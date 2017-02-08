التنوع سمة عروض أزياء أسبوع الموضة في نيويورك

– February 8, 2017

نيويورك‭ -(‬رويترز‭) – ‬تنوع‭ ‬التصميمات‭ ‬لجميع‭ ‬الفصول‭ ‬من‭ ‬سترات‭ ‬من‭ ‬الفراء‭ ‬إلى‭ ‬السترات‭ ‬الطويلة‭ ‬الملفتة‭ ‬والأقمشة‭ ‬المنقوشة‭ ‬بالورود‭ ‬والسراويل‭ ‬الدافئة‭ ‬للشتاء‭ ‬سيكون‭ ‬السمة‭ ‬المميزة‭ ‬لعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬نيويورك‭ ‬للموضة‭.‬

وسيعطي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مصممي‭ ‬الأزياء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬فكرة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬أزياء‭ ‬خريف‭ ‬وشتاء‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭. ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬سيتبعون‭ ‬نهجا‭ ‬بدأ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ويعرضون‭ ‬تصميمات‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬شراؤها‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وقالت‭ ‬كاترينا‭ ‬ميتسليوتيس‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هوليوود‭ ‬لايف‭ ‬المختص‭ ‬بالمشاهير‭ ‬والأزياء‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬يعرضون‭ ‬أزياء‭ ‬الربيع‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬أزياء‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬الآن‭…. ‬يوجد‭ ‬تنوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬فيما‭ ‬سيقدم‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬الأزياء‭.‬‮»‬

وعرض‭ ‬مصممون‭ ‬مثل‭ ‬تومي‭ ‬هيلفيجر‭ ‬وتوم‭ ‬فورد‭ ‬وغيرهما‭ ‬تصميمات‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬اعتادت‭ ‬فيه‭ ‬أوساط‭ ‬الموضة‭ ‬على‭ ‬رؤيتها‭.‬

وقالت‭ ‬روز‭ ‬آن‭ ‬موريسون‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ذا‭ ‬دونيجير‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬أقمشة‭ ‬مختلفة‭ ‬يجري‭ ‬جمعها‭ ‬بعشوائية‭ ‬مدروسة‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭. ‬وتوقعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السراويل‭ ‬التقليدية‭ ‬والسترات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬مصممة‭ ‬بعناية‭ ‬شديدة‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬واثقة‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأقمشة‭ ‬المستخدمة‭ ‬ستكون‭ ‬أخف‭ ‬وزنا‭ ‬لأن‭ ‬أغلب‭ ‬المصممين‭ ‬لا‭ ‬يضعون‭ ‬تصميمات‭ ‬لفصل‭ ‬بعينه‭ ‬أو‭ ‬يركزون‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراء‭ ‬الآن‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يشتري‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬‮»‬

لكن‭ ‬التنوع‭ ‬قد‭ ‬يتجاوز‭ ‬الأزياء‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬منظموه‭ ‬إنه‭ ‬يجتذب‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ويحقق‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬880‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمدينة‭ ‬نيويورك‭.‬

ففي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬عارضات‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬نيويورك‭ ‬ولندن‭ ‬وباريس‭ ‬وميلانو‭ ‬من‭ ‬الملونين‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬أعدها‭ ‬موقع‭ ‬ذا‭ ‬فاشون‭ ‬سبوت‭.‬

وتصدرت‭ ‬نيويورك‭ ‬القائمة‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬العارضات‭ ‬الملونات‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬النسبة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬تتضمن‭ ‬عروض‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬أيضا‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ملابس‭ ‬أصحاب‭ ‬الأوزان‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬لعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬وتتضمن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أزياء‭ ‬النساء‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬وزيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬أزياء‭ ‬المراهقات‭ .‬

وقال‭ ‬ميتسليوتيس‭ ‬‮«‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬الأزياء‭.‬‮»‬

ويأمل‭ ‬خبراء‭ ‬الأزياء‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬ليجعل‭ ‬العروض‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬ويوسع‭ ‬نطاق‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬التصميمات‭.‬