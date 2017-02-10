والت ديزني تحكم قبضتها على يورو ديزني

– February 10, 2017

الدوحة‭ -(‬رويترز‭) – ‬زادت‭ ‬شركة‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مبادلة‭ ‬حصة‭ ‬نسبتها‭ ‬تسعة‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملاهي‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬السعودية‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬استثمار‭ ‬مملوكة‭ ‬للملياردير‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭. ‬والمملكة‭ ‬القابضة‭ ‬والأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬أمريكية‭ ‬بقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬ويمتلكان‭ ‬معا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭. ‬وقالت‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬بادلت‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ ‬مع‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬محققة‭ ‬ربحا‭ ‬صافيا‭ ‬قدره‭ ‬61‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الصفقة‭. ‬وقالت‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬إنها‭ ‬اشترت‭ ‬الأسهم‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬بسعر‭ ‬2‭ ‬يورو‭ (‬2.13‭ ‬دولار‭) ‬للسهم‭ ‬لترتفع‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ ‬إلى‭ ‬85.7‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬76‭.‬7‭ ‬بالمئة‭. ‬وجرى‭ ‬افتتاح‭ ‬مدينة‭ ‬ديزني‭ ‬لاند‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬وواجهت‭ ‬مصاعب‭ ‬مالية‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بديونها‭ ‬وقلة‭ ‬الزائرين‭ ‬والضيوف‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬ينفقون‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أموالهم‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والسلع‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يقوله‭ ‬مديرو‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ . ‬ويقول‭ ‬المديرون‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبات‭ ‬جراء‭ ‬التوقعات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬التفاؤل‭ ‬واقتراض‭ ‬الشركة‭ ‬لأموال‭ ‬طائلة‭. ‬وستحوز‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬ملكية‭ ‬مباشرة‭ ‬لحصة‭ ‬نسبتها‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬ديزني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬إن‭ ‬قيمتها‭ ‬151‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬واستمرار‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬علامة‭ ‬ديزني‭ ‬التجارية‭.‬

وقال‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تثق‭ ‬في‭ ‬ديزني‭ ‬وتظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬