إضراب العاملين بمطارين في برلين يؤدي إلى إلغاء رحلات
برلين -(رويترز) – أضربت الأطقم الأرضية في مطاري برلين اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 137 رحلة طيران وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى. وبدأت الأطقم الأرضية في مطاري تيجيل وشونفيلد التي تمثلها نقابة فيردي إضرابا الساعة 0400 بتوقيت جرينتش ومن المقرر أن تستأنف العمل الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. وتريد الأطقم زيادة في الأجور بنحو عشرة في المئة إلى 12 يورو في الساعة. وتقول نقابة فيردي إن الأطقم الأرضية -ودورها يتضمن تحميل وتفريغ الطائرات وتوجيهها على المدرج- تحصل على أجر زهيد رغم زيادة حجم العمل بسبب تزايد أعداد الركاب. وارتفع عدد الركاب في المطارين معا بنسبة 11 بالمئة في عام 2016. وقال متحدث باسم المطارين في برلين إنه كان من المزمع أن تقلع وتهبط في المطارين 500 رحلة. وأضربت الأطقم الأرضية أيضا في مطارات صغيرة في هامبورج وشتوتجارت. وقال إنريكو رومكير المفاوض باسم فيردي لتلفزيون رويترز في تيجيل «مستوى الأجور ليس كافيا مقارنة بالعمل الذي نقوم به… من المقرر أن نتفاوض للمرة الرابعة في العاشر من فبراير وإذا لم يتم التقدم بعرض فمن المرجح أن تكون هناك المزيد من الإضرابات.»
وستضطر شركات الطيران التي تخدم العاصمة الألمانية وبينها لوفتهانزا وإيزي جت وشركة طيران برلين وريان إير إلى إلغاء أو تأجيل رحلات.