غرامة لمزارع فرنسي ساعد مهاجرين

– February 10, 2017

نيس‭ (‬فرنسا‭)-(‬رويترز‭) – ‬صدر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حكم‭ ‬بفرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ (‬3192‭ ‬دولارا‭) ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬مزارع‭ ‬فرنسي‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬مهاجرين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭. ‬وأصبح‭ ‬سيدريك‭ ‬إيرو‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬رويا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اسما‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إذ‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬البعض‭ ‬لأفعاله‭ ‬بينما‭ ‬انتقده‭ ‬آخرون‭. ‬والهجرة‭ ‬ملف‭ ‬سياسي‭ ‬ساخن‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ولاسيما‭ ‬وأن‭ ‬2017‭ ‬هو‭ ‬عام‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬ويشعر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والفقر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭. ‬لكن‭ ‬إيرو‭ ‬لاقى‭ ‬إشادة‭ ‬بوصفه‭ ‬بطلا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬خالصة‭ ‬وتعهد‭ ‬المزارع‭ ‬بأن‭ ‬يواصل‭ ‬أفعاله‭. ‬كان‭ ‬مدعي‭ ‬مدينة‭ ‬نيس‭ ‬قد‭ ‬طالب‭ ‬بسجن‭ ‬المزارع‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ( ‬الدولار‭ = ‬0‭.‬9398‭ ‬يورو‭)‬