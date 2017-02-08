– February 8, 2017

القاعات الرياضية تتحول إلى سجون وأماكن للتعذيب في 8 شباط 1963

الشيوعي لـ (الزمان): الإطاحة بحكم الزعيم كان بإسناد أمريكي

بغداد – شيماء عادل

اكد الحزب الشيوعي العراقي ان الانقلاب الذي اطاح بالزعيم عبد الكريم قاسم وانهى حكمه كان بدعم دولي وباسناد مباشر من امريكا ، في حين حيا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم نزاهة قاسم في ذكرى اعدامه يوم 9 شباط 1963 .

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي لـ(الزمان) امس ان (المؤامرة التي اطاحت بالزعيم قاسم قامت بها مجموعة من ضباط ينتمون للحركة القومية متمثلة بحزب البعث وكان هناك بعض الاعترافات من قبل ضباط الحركة بأنهم جاءوا بقطار امريكي اي بمعنى بدعم امريكي اضافة الى ان هناك اعترافات اخرى نوقلت بأنه تم تسليم رسائل سرية للديمقراطيين من اجل استهداف قاسم واتباعه والاطــــــــاحة بهم).

مضيفا ان (المؤامرة نظمت بدعم واسناد دولي ونفذها حزب البعث اضافة الى انه بعد ان تمكنوا من امساك قاسم واتباعه لم يخضعوهم لمحاكمة عادلة ولم يتوفر في المحكمة التي تم تنظيمها اي شكل من اشكال المحاكمة العادية والطبيعية وانما اكتفوا باصدار الحكم على قاسم وجماعته وقاموا بدفن الجثث بصورة سرية وعدم تسليم جثامينهم الى اهاليهم في سبيل التخلص من غضب الشعب)، متابعا انه (بعد القضاء على قاسم اطلق البعثيون حملة واسعة من الاعتقالات والتصفية لاتباعه وقاموا بتحويل القاعات الرياضية الكبيرة الى سجون لكثرة اعداد المعتقلين ومارسوا ابشع انواع التعذيب ضد قادة الحزب الشيوعي) ، لافتا الى ان (عملية القضاء على الحزب وعلى الزعيم قاسم تعد نقطة سوداء في تاريخ العراق ادت الى توقف مسار تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد وفتح باب جديد لنشوء صراعات وبقاء اثارها الى يومنا هذا ما ادى الى نشوء نزاعات جديدة متمثلة بصراعات طائفية وكتم للحريات).

واوضح فهمي ان (استذكار استشهاد قاسم وسيلة لاستحصال دروس بضرورة الالتفات الى ضحايا8 شباط الذين لا يزالون يعانون اثار التعذيب والاعتقالات وضرورة الدعوة الى حكومة مواطنة تعترف بالتنوع المجتمعي وفق برامج تؤمن بالحريات).

من جانبه حيا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم نزاهة مؤسس الجمهورية العراقية الزعيم قاسم في ذكرى اعدامه.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم حيا نزاهة مؤسس الجمهورية العراقية القائد الوطني خالد الذكر الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم في الذكرى الـ54 لأستشهاده ونخبة من الضباط الأحرار وعدد كبير من ابناء الشعب على يد انقلاب 8 شباط 1963 مشيداً (بمبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وقيم التعايش والوحدة الوطنية والتقدم التي دافع عنها)، وأوضح معصوم في برقية الى عائلة قاسم بمناسبة الذكرى الـ54 لأستشهاده في 9 شباط 1963 اثر انقلاب 8 شباط المشؤوم امس ان (العراقيين ينظرون دائما باعتزاز واجلال الى مبادئ النزاهة التي تحلى بها هذا القائد الوطني خالد الذكر الى جانب مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وقيم التعايش والوحدة الوطنية والتقدم التي دافع عنها وسعيه المخلص لبناء عراق آمن ومزدهر يضمن الحياة الكريمة والحرية لأبناء شعبنا من كافة مكوناته واطيافه) ، مشددا على (أمانة الزعيم الراحل على الاهداف الرئيسة التي طرحها النظام الجمهوري وتمثلت بإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع دول العالم على أساس من المساواة والمصالح المتبادلة ورفض سياسة المحاور الذي تجلى في التزام العراق سياسة الحياد الايجابي والانسحاب من حلف بغداد وحماية حقوق بلادنا النفطية، وكذلك بالاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ووضع تشريعات متطورة للأحوال المدنية ونشر التعليم والإصلاح الزراعي وتأسيس صناعة حديثة وبناء جيش دفاعي قوي ومهني ومنجزات وطنية عديدة أخرى).