مقتل جنديين من الفرقة الثامنة بتفجير سيارة انتحاري جنوب الفلوجة

– February 9, 2017

مدينة الحبانية (العراق)-(أ ف ب) – اعلن الجيش العراقي الخميس مقتل جنديين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للتفتيش جنوب مدينة الفلوجة الواقعة غرب بغداد.

وقال رائد في الفرقة الثامنة بالجيش العراقي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان “انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه على حاجز تفتيش بين الفلوجة وناحية عامرية الفلوجة ما اسفر عن مقتل اثنين من الجنود واصابة اخرين بجروح”.

وتقع مدينة الفلوجة التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم الدولة الاسلامية على بعد 50 كلم غرب بغداد.

واكدت الشرطة عدد الضحايا في الهجوم الذي وقع جنوب الفلوجة التي لا تزال تتعرض الى هجمات متواصلة من قبل الجهاديين.

وعادت الحياة بشكل تدريجي في الفلوجة وبدأ السكان العودة الى المدينة والمناطق المحيطة بها. لكن المدينة تشهد اعمال عنف بين فترة واخرى ونقص في التمويل لاعادة الخدمات.