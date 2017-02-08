حريق يشرد 15 ألفاً من سكان العشوائيات
مانيلا -(رويترز) – قالت السلطات في العاصمة الفلبينية الأربعاء إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة للعشوائيات قرب أحواض السفن في مانيلا مما أدى إلى تشريد 15 ألف شخص بعد أن دمر الحريق منازلهم.
وقال إديلبرتو كروز من رجال الإطفاء للصحفيين إن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء واستمر لعشر ساعات مع انتشاره بشكل سريع ليدمر أكثر من ألف من المنازل العشوائية.
وتشرد نحو 15 ألفا وتم تسكينهم مؤقتا في مراكز إيواء وتُركت متعلقاتهم مثل أجهزة التلفزيون وغسالات الملابس والثياب على طريق رئيسي الأمر الذي أعاق الشاحنات التي تنقل الحاويات إلى الميناء.
وقبل أسبوع فقط كان عامل لقي حتفه وأصيب أكثر من مئة في حريق كبير في مصنع جنوبي العاصمة.
والحرائق شائعة في المصانع والأحياء العشوائية في مانيلا أحد أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير سها جادو) .