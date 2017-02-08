وفاة نجم أمريكي اختار الكوميديا ليسعد زملاءه أطفال الملجأ

– February 8, 2017

نيويورك‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬عائلة‭ ‬نجم‭ ‬الكوميديا‭ ‬إيروين‭ ‬كوري‭ ‬إنه‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬بلغ‭ ‬102‭ ‬عام‭.‬

أطلق‭ ‬كوري‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬المرجعية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬وأمتع‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬نوادي‭ ‬الكوميديا‭ ‬وعلى‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬والمسرح‭ ‬بأسلوبه‭ ‬وتعليقاته‭. ‬وقالت‭ ‬لين‭ ‬كوري‭ ‬زوجة‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬تليفونية‭ ‬إن‭ ‬كوري‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وكان‭ ‬ابنه‭ ‬ريتشارد‭ ‬إلى‭ ‬جواره‭.‬

واحتفل‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬المئة‭ ‬بمشاركة‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقامه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬99‭ ‬عاما‭.‬

طور‭ ‬كوري‭ ‬أداءه‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭ ‬وأصبح‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬القليلة‭ ‬التالية‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬نوادي‭ ‬الكوميديا‭ ‬وفي‭ ‬عروض‭ ‬تلفزيونية‭ ‬قدمها‭ ‬جوني‭ ‬كارسون‭ ‬وديفيد‭ ‬لترمان‭ ‬وستيف‭ ‬ألين‭ ‬وجاك‭ ‬بار‭ ‬وديك‭ ‬كافيت‭ ‬وميرف‭ ‬جريفن‭ ‬وآخرون‭. ‬وتأثر‭ ‬أداء‭ ‬كوري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بجروتشو‭ ‬ماركس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نجما‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬الفني‭.‬

شارك‭ ‬كوري‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬برودواي‭ ‬وفي‭ ‬أفلام‭ ‬مثل‭ (‬ذا‭ ‬كيرس‭ ‬اوف‭ ‬ذا‭ ‬جيد‭ ‬سكوربيون‭) ‬للمخرج‭ ‬وودي‭ ‬ألن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وفي‭ ‬العرض‭ ‬الكوميدي‭ ‬‮«‬آيم‭ ‬نوت‭ ‬رابابورت‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬بطولة‭ ‬والتر‭ ‬ماتهو‭ ‬وأوسي‭ ‬ديفيز‭.‬

وطلب‭ ‬من‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬الحياة‭. ‬وجسدت‭ ‬إجابته‭ ‬أسلوبه‭ ‬الهزلي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬بسؤاله‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الصحيفة‭. ‬واشتهر‭ ‬كوري‭ ‬كذلك‭ ‬بتوجهه‭ ‬السياسي‭ ‬اليساري‭. ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يعانق‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيوعي‭ ‬الكوبي‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬للتبرع‭ ‬بالأدوية‭ ‬لأطفال‭ ‬كوبا‭.‬

وقال‭ ‬مازحا‭ ‬إن‭ ‬آراءه‭ ‬كانت‭ ‬بالغة‭ ‬التشدد‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشيوعيين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬سعيت‭ ‬للانضمام‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬وصفوني‭ ‬بأنني‭ ‬فوضوي‭.‬‮»‬

ومع‭ ‬كبر‭ ‬سنه‭ ‬بات‭ ‬كوري‭ ‬غريب‭ ‬الأطوار‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجيرانه‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭. ‬وفي‭ ‬أواخر‭ ‬تسعيناته‭ ‬كان‭ ‬يتسول‭ ‬عند‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬إيست‭ ‬ثيرتي‭ ‬فيفث‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬المال‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬يرسله‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬لمؤسسة‭ ‬طبية‭ ‬خيرية‭ ‬في‭ ‬كوبا‭.‬

ولد‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬عام‭ ‬1914‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬بنيويورك‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬والديه‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يعانيان‭ ‬من‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية‭ ‬وضعاه‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬الأيتام‭ ‬العبرانيين‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬واختار‭ ‬الكوميديا‭ ‬كي‭ ‬يسعد‭ ‬أطفال‭ ‬الملجأ‭.‬