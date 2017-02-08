عبد الله الثاني يوجز موفد السيسي بنتائج اجتماعه مع ترامب ويقبل الدعوة لزيارة القاهرة
الصفدي:الأردن ملتزم بقرارات الجامعة العربية المتعلقة بسوريا
عمان – الزمان
تسلم الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في قصر الحسينية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها اليه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تضمنت دعوة رسمية للعاهل الاردني لزيارة القاهرة. ولم تشر المعلومات ان كانت الزيارةستتم قبل القمة العربية المرتقبة في عمان نهاية آذار أو قبل ذلك .وتناول اللقاء أهمية انعقاد القمة العربية في الاردن،
والزيارة التي قام بها ملك الاردن مؤخرا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والمباحثات التي أجراها جلالته حول أبرز القضايا على الساحة الإقليمية. كما جرى استعراض آخر التطورات فيما يتعلق بالأزمة السورية، والأوضاع في العراق وليبياواليمن، وجهود الحرب على الإرهاب.
من جهته قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الاربعاء ان الاردن الذي سيستضيف القمة العربية المقبلة في 29 آذار/مارس المقبل سيلتزم قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بعضوية سوريا.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، ردا على سؤال فيما اذا كانت هناك مباحثات لاعادة النظر بدعوة سوريا للقمة ان «التعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية ونحن نلتزم بما أقرته الجامعة العربية سابقا ونتعامل مع هذا الموضوع وفق هذا السياق».
واضاف «بحثنا القمة العربية والاستعدادات لها»، مشيرا الى ان بلاده تتطلع ان «تكون القمة محطة في جهد حقيقي للتعامل مع قضايانا المشتركة والارتقاء الى طموحات شعوبنا في تقديم عمل عربي مشترك فاعل». وكان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف دعا في الاول من الشهر الحالي الجامعة الى انهاء تجميد عضوية سوريا معتبرا ان ابقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود احلال السلام.
وكان لافروف يتحدث في ابوظبي في مؤتمر صحافي مشترك مع امين عام الجامعة احمد ابو الغيط الذي رد بأن هذه المسألة «غير مطروحة حاليا». وقال لافروف متحدثا بالروسية «اريد ان اذكر بان عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الامم المتحدة، من المشاركة في المشاورات في اطار جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة».
واضاف «يمكن لجامعة الدول العربية ان تؤدي دورا اكثر اهمية واكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها».
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا العام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغرا في كل الاجتماعات العربية.
وعما اذا كانت هناك اتصالات مباشرة مع ايران حول الازمة السورية، قال الصفدي «لا توجد اتصالات مباشرة مع ايران حول هذا الموضوع، لكننا شاركنا كما شاركوا في استانا».
واضاف «نفعل كل ما هو ضروري من اجل حماية مصالحنا وأمننا الوطني وحدودنا الشمالية».
من جانبه، قال شكري ان بلاده تأمل في «انجاز المسار السياسي وبما يؤدي الى أنهاء هذا الصراع العسكري وآثاره المدمرة على الشعب السوري والحفاظ على وحدة واراضي سوريا».