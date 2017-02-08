قادة عسكريون يشتكون للكونغرس:تقشف سنوات أوباما أضعف جيشنا

– February 8, 2017

باريس‭ ‬ولندن‭ ‬تطلبان‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬داعش

واشنطن‭ – ‬نيويورك‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الاميركيين‭ ‬الكونغرس‭ ‬امس‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬جيش‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬تجهيزاته‭ ‬ونقص‭ ‬في‭ ‬تمويله‭ ‬وطواقمه‭ ‬مما‭ ‬يضعف‭ ‬جهوزيته‭. ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬واضح‭ ‬لدعم‭ ‬توجهات‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الانفاق‭ ‬العسكري‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ . ‬وكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬عرضوا‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وعدهم‭ ‬ب»اعادة‭ ‬بناء‮»‬‭ ‬الجيش‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيادة‭ ‬مخصصاته‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬النفقات‭ ‬العسكرية‭ ‬خضعت‭ ‬للتقشف‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭.‬وكانت‭ ‬ادارة‭ ‬اوباما‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬كليا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وجزئيا‭ ‬من‭ ‬افغانستان‭ ‬لخفض‭ ‬النفقاتالعسكرية‭ ‬وتبلغ‭ ‬ميزانية‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬السنوية‭ ‬600‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬صفوفه‭ ‬1‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مارك‭ ‬ثورنبري‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلت‭ ‬اشعر‭ ‬بالقلق‭ (…) ‬من‭ ‬الادلة‭ ‬التي‭ ‬تتراكم‭ ‬بشأن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بجيشنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬والضغوط‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬هذه‭ ‬القوات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬جديدة‭ ‬وكونغرس‭ ‬جديد،‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للبدء‭ ‬بالاصلاح‮»‬‭. ‬ووعد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لقادة‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ»طائرات‭ ‬جميلة‭ ‬جديدة‭ ‬وتجهيزات‭ ‬جميلة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ستحصلون‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجهيزات،‭ ‬صدقوني‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬ستيفن‭ ‬ويلسون‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬الاسطول‭ ‬الجوي‭ ‬الاميركي‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الاصغر‭ ‬حجما‭ ‬والاقدم‭ (…) ‬في‭ ‬تاريخنا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬طياري‭ ‬المقاتلات‭ ‬الحربية‭ ‬‮«‬يقومون‭ ‬بما‭ ‬معدله‭ ‬10‭ ‬طلعات‭ ‬و14‭ ‬ساعة‭ ‬طيران‭ ‬شهريا‭. ‬وهذا‭ ‬ضئيل‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬خصوم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قاموا‭ ‬بتحديث‭ ‬قواتهم‭ ‬لمنافستها‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬راقبتا‭ ‬قتالنا‭ ‬وتعدان‭ ‬قواتهما‭. ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نعد‭ ‬لمحاربة‭ ‬اي‭ ‬خصم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الاميرال‭ ‬بيل‭ ‬موران‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬طائرات‭ ‬هورنيت‭ ‬حربية‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬في‭ ‬الاصل‭ ‬ان‭ ‬تطير‭ ‬ستة‭ ‬الاف‭ ‬ساعة‭ ‬ونحن‭ ‬ندفعها‭ ‬نحو‭ ‬الثمانية‭ ‬الاف‭ ‬والتسعة‭ ‬الاف‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬اعتيادي‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬الى‭ ‬30‭%‬‭ ‬من‭ ‬طائراتنا‭ ‬في‭ ‬المراجعة‭ ‬او‭ ‬الصيانة‮»‬‭. ‬بدوره‭ ‬قال‭ ‬الجنرال‭ ‬غلين‭ ‬والترز‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ (‬المارينز‭) ‬‮«‬لدينا‭ ‬تأخير‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الانفاق‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬منشآتنا‭ ‬التحتية‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬اكد‭ ‬الضباط‭ ‬ان‭ ‬مطالبتهم‭ ‬بتمويلات‭ ‬اضافية‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يؤيدون‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬حيث‭ ‬أمكن‭.‬

فيما‭ ‬طلبت‭ ‬باريس‭ ‬ولندن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬لداعش‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬ابقاء‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬واستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬ابرز‭ ‬معاقلهم‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬يرغب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اعطائها‭ ‬زخما‭ ‬جديدا‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرنسوا‭ ‬دولاتر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬محاربة‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬في‭ ‬طليعة‭ ‬اولويات‮»‬‭ ‬فرنسا،‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬68‭ ‬بلدا‭.‬

وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬حول‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‮«‬ساعدنا‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭. ‬المعركة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حاسمة‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬الارادة‭ ‬نفسها‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‮»‬‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬شكله‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وقال‭ ‬مساعد‭ ‬مندوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بيتر‭ ‬ويلسون‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬هي‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬والموصل‮»‬‭.‬

واجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لدرس‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬تراجع‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المغلق‭ ‬اكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬الاميركية‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يخسر‭ ‬اراض‭ ‬فان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتزم‭ ‬ابقاء‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬تجفيف‭ ‬موارده‭ ‬المالية‭ .‬