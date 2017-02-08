قادة عسكريون يشتكون للكونغرس:تقشف سنوات أوباما أضعف جيشنا
باريس ولندن تطلبان من واشنطن زيادة الضغوط على داعش
واشنطن – نيويورك – مرسي ابو طوق
حذر عدد من كبار القادة العسكريين الاميركيين الكونغرس امس من ان جيش الولايات المتحدة يعاني من قدم في تجهيزاته ونقص في تمويله وطواقمه مما يضعف جهوزيته. في مسعى واضح لدعم توجهات الرئيس دونالد ترامب في زيادة الانفاق العسكري كما سبق ان اعلن . وكان هؤلاء القادة عرضوا وجهة نظرهم على الرئيس ترامب الذي وعدهم ب»اعادة بناء» الجيش عن طريق زيادة مخصصاته بعدما كانت النفقات العسكرية خضعت للتقشف في عهد باراك اوباما.وكانت ادارة اوباما استفادت من سحب القوات الاميركية كليا من العراق وجزئيا من افغانستان لخفض النفقاتالعسكرية وتبلغ ميزانية الجيش الامريكي السنوية 600 مليار دولار فيما تضم صفوفه 1,3 مليون جندي في الخدمة الفعلية. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مارك ثورنبري «ما زلت اشعر بالقلق (…) من الادلة التي تتراكم بشأن الضرر الذي لحق بجيشنا في السنوات الاخيرة والضغوط التي تتعرض له هذه القوات». واضاف «مع ادارة جديدة وكونغرس جديد، لدينا فرصة للبدء بالاصلاح». ووعد ترامب في زيارة لقادة القيادة المركزية الاميركية الاثنين بـ»طائرات جميلة جديدة وتجهيزات جميلة جديدة». واضاف «ستحصلون على الكثير من التجهيزات، صدقوني». وقال الجنرال ستيفن ويلسون نائب قائد سلاح الجو خلال جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان الاسطول الجوي الاميركي هو اليوم «الاصغر حجما والاقدم (…) في تاريخنا». واضاف ان طياري المقاتلات الحربية «يقومون بما معدله 10 طلعات و14 ساعة طيران شهريا. وهذا ضئيل للغاية». واشار الى ان خصوم الولايات المتحدة قاموا بتحديث قواتهم لمنافستها. واضاف ان «روسيا والصين راقبتا قتالنا وتعدان قواتهما. علينا ان نعد لمحاربة اي خصم». من جهته قال الاميرال بيل موران نائب قائد سلاح البحرية «لدينا طائرات هورنيت حربية كان يفترض في الاصل ان تطير ستة الاف ساعة ونحن ندفعها نحو الثمانية الاف والتسعة الاف ساعة». واضاف «خلال يوم اعتيادي في البحرية يكون هناك ما بين 25 الى 30% من طائراتنا في المراجعة او الصيانة». بدوره قال الجنرال غلين والترز نائب قائد سلاح مشاة البحرية (المارينز) «لدينا تأخير باكثر من 9 مليارات دولار في الانفاق على صيانة منشآتنا التحتية». وخلال الجلسة اكد الضباط ان مطالبتهم بتمويلات اضافية لا تعني انهم لا يؤيدون الاقتصاد في النفقات حيث أمكن.
فيما طلبت باريس ولندن الثلاثاء من التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة واشنطن ابقاء الضغوط على تنظيم الدولة الاسلامية واستعادة مدينة الرقة، ابرز معاقلهم في سوريا، في معركة يرغب دونالد ترامب في اعطائها زخما جديدا. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر الثلاثاء ان محاربة عناصر تنظيم الدولة الاسلامية هي «في طليعة اولويات» فرنسا، ثاني دولة مساهمة في التحالف الذي يضم 68 بلدا.
وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الامن حول تنظيم داعش «ساعدنا القوات العراقية على استعادة الموصل. المعركة لاستعادة الرقة في سوريا حاسمة ايضا».
وعبرت عن الارادة نفسها بريطانيا التي تريد «الحفاظ على زخم» التحالف الذي شكله الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في 2014. وقال مساعد مندوب بريطانيا في الامم المتحدة بيتر ويلسون «المرحلة المقبلة هي محاربة تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة والموصل».
واجتمع مجلس الامن الثلاثاء لدرس تقرير عن مدى تراجع التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.
وخلال الاجتماع المغلق اكدت السفيرة الاميركية نيكي هايلي انه «حتى اذا كان تنظيم الدولة الاسلامية يخسر اراض فان الولايات المتحدة تعتزم ابقاء الضغط على المناطق التي يسيطر عليها».
واضافت ان الولايات المتحدة «ستواصل تجفيف موارده المالية .