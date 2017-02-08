توأما الباندا يحتفلان في حديقة حيوان فيينا
فيينا -(رويترز) – احتفل توأما الباندا الشهيران فو فنغ وفو بان امس بإتمام ستة أشهر من العمر بعد ولادتهما في حديقة حيوان شونبرون في فيينا.
وأمكن مشاهدة الشبلين -اللذين ولدا في السابع من أغسطس آب- وهما يقومان بحركات أكروباتية ويتسلقان فروع الأشجار ويداعبان أحدهما الآخر في حظيرتهما.
وقال داجمار شراتر مدير الحديقة في بيان «يحب التوأمان القفز عاليا. مخالبهما الحادة تساعدهما على التشبث جيدا.»
وأضاف قائلا «إذا سقطا من أعلى من حين لآخر فإنهما يهبطان بسلام على طبقة سميكة من القش.»
وقال شراتر إنه في حين يستمتع الأخ والأخت بتناول أوراق البامبو فإن أمهما الباندا العملاقة يانغ يانغ ما زالت ترضعهما مرة أو اثنتين يوميا.