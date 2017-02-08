– February 8, 2017

الشاعر الغنائي الراحل محمد حسن الكرخي

صور بغدادية مفعمة بالوجد والمحبة

كمال لطيف سالم

كثيراً منا يتذكر بعض الاغاني والمنلوجات والمربعات التي اشتهرت في فترة الخمسينات والستينات بحناجر واصوات عراقية وعربية. وبعض هذه الاغاني لقي شهرة واسعة لايزال صداها يتردد حتى يومنا هذا، ولعل سائل يسأل من هو الذي يقف وراء تأليف ونظم تلك الاغاني والمربعات والمنلوجات ، وقد سمعنا بشعراء لمعت اسماؤهم بين مناسبة واخرى من بينهم الشاعر عبدالكريم العلاف ابراهيم وفي سبتي طاهر جبوري النجار جودت التميمي وغيرهم.

هذه المرة سنقف عند شاعر فطري لايجيد القراءة والكتابة ولكنه يجيد نظم الشعر وكتابته الاغنية و رسام فطري ايضاً هو الشاعر محمد حسن الكرخي .التقينا ابن اخيه حسين علي حسن الذي التقط بعض الذكريات عن عمه ومما رواه من عاصر الشاعر فهو يسترسل متذكراً قال:

– ولد الشاعر محمد حسن الكرخي في بغداد منطقة علاوي الحلة عام 1928 وفي هذه المنطقة التي كانت تشكل عصباً لبضائع الجنوب هذه اضافة الى استيطان بعض المغنيين والموسيقين امثال عازف الطبلة عبدالرزاق وقارئ المقام حمزة السعداوي ومطرب الريف ناصر حكيم الذي فتح مقهاه المعروف بأسمه والذي استقطب كبار المغين امثال شخير سلطان، داخل حسن، حضيري ابو عزيز، عبدالامير طويرجاوي.،مسعود العمارتلي وغيرهم هذا اضافة الى انتشار الملاهي ودور السينما في علاوي الحلة منطقة الصالحية. وفي هذه البيئة تطلع الشاعر محمد حسن الكرخي على الغناء خاصى المقام وغناء الريف والأغنية البغدادية كما ساعده في ذلك دخوله السجن لمدة عام وهناك تعرف على قارئ المقام يوسف عمر وبعض الشعراء الشعبيين ممن سجنوا معه فأخذ عنهم تعلم النظم والرسم وبعد خروجه من السجن اخذ ينظم الشعر والاغاني كما صار يتردد على منطقة الصالحية فكتب لحضيري ابو عزيز اغنيةهلي اوي هلي – وكتب محمد بوية محمد وكتب لوحيدة خليل ( انا وخلي تسامرنه وحجينة. وكتب لمطرب المنلوج فاضل رشيد منلوجات مشهورة منها – من بايكة لهذا الديج، ومنلوج مرتي كسرت القوري وللمطعم بعد وكتب لزهور حسين غريبة من بعد عينج يايمة وكتب لراوية ونهاوند وغيرهما مما ضاع ماضاع في اشرطة وتسجيلات كما كانت اسماء كتاب الاغنية تهمل ولايدون اسم الشاعر

يصمت ابن اخي الشاعر محمد حسن الكرخ ويمضي متذكراً.

لقد عاش عمي شاعراً فطرياً ورحل عام 1968مخلفاً وراءه مئات النصوص والذكريات التي سوف نجمعها في كتاب قريباً.

{ متى دخل شاعر محمد الكرخي في دار الاذاعة؟

– بعد ان توسعت معرفته بالمطربين والمطـــربات اخذ يتردد على دار الاذاعة وتعرف على الفنان رضا علي وكتــب له الكثير من الاغاني ياورد الورود ولون العنــــير وكتب لمائدة نزهت يانهار وكتب ايضاً لانصاف منير وفائزة احمد ونهاوند وغيرهم مما سوف نتوسع به في كتاب سيحمل اسم الشاعر محمد حسن الكرخي.