البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني وما يرتبط به كجماعة إرهابية

– February 8, 2017

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تبحث‭ ‬اقتراحاً‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭. ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشأن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬سيضاف‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬ويرجح‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬التصنيف‭ ‬مليشيات‭ ‬عراقية‭ ‬اقرت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬تلقيها‭ ‬تمويلات‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬تحول‭ ‬المليشيات‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬الاجراء‭ ‬الاحترازي‭ ‬لتفادي‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ .‬

والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬كيان‭ ‬أمني‭ ‬إيراني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وهو‭ ‬يسيطر‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬إيران‭ ‬وله‭ ‬نفوذ‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬نظامها‭ ‬السياسي‭.‬

ولم‭ ‬تطلع‭ ‬رويترز‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يجئ‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أمر‭ ‬تنفيذي‭ ‬يحمل‭ ‬توجيهات‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ببحث‭ ‬تصنيف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬كجماعة‭ ‬إرهابية‭. ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬سيوقع‭ ‬أمرا‭ ‬كهذا‭. ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬لتصنيف‭ ‬أقوى‭ ‬مؤسسة‭ ‬عسكرية‭ ‬وسياسية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬كجماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬آثار‭ ‬تزعزع‭ ‬الاستقرار‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تأجيج‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تتبادل‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتدخل‭ ‬فيها‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أيضا‭ ‬قتال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بالعراق‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬جماعات‭ ‬شيعية‭ ‬مقاتلة‭ ‬تدعمها‭ ‬إيران‭ ‬ويقدم‭ ‬لها‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬المشورة‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭. ‬ويحث‭ ‬بعض‭ ‬أكثر‭ ‬مستشاري‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تشددا‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬تتضح‭ ‬ملامح‭ ‬إدارته‭. ‬وبعد‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬الإجراء‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬مبدئية‮»‬‭.‬

ويحبذ‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬أمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة‭.‬

لكن‭ ‬المسؤولين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬تباطأت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الغضب‭ ‬السياسي‭ ‬والقانوني‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬ترامب‭ ‬بحظر‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬سكانها‭ ‬المسلمون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬موضع‭ ‬معركة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬استئنافاتحادية‭. ‬وأدرجت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالفعل‭ ‬عشرات‭ ‬الكيانات‭ ‬والأشخاص‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬سوداء‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وفي‭ ‬2007‭ ‬صنفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬كجماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬‮«‬لأنه‭ ‬يدعم‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬ذراع‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬الأساسية‭ ‬لتطبيقسياستها‭ ‬بدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجماعات‭ ‬المتمردة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬يشارك‭ ‬فيما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬مراجعة‭ ‬واسعة‭ ‬للسياسة‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬إيران‭ ‬أوضح‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتبحث‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬للضغط‭.‬‮»‬

وتشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬جزاءات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تعلم‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬معاملات‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أو‭ ‬كيانات‭ ‬إيرانية‭ ‬أخرى‭ ‬تشملها‭ ‬العقوبات‭. ‬لكن‭ ‬شركات‭ ‬كثيرة‭ ‬يملكها‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أو‭ ‬له‭ ‬مصالح‭ ‬فيها‭ ‬غير‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬واستطاعت‭ ‬عقد‭ ‬صفقات‭ ‬خارجية‭ .‬