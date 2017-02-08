توأما الباندا يحتفلان في حديقة حيوان فيينا

– February 8, 2017

فيينا‭ -(‬رويترز‭) – ‬احتفل‭ ‬توأما‭ ‬الباندا‭ ‬الشهيران‭ ‬فو‭ ‬فنغ‭ ‬وفو‭ ‬بان‭ ‬امس‭ ‬بإتمام‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بعد‭ ‬ولادتهما‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوان‭ ‬شونبرون‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬

وأمكن‭ ‬مشاهدة‭ ‬الشبلين‭ -‬اللذين‭ ‬ولدا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭- ‬وهما‭ ‬يقومان‭ ‬بحركات‭ ‬أكروباتية‭ ‬ويتسلقان‭ ‬فروع‭ ‬الأشجار‭ ‬ويداعبان‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬حظيرتهما‭.‬

وقال‭ ‬داجمار‭ ‬شراتر‭ ‬مدير‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يحب‭ ‬التوأمان‭ ‬القفز‭ ‬عاليا‭. ‬مخالبهما‭ ‬الحادة‭ ‬تساعدهما‭ ‬على‭ ‬التشبث‭ ‬جيدا‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سقطا‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر‭ ‬فإنهما‭ ‬يهبطان‭ ‬بسلام‭ ‬على‭ ‬طبقة‭ ‬سميكة‭ ‬من‭ ‬القش‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬شراتر‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستمتع‭ ‬الأخ‭ ‬والأخت‭ ‬بتناول‭ ‬أوراق‭ ‬البامبو‭ ‬فإن‭ ‬أمهما‭ ‬الباندا‭ ‬العملاقة‭ ‬يانغ‭ ‬يانغ‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ترضعهما‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬يوميا‭.‬