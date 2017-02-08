– February 8, 2017

الجيش القطري يفشل والسد ينهار في المهمة الآسيوية

الفتح السعودي يتأهل والوحدة الإماراتي يقسو على الوحدات

{ مدن – وكالات: خسر السد القطري بركلات الترجيح أمام مضيفه الاستقلال الإيراني، ليفشل في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال اسيا لكرة القدم اول امس، الثلاثاء. وصمد السد في طهران ليتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي، لكن الحظ عانده في ركلات الترجيح ليخسر 3-4 . وسدد إبراهيم ماجد الكرة بعيدا عن إطار المرمى، بينما تصدى حارس الاستقلال لركلة محمد كاسولا، فيما نفذ حسن الهيدوس وتشابي وبغداد بونجاح 3 ركلات بنجاح. وتصدى حارس السد سعد الشيب لإحدى ركلات الاستقلال، لكن صاحب الضيافة خرج منتصرا ليتأهل للمجموعة الأولى بأهم بطولات الأندية في آسيا، والتي تضم أيضا الأهلي الإماراتي، ولوكوموتيف الأوزبكي، والتعاون السعودي. وبذلك ستنافس قطر في دوري الأبطال بفريقي لخويا والريان فقط، بعد خروج السد والجيش من الدور التمهيدي.

فشل الجيش القطري

وودع الجيش القطري بطولة دوري الأبطال الآسيوي مبكرا، بعد خسارته أمام بونيودكور الأوزبكي بنتيجة 1-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول امس، الثلاثاء، بملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا في إطار مباريات الملحق التمهيدي. جاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كانت الأفضلية النسبية لفريق الجيش، الذي فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، وأضاع أكثر من فرصة حقيقية عبر البرازيلي رومارينيو، والمالي سيدو كيتا على مدار الأشواط الأربعة للمباراة. بينما حاول بونيودكور الأوزبكي مجاراة منافسه القطري، ونجح في الخروج بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. وفي ركلات الترجيح، سجل للجيش محمد مثناني، فيما أحزر لبونيودكور كل من أحمداكوف، وأشميدوف، وأشمردوف. وبهذه النتيجة، تأهل بونيودكور إلى دوري المجموعات بالبطولة الآسيوية، للعب في المجموعة الثالثة التي تضم فرق العين الإماراتي، وذوب أهان الإيراني، والأهلي السعودي.

تاهل الفتح السعودي

وتأهل الفتح السعودي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه ناساف الأوزبكي في الدور التمهيدي اول امس الثلاثاء. وسجل المهاجم البرتغالي أندريه فيليبي ألفيس (أوكرا) هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة متقنة قبل انتهاء الشوط الأول. وبذلك يلتحق الفتح بالمجموعة الثانية في أهم بطولات الأندية في اسيا والتي تضم ايضا استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري. وأصبح الفتح رابع فريق سعودي ينافس في دوري الأبطال هذا الموسم بجانب الأهلي والهلال والتعاون. وتدارك الفتح – بطل السعودية 2013 – بهذا الانتصار اخفاقاته المحلية إذ يقبع فريق المدرب التونسي فتحي الجبال في المركز 12 حاليا وهو أول مراكز الهبوط في دوري المحترفين السعودي.

الوحدة الإماراتي يتأهل

وبلغ الوحدة الإماراتي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما حقق فوزاً مستحقاً وكبيراً على ضيفه الوحدات 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اول امس الثلاثاء على ملعب ال نهيان الوطني في الدور التمهيدي، وسط حضور جماهيري كبير. وتناوب على تسجيل أهداف الوحدة أحمد راشد بالدقيقة الأولى، ومحترفه الأرجنتيني تيجالي بالدقيقتين 23 و 81 . وسيظهر الوحدة بالمجموعة الرابعة بدوري الأبطال التي ستضم إلى جانبه الهلال الشعودي وبيروزي الإيراني والريان القطري. وانتقل الوحدات تلقائياً ليشارك ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي، حيث سيلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه المحرق البحريني وسحم العُماني والنجمة اللبناني. وعاجل فريق الوحدة ضيفه الوحدات، بهدف سريع وغير متوقع بالدقيقة الأولى، إثر تسديدة صدها شفيع ارتدت أمام أحمد راشد فأسكنها الشباك، رغم مطالبة لاعبي الوحدات باحتساب خطأ لصالح شفيع. الهدف شكل صدمة كبيرة للوحدات نظراً لتوقيته، وبدأ ينظم صفوفه بحثًا عن التعديل السريع وإعادة المباراة لبدايتها، حيث حاول عوض ورجائي عايد والياس وأبو عمارة والفلسطيني أحمد ماهر فرض نفوذهم على منطقة العمليات للتحكم بالمجريات وتعزيز فرصة التعديل، لكن حالة من التوهان سادت تحركاته ومحاولاته. الوحدات اصطدم بفريق يتمتع بشهية هجومية خلت من أي مقدمات، ليقع العبء الأكبر على دفاعاته التي شكلها الكرواتي سباستاين وخطاب والدميري وقنديل، ومن ورائهم عامر شفيع. في المقابل، فإن أداء الوحدة امتاز بالسلاسة والسرعة ليفرض أفضليته على معطيات المباراة بفضل حسن الانتشار وسرعة التحرك من قبل سلطان الغافري وبرغش وعبد الباسط وتيجالي وفالديفيا واسماعيل مطر، والأخير جرب حظه بالتسديد لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وكذلك فعل جوجاك بتسديدة مماثلة. وكاد أبو عمارة أن يأتي بهدف التعادل من كرة عرضية لكنه سدد بالعرض بدلاً من التسديد باتجاه المرمى أو التمرير باتجاه الفلسطيني أحمد ماهر. وفي الدقيقة 23 نجح الوحدة في تسجيل هدفه الثاني مستثمراً حالة الشرود الذهني التي أصابت دفاع الوحدات، وذلك من ضربة ركنية تهيأت أمام الأرجنتيني سباستيان تيجالي دكها برأسه بلا مضايقة بمرمى شفيع. وواصل الوحدة أفضليته وصبت الفوارق بصالحه ليشكل أكثر من مرة الخطورة على مرمى شفيع، في حين ظهر لاعبو الوحدات في حالة شرود ذهني، وجاءت هجماته خجولة وخلت من الخطورة في ظل غياب الحلول الهجومية الفردية والهجومية فضلاً عن المراقبة اللصيقة التي فرضها مدافعو الوحدة على مفاتيح الخطورة بفريق الوحدات. وقبل نهاية الشوط الأول دفع حمد بورقة المهاجم البرازيلي توريس بدلاً من فادي عوض بهدف تعزيز الخيارات الهجومية لينتهي الشوط بتقدم الوحدة بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني، حاول الوحدات البحث عن تقليص النتيجة، لكن الكثافة العددية في المناطق الأمامية لم تكن كما يجب وخاصة أنه كان يتحسب لاندفاع هجومي مكثف من الوحدة، فظل متوازناً في التعامل مع معطيات المباراة. وتحسن أداء الوحدات مع تراجع أصاب أداء الوحدة، وشكلت تحركات بهاء وأبو عمارة والياس ازعاجاً للدفاع الوحداوي لكن دون أن تفلح المحاولات بتهديد مباشرة لمرمى راشد علي. وفي الدقيقة 81 احرز الوحدة هدفه الثالث وسط غياب للتغطية الدفاعية حيث وصلت الكرة لتيجالي فأطلقها قذيفة سكنت شباك شفيع، وكاد نفس اللاعب أن يحرز الهدف الرابع لكن شفيع تصدى للموقف ببسالة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للوحدة وبثلاثية دون رد.