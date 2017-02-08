ملامح الإبداع في نص شريف الشافعي
ملامح الإبداع في نص شريف الشافعي
محتوى مفعم بالحلم والخيال
عدي العبادي
يتضح في الخطاب الشعري في نص حداثوي جميل للشاعر المصري شريف الشافعي بعلاقة مفتوحة على مجموعة بناء خارجية أسسها بوضعه صورا متعددة جمعت بسياق حتى يصل من خلاله الى روحية الابداع الفني وكنا اليات عده في النص كالإيقاع والخيال يقول فيه
لم تعدْ تحلمُ بأن تطيرَ
نحن ذبحناكَ يا طائر السماء
لكنكَ كنتَ أشدَّ قسوةً
من ظنوننا
كان تِمثالاً طيبًا
يضحكُ معي في الصباح
يبكي معي في الليل
وحينما صرتُ تِمثالاً
تصدَّع هو كإنسان
تحمل هذه الكلمات القليلة صورة إبداعية مع ضربة خيالية عندما صور عدم الحلم بالمطر وشخص يضحك معه في الصباح ويبكي معه في الليل دون ان هويته إن الخال يبحر في المتلقي فحسب بل الكاتب نفسه الذي يصنع الفكرة ونرى إن الابداع جعل الشاعر خيالي يصور ان المخاطب اشد من ظنوننا ان الخيال هنا ذو إبعاد وليس الشاعر فقط من يستطيع التحكم بالخيال بل حتى الفنان والكاتب والمسرحي والقاص والرسام وكل من يملك موهبة يملك معها رؤيا أوسع من إي إنسان أوعين ثالثة تساعده على خلق الخيال وتوظيفه كيف يشاء على ان يكون ذاك المبدع صاحب إحساس عال يعرف كيف يبني علاقة مع محيطه الخارجي مستخدما كل المكونات خالقا نصا تفاعلي يحمل طابعا جماليا معرفيا تاركا أثرا في نفس المتلقي محركا مخيلته نحو الاكتشاف او مثيرا لفضوله من خلال منتجه الإبداعي وفي شعر شريف الشافعي حضور للخيال الواسع نلمسه في نتجه المطروح
وبعد رَفْعِ الستار
صَفَّقَ الممثلون لي
وأنا على مقعد المتفرِّج
وَلَمْ أصفِّقْ لأحد منهم،
.. كانوا يُمَثِّلون بتكلُّفٍ
لا أصدِّقُ قمرًا ناقصًا،
ولا نهرًا لَمْ تستحمِّي فيه
الأقبحُ من العوراتِ المفضوحةِ
إصرارُ البعضِ
على أن يكونوا
“أوراقَ توتٍ”
يصور لنا الشاعر رحلته داخل الحياة التي رمز لها بالمسرح ويترجم لنا أحاسيسه بطريقة شعرية ويظهر الجانب الخيالي في وصفه ان الممثلين صفقوا له بفنية استبدلا الواقعية انه الخروج عن المألوف وهذا هو الشعر حيث يقول كوهن ان منبع الشعر هو مجاز المجاز يجعلنا شريف الشافعي معه في تناغم ونعيش الإحداث كلها وننتظر ما سيجري ان كل التصورات التي يرويها سرد شعري يحاول من خلاله ان يثير فضولنا لمعرفة الى أي منحى تتجه قصيدته وماذا سيمضي برحلته والى أين يتجه وهنا تظهر المفاجأة فهو ذاهب إلى انه ولَمْ أصفِّقْ لأحد منهم، والشعر دهشة يخلقها الشاعر تصيب المتلقي وهذه العلاقة الأزلية بين المرسل الشاعر والمرسل اليه المتلقي يسترسل الشاعر في وصفه بطريقة كتابية مع وضع لمسات الخيال والابداع.