يلدريم:قوات سورية مدعومة من أنقرة تسيطر على محيط الباب
الأولوية التركية منطقة آمنة بين جرابلس واعزاز
اسطنبول – بيروت – توركان اسماعيل
اعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم الأربعاء إن قوات سورية مدعومة من أنقرة سيطرت على الأحياء الخارجية لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بشمال سوريا. وأضاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة بأنقرة «المدينة محاصرة حاليا من كل الجهات. وتمت السيطرة على الأحياء الخارجية للمدينة.»
وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن تركيا قدمت خطة مفصلة لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة معقل داعش في شمال سوريا وإن هناك مناقشات جارية لهذا الأمر. وأضاف المتحدث إبراهيم كالين لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن التنسيق مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية في الأيام العشرة الماضية كان أفضل وأن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي اعزاز وجرابلس السوريتين.
فيما ذكر عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات القوات الحكومية السورية قصفت حيا تسيطر عليه المعارضة في مدينة حمص الأربعاء فقتلت عددا من الأشخاص .
وقال المرصد ومقره بريطانيا والدفاع المدني السوري وهو خدمة إنقاذ تعمل في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة إن الغارات استهدفت حي الوعر.
وأضاف المرصد أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 24. ولم يذكر الدفاع المدني أي عدد.
وقال الإعلام الحربي الذي يديره حزب الله حليف دمشق إن الجيش أطلق صواريخ على مسلحين في الوعر لكن المسلحين هم من بادروا بإطلاق النار.