لمزارع فرنسي ساعد مهاجرين
نيس (فرنسا)-(رويترز) – صدر اليوم الجمعة حكم بفرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف يورو (3192 دولارا) مع وقف التنفيذ على مزارع فرنسي ساعد في إدخال مهاجرين بشكل غير مشروع إلى فرنسا من إيطاليا. وأصبح سيدريك إيرو من منطقة وادي رويا على الحدود بين البلدين اسما معروفا في فرنسا إذ أشاد به البعض لأفعاله بينما انتقده آخرون. والهجرة ملف سياسي ساخن في فرنسا ولاسيما وأن 2017 هو عام الانتخابات الرئاسية. ويشعر كثير من الناخبين بالقلق من تدفق الهاربين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن إيرو لاقى إشادة بوصفه بطلا من الذين يرون أن ما فعله بادرة إنسانية خالصة وتعهد المزارع بأن يواصل أفعاله. كان مدعي مدينة نيس قد طالب بسجن المزارع ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. ( الدولار = 0.9398 يورو)