مصادرة مواد تكفي لصنع مليار من حبوب النشوة

– February 10, 2017

القبض‭ ‬على‭ ‬قريب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مخدرات

أمستردام‭- ‬مانيلا‭ – (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهولندية‭ ‬إنها‭ ‬صادرت‭ ‬مواد‭ ‬تكفي‭ ‬لصنع‭ ‬مليار‭ ‬من‭ ‬حبوب‭ ‬النشوة‭ (‬إكستاسي‭) ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬بلجيكا‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬الشحنة‭ ‬تضمنت‭ ‬100‭ ‬اسطوانة‭ ‬من‭ ‬الهيدروجين‭ ‬و15‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الصودا‭ ‬الكاوية‭ ‬وثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬كيماوية‭ ‬أخرى‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليورو‭.‬

وذكر‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬أنهم‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬الشحنة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬ريلاند‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زيلاند‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوبي‭ ‬روتردام‭ ‬و40‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمالي‭ ‬أنتويرب‭.‬

وتقول‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬المخدرات‭ ‬يتم‭ ‬تهريبها‭ ‬عبر‭ ‬هذين‭ ‬الميناءين‭. ‬وهولندا‭ ‬معروفة‭ ‬بأنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مراكز‭ ‬صناعة‭ ‬حبوب‭ ‬النشوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الشرطة‭ ‬تقديرا‭ ‬للقيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للمخدر‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬اعتقل‭.‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬أحد‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬رودريجو‭ ‬دوتيرتي‭ ‬اعتقل‭ ‬وهو‭ ‬يبيع‭ ‬المخدرات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬سرية‭ ‬بمدينة‭ ‬دافاو‭ ‬سيتي‭.‬

وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬جون‭ ‬بول‭ ‬دوريزا‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬لدوتيرتي‭ ‬ومفاوض‭ ‬السلام‭ ‬جيسوس‭ ‬دوريزا‭ ‬وهو‭ ‬يبيع‭ ‬15‭ ‬جراما‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الميثامفيتامين‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬شابو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬عميل‭ ‬سري‭ ‬لوكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دافاو‭ ‬سيتي‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬دوتيرتي‭.‬

وقال‭ ‬جيسوس‭ ‬دوريزا‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أصدقاء‭ ‬الطفولة‭ ‬للرئيس‭ ‬ويقود‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬متعثرة‭ ‬مع‭ ‬متمردين‭ ‬شيوعيين‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالحرج‭ ‬بسبب‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تحابي‭ ‬أصحاب‭ ‬النفوذ‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أشيد‭ ‬بالسلطات‭ ‬لإنفاذ‭ ‬وتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬ولا‭ ‬محاباة‭.‬

‮«‬هكذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمضي‭ ‬المسعى‭ ‬الجاد‭ ‬للرئيس‭ ‬دوتيرتي‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬أدزار‭ ‬ألباني‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للوكالة‭ ‬إن‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬دوريزا‭ ‬سيتهم‭ ‬بحيازة‭ ‬المخدرات‭ ‬والأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬تراقبه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ . ‬