مصر:الطلاق الشفوي أم الطلاق بين الرئاسة ومشيخة الأزهر ؟

– February 8, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فجر‭ ‬بيان‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭ ‬ازمة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متجددة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬ومشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬والتى‭ ‬اعتبرت‭ ‬ان‭ ‬البيان‭ ‬تحديا‭ ‬لتوجهات‭ ‬الرئاسة‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬توثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ . ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مؤسسات‭ ‬سيادية‭ ‬اعطت‭ ‬تعليماتها‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بشن‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬مطالبته‭ ‬بالاستقالة‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬واتهام‭ ‬المؤسسة‭ ‬الازهرية‭ ‬بالخضوع‭ ‬لتوجهات‭ ‬الاخوان‭ ‬الذى‭ ‬نجحوا‭ ‬فى‭ ‬اختراقها‭. ‬وتنفي‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬وتقول‭ ‬انها‭ ‬طالما‭ ‬تعرضت‭ ‬لضغوط‭ ‬سياسية‭ ‬لم‭ ‬ترضخ‭ ‬لها‭ .‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬القاضى‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلاف‭ ‬الفقهي،‭ ‬وان‭ ‬بيان‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬تجاوزت‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬الى‭ ‬انتقاد‭ ‬اوضاع‭ ‬الدولة،واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشيخة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬الاخرى‭ ‬كالافتاء‭ ‬ومجموع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬صدامها‭ ‬مع‭ ‬الدولة،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الوجود‭ ‬السلفي‭ ‬والاخواني‭ ‬داخل‭ ‬المشيخة‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬اثره‭ ‬على‭ ‬توجهاتها‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ . ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬وفى‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬لمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬بدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدينية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬فى‭ ‬اعداد‭ ‬قانون‭ ‬لتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬وكشف‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدينية‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لا‭ ‬تجهز‭ ‬فقط‭ ‬قانون‭ ‬لتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الازهر،‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬تطهير‭ ‬الهيئة‭ ‬اذا‭ ‬ثبت‭ ‬انتماء‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للاخوان‭ . ‬واضاف‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الهلالى‭ ‬استاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بالازهر‭ ‬ان‭ ‬بيان‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬ليس‭ ‬قرآناً‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬توثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬الداعية‭ ‬الاسلامي‭ ‬خالد‭ ‬الجندي‭ ‬ان‭ ‬بيان‭ ‬الازهر‭ ‬وعظي‭ ‬ولا‭ ‬يحل‭ ‬الازمة‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬انها‭ ‬مع‭ ‬الرئاسة‭. ‬واوضح‭ ‬بيان‭ ‬للمشيخة‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬المشيخة‭ ‬لا‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬موقف‭ ‬الرئيس‭ ‬فى‭ ‬ضرورة‭ ‬توثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ . ‬وقال‭ ‬د‭/ ‬عبدالله‭ ‬النمار‭ ‬استاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬الشريعة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬قضايا‭ ‬مجتمعية‭. ‬واضاف‭ ‬د‭/ ‬مجدى‭ ‬عاشور‭ ‬مستشار‭ ‬المفتي‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬وحده‭ ‬مسئول‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الفقهية‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬ان‭ ‬تهاجمه‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ .‬