إهمال يتسبب في انتقال الايدز والتهاب الكبد إلى 14 مريضاً

– February 10, 2017

شنغهاي‭ -(‬رويترز‭) – ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬صينية‭ ‬رسمية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬معاقبة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬مستشفيين‭ ‬صينيين‭ ‬لتقاعسهم‭ ‬عن‭ ‬إتباع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬المناسبة‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬14‭ ‬مريضا‭ ‬بالإيدز‭ ‬والتهاب‭ ‬الكبد‭ (‬بي‭).‬

والواقعتان‭ ‬المنفصلتان‭ ‬هما‭ ‬أحدث‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬تهز‭ ‬ثقة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بالصين‭ ‬الذي‭ ‬تشوهت‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬قضايا‭ ‬تضمنت‭ ‬رشوة‭ ‬واستخدام‭ ‬علاجات‭ ‬غير‭ ‬مصرح‭ ‬بها‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ (‬تشاينا‭ ‬ديلي‭) ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬الأولى‭ ‬أصيب‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسب‭ ‬المسبب‭ ‬لمرض‭ ‬الإيدز‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بإقليم‭ ‬تشجيانغ‭ ‬الساحلي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعاد‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفى‭ ‬استخدام‭ ‬أنبوب‭ ‬سبق‭ ‬استخدامه‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيلها‭. ‬وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬باحتجاز‭ ‬العامل‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبات‭ ‬إدارية‭ ‬على‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬إقليم‭ ‬تشجيانغ‭ ‬للطب‭ ‬الصيني‭ ‬التقليدي‭ ‬وهو‭ ‬مستشفى‭ ‬عام‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬أصيب‭ ‬تسعة‭ ‬مرضى‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بإقليم‭ ‬شاندونغ‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد‭ ‬بالتهاب‭ ‬الكبد‭ (‬بي‭) ‬بعدما‭ ‬خالف‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬القواعد‭.‬

وتمت‭ ‬إقالة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفى‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬مستشفى‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشينغداو‭ ‬ونائبه‭ ‬والذين‭ ‬أيضا‭ ‬تم‭ ‬تجريدهما‭ ‬من‭ ‬منصبيهما‭ ‬بالحزب‭ ‬الشيوعي‭.‬

ويعالج‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬أضخم‭ ‬سوق‭ ‬للأدوية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬