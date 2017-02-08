حريق يشرد 15 ألفاً من سكان العشوائيات

– February 8, 2017

مانيلا‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬حريقا‭ ‬كبيرا‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬للعشوائيات‭ ‬قرب‭ ‬أحواض‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تشريد‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دمر‭ ‬الحريق‭ ‬منازلهم‭.‬

وقال‭ ‬إديلبرتو‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬واستمر‭ ‬لعشر‭ ‬ساعات‭ ‬مع‭ ‬انتشاره‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ليدمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬العشوائية‭.‬

وتشرد‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬وتم‭ ‬تسكينهم‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬وتُركت‭ ‬متعلقاتهم‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون‭ ‬وغسالات‭ ‬الملابس‭ ‬والثياب‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعاق‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الحاويات‭ ‬إلى‭ ‬الميناء‭.‬

وقبل‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط‭ ‬كان‭ ‬عامل‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬جنوبي‭ ‬العاصمة‭.‬

والحرائق‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬المصانع‭ ‬والأحياء‭ ‬العشوائية‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭ ‬ازدحاما‭ ‬بالسكان‭. (‬إعداد‭ ‬علا‭ ‬شوقي‭ ‬للنشرة‭ ‬العربية‭ – ‬تحرير‭ ‬سها‭ ‬جادو‭) .‬