مصر:الطلاق الشفوي أم الطلاق بين الرئاسة ومشيخة الأزهر ؟
القاهرة – مصطفى عمارة
فجر بيان هيئة كبار علماء الازهر حول صحة الطلاق الشفوي ازمة لا تزال متجددة بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الازهر والتى اعتبرت ان البيان تحديا لتوجهات الرئاسة حول ضرورة توثيق الطلاق حفاظا على الحقوق . وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ل (الزمان) ان مؤسسات سيادية اعطت تعليماتها الى وسائل الاعلام بشن حملة على شيخ الازهر الى حد مطالبته بالاستقالة بعد فشله فى تطوير الخطاب الدينى واتهام المؤسسة الازهرية بالخضوع لتوجهات الاخوان الذى نجحوا فى اختراقها. وتنفي مشيخة الازهر هذه الاتهامات وتقول انها طالما تعرضت لضغوط سياسية لم ترضخ لها .
وقال حسين القاضى الباحث فى الحركات الاسلامية ان الخلاف بين مشيخة الازهر ومؤسسة الرئاسة تجاوز الخلاف الفقهي، وان بيان هيئة كبار العلماء تجاوزت هذا الخلاف الى انتقاد اوضاع الدولة،واشار الى ان المشيخة عملت على حشد المؤسسات الدينية الاخرى كالافتاء ومجموع البحوث الاسلامية فى صدامها مع الدولة، واضاف ان الوجود السلفي والاخواني داخل المشيخة كان له اثره على توجهاتها فى المرحلة الماضية . وفى السياق ذاته وفى تحد جديد لمشيخة الازهر بدأت اللجنة الدينية بمجلس الشعب فى اعداد قانون لتوثيق الطلاق وكشف النائب محمد شعبان عضو لجنة الشئون الدينية ان اللجنة البرلمانية لا تجهز فقط قانون لتوثيق الطلاق بل ايضا تعديل قانون الازهر، وانه يجب تطهير الهيئة اذا ثبت انتماء بعض اعضائها للاخوان . واضاف د/ سعد الهلالى استاذ الفقه المقارن بالازهر ان بيان هيئة كبار العلماء ليس قرآناً وانه يجب توثيق الطلاق حفاظا على الحقوق . فيما اكد الداعية الاسلامي خالد الجندي ان بيان الازهر وعظي ولا يحل الازمة. فى المقابل اكدت مصادر بمشيخة الازهر ل (الزمان ) انها مع الرئاسة. واوضح بيان للمشيخة ان موقف المشيخة لا يتناقض مع موقف الرئيس فى ضرورة توثيق الطلاق للحفاظ على الحقوق . وقال د/ عبدالله النمار استاذ الشريعة الاسلامية ان الازهر لا يخالف الشريعة من اجل قضايا مجتمعية. واضاف د/ مجدى عاشور مستشار المفتي ان الازهر وحده مسئول عن القضايا الفقهية ولا يجوز ان تهاجمه وسائل الاعلام بدعوى ان الازهر فى معركة مع الدولة وهذا غير صحيح .