عبد الله الثاني يوجز موفد السيسي بنتائج اجتماعه مع ترامب ويقبل الدعوة لزيارة القاهرة

– February 8, 2017

‭ ‬الصفدي‭:‬الأردن‭ ‬ملتزم‭ ‬بقرارات‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسوريا

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

تسلم‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬نقلها‭ ‬اليه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري،‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬تضمنت‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬للعاهل‭ ‬الاردني‭ ‬لزيارة‭ ‬القاهرة‭. ‬ولم‭ ‬تشر‭ ‬المعلومات‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬الزيارةستتم‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ .‬وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الاردن،‭ ‬

والزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬والمباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬جلالته‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وليبياواليمن،‭ ‬وجهود‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الاردن‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيف‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬سيلتزم‭ ‬قرارات‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعضوية‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬فيما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مباحثات‭ ‬لاعادة‭ ‬النظر‭ ‬بدعوة‭ ‬سوريا‭ ‬للقمة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ونحن‭ ‬نلتزم‭ ‬بما‭ ‬أقرته‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬سابقا‭ ‬ونتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬السياق‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬بحثنا‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تتطلع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬القمة‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬جهد‭ ‬حقيقي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬قضايانا‭ ‬المشتركة‭ ‬والارتقاء‭ ‬الى‭ ‬طموحات‭ ‬شعوبنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عمل‭ ‬عربي‭ ‬مشترك‭ ‬فاعل‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬الجامعة‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬تجميد‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬ابقاء‭ ‬دمشق‭ ‬بنظامها‭ ‬الحالي‭ ‬خارج‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يساعد‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬احلال‭ ‬السلام‭.‬

وكان‭ ‬لافروف‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬الجامعة‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬الذي‭ ‬رد‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مطروحة‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬متحدثا‭ ‬بالروسية‭ ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اذكر‭ ‬بان‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬يتمتع‭ ‬بالشرعية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المشاورات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬اكثر‭ ‬اهمية‭ ‬واكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬عضوا‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وعلقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬وبقي‭ ‬مقعد‭ ‬دمشق‭ ‬شاغرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العربية‭.‬

وعما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬حول‭ ‬الازمة‭ ‬السورية،‭ ‬قال‭ ‬الصفدي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اتصالات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬لكننا‭ ‬شاركنا‭ ‬كما‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬استانا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حماية‭ ‬مصالحنا‭ ‬وأمننا‭ ‬الوطني‭ ‬وحدودنا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬شكري‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬انجاز‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬وبما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬أنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬العسكري‭ ‬وآثاره‭ ‬المدمرة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬واراضي‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬