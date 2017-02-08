الحوافز المالية تشجع الأمهات على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية

– February 8, 2017

لندن‭ -(‬رويترز‭) – ‬تشير‭ ‬تجربة‭ ‬صغيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحوافز‭ ‬المالية‭ ‬قد‭ ‬تشجع‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬حتى‭ ‬يبلغ‭ ‬أطفالهن‭ ‬ستة‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

يوصي‭ ‬أطباء‭ ‬الأطفال‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الطبيعة‭ ‬حتى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الرضع‭ ‬بالتهابات‭ ‬في‭ ‬الأذن‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬ومتلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭ ‬والإصابة‭ ‬بالحساسية‭ ‬والسمنة‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬الطفولة‭. ‬وهناك‭ ‬مزايا‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬الأمهات‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬إطالة‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬إذا‭ ‬يرتبط‭ ‬ذلك‭ ‬بتقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬وتدهور‭ ‬حالة‭ ‬العظام‭ ‬وبعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬التجربة‭ ‬الحالية‭ ‬اختار‭ ‬الباحثون‭ ‬18‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬ذوات‭ ‬الدخل‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬بويرتوريكو‭ ‬لتلقي‭ ‬حوافز‭ ‬شهرية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬دولارا‭ ‬لإرضاع‭ ‬أطفالهن‭ ‬طبيعيا‭ ‬وقارنوا‭ ‬عادات‭ ‬التغذية‭ ‬لديهن‭ ‬ولدى‭ ‬18‭ ‬أما‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أموال‭. ‬وكتب‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬كانت‭ ‬72‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأمهات‭ ‬اللائي‭ ‬يحصلن‭ ‬على‭ ‬حوافز‭ ‬مالية‭ ‬يرضعن‭ ‬أطفالهن‭ ‬طبيعيا‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬كل‭ ‬الأمهات‭ ‬اللائي‭ ‬لم‭ ‬يحصلن‭ ‬على‭ ‬أموال‭ . ‬

وقال‭ ‬كبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬يوكيكو‭ ‬واشيو‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬كريستيانا‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وجامعة‭ ‬ديلاوير‭ ‬في‭ ‬نيوراك‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬‮«‬مثلت‭ ‬مساعدة‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تحديا‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬المحرومات‭ ‬اجتماعيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬ومن‭ ‬ينتمين‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬عرقية‭ ‬لا‭ ‬تشجع‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العينة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬كانت‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬للطريقة‭ ‬المحتملة‭ ‬لتحفيز‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعة‭.‬‮»‬