يلدريم:قوات سورية مدعومة من أنقرة تسيطر على محيط الباب

– February 8, 2017

الأولوية‭ ‬التركية‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬بين‭ ‬جرابلس‭ ‬واعزاز

اسطنبول‭ – ‬بيروت‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬تركيا‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬سورية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬الخارجية‭ ‬لمدينة‭ ‬الباب‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬بأنقرة‭ ‬‮«‬المدينة‭ ‬محاصرة‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭. ‬وتمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬الخارجية‭ ‬للمدينة‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬قدمت‭ ‬خطة‭ ‬مفصلة‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬معقل‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وإن‭ ‬هناك‭ ‬مناقشات‭ ‬جارية‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬إبراهيم‭ ‬كالين‭ ‬لقناة‭ (‬إن‭.‬تي‭.‬في‭) ‬التلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬وأن‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأنقرة‭ ‬هي‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬بين‭ ‬بلدتي‭ ‬اعزاز‭ ‬وجرابلس‭ ‬السوريتين‭. ‬

فيما‭ ‬ذكر‭ ‬عمال‭ ‬إنقاذ‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬قصفت‭ ‬حيا‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬الأربعاء‭ ‬فقتلت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ .‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬السوري‭ ‬وهو‭ ‬خدمة‭ ‬إنقاذ‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المعارضة‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬حي‭ ‬الوعر‭.‬

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أي‭ ‬عدد‭.‬

وقال‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حليف‭ ‬دمشق‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬الوعر‭ ‬لكن‭ ‬المسلحين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬بادروا‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭.‬