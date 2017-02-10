مصادرة مواد تكفي لصنع مليار من حبوب النشوة
القبض على قريب مستشار رئيس الفلبين في قضية مخدرات
أمستردام- مانيلا – (رويترز) – قالت الشرطة الهولندية إنها صادرت مواد تكفي لصنع مليار من حبوب النشوة (إكستاسي) في شاحنة قرب الحدود مع بلجيكا أمس الاول.
وقالت الشرطة على موقع تويتر إن الشحنة تضمنت 100 اسطوانة من الهيدروجين و15 طنا من الصودا الكاوية وثلاثة آلاف لتر من مواد كيماوية أخرى وبلغت قيمتها مئات الآلاف من اليورو.
وذكر أفراد من الشرطة أنهم عثروا على الشحنة في قرية ريلاند في منطقة زيلاند الجنوبية على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي روتردام و40 كيلومترا شمالي أنتويرب.
وتقول الشرطة إن المخدرات يتم تهريبها عبر هذين الميناءين. وهولندا معروفة بأنها واحدة من أكبر مراكز صناعة حبوب النشوة في العالم.
ولم تقدم الشرطة تقديرا للقيمة السوقية للمخدر كما لم تذكر إن كان أي شخص اعتقل.
الى ذلك قالت وكالة مكافحة المخدرات في الفلبين اليوم الجمعة إن ابن شقيق أحد المقربين من الرئيس رودريجو دوتيرتي اعتقل وهو يبيع المخدرات وذلك في إطار عملية سرية بمدينة دافاو سيتي.
وألقي القبض على جون بول دوريزا ابن شقيق المستشار السياسي لدوتيرتي ومفاوض السلام جيسوس دوريزا وهو يبيع 15 جراما من مخدر الميثامفيتامين الذي يعرف باسم «شابو» إلى عميل سري لوكالة مكافحة المخدرات أمس الاول في دافاو سيتي مسقط رأس دوتيرتي.
وقال جيسوس دوريزا وهو أحد أصدقاء الطفولة للرئيس ويقود عملية سلام متعثرة مع متمردين شيوعيين إنه يشعر بالحرج بسبب ابن شقيقه وأثنى على الوكالة لأنها لا تحابي أصحاب النفوذ.
وأضاف في بيان «أشيد بالسلطات لإنفاذ وتطبيق القانون دون خوف ولا محاباة.
«هكذا يجب أن يمضي المسعى الجاد للرئيس دوتيرتي.»
وقال أدزار ألباني الرئيس الإقليمي للوكالة إن ابن شقيق دوريزا سيتهم بحيازة المخدرات والأسلحة النارية مضيفا أن الوكالة تراقبه منذ فترة طويلة .