إضراب العاملين بمطارين في برلين يؤدي إلى إلغاء رحلات

– February 8, 2017

برلين‭ -(‬رويترز‭) – ‬أضربت‭ ‬الأطقم‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬برلين‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬137‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬وتأخير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬الأخرى‭. ‬وبدأت‭ ‬الأطقم‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬تيجيل‭ ‬وشونفيلد‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬نقابة‭ ‬فيردي‭ ‬إضرابا‭ ‬الساعة‭ ‬0400‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬العمل‭ ‬الساعة‭ ‬1000‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وتريد‭ ‬الأطقم‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬وتقول‭ ‬نقابة‭ ‬فيردي‭ ‬إن‭ ‬الأطقم‭ ‬الأرضية‭ -‬ودورها‭ ‬يتضمن‭ ‬تحميل‭ ‬وتفريغ‭ ‬الطائرات‭ ‬وتوجيهها‭ ‬على‭ ‬المدرج‭- ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬زهيد‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬الركاب‭. ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬المطارين‭ ‬معا‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المطارين‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬تقلع‭ ‬وتهبط‭ ‬في‭ ‬المطارين‭ ‬500‭ ‬رحلة‭. ‬وأضربت‭ ‬الأطقم‭ ‬الأرضية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬وشتوتجارت‭. ‬وقال‭ ‬إنريكو‭ ‬رومكير‭ ‬المفاوض‭ ‬باسم‭ ‬فيردي‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬تيجيل‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬الأجور‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعمل‭ ‬الذي‭ ‬نقوم‭ ‬به‭… ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬نتفاوض‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التقدم‭ ‬بعرض‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭.‬‮»‬‭ ‬

وستضطر‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬وبينها‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬وإيزي‭ ‬جت‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬برلين‭ ‬وريان‭ ‬إير‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬رحلات‭.‬