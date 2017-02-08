– February 8, 2017

(الزمان) على مصطبة الإحتياط وحوار مع اللاعب همام طارق: حكيم شاكر أنصفني والفوز حليفنا في كلاسيكو الوطن

بغداد – الزمان

تألق في صفوف المنتخب الأولمبي والوطني وبرز أسمه كنجم يشار له بالبنان خاصة في بطولة كاس الخليج لـ 21 التي أقيمت في البحرين لاعب خلوق ومؤدب احبه الجمهور وهتفت له الحناجر مع كل لمسة أو تسديد كرة على المرمى . التقيته في ملعب الجوية قبل لقائهم المرتقب ضد نادي الزوراء في كلاسيكو الوطن وكان هذا الحوار الشيق معه

{ مباراة الجمعة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر فما هو توقعك لنتيجة مباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية ؟

– في البداية أتمنى ان يقدم الفريقان مستوى يليق بهما ويستمتع الجمهور الكبير الذي سيحضر المباراة بأداء اللاعبين وان تسود المباراة الروح الرياضية وأتمنى الفوز لفريقنا الجوي لحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا نحو الفوز بدرع الدوري

{ بالامس زار المدرب راضي شنيشل نادي القوة الجوية والتقى بالكادر التدريبي واللاعبين فهل هي خطوة للتقارب بينه وبين بعض اللاعبين ؟

– شخصيا لاتوجد لدي اَي مشكلة مع المدرب راضي شنيشل وتربطني علاقة جيدة معه اما بالنسبة لزيارته للنادي فاعتبرها مبادرةً جيدة وخطوة موفقة لإزالة اَي خلاف بينه وبين بعض اللاعبين والوقوف على مستواهم واختيار الأفضل لتشكيلة منتخبنا الوطني الذي تنتظره مباريات هامة في تصفيات كاس العالم وأيضا هي رسالة منه للجميع بأن أبواب المنتخب مفتوحة لكل اللاعبين ولا توجد خطوط حمراء ضد أي لاعب

{ مادام حديثنا عن المدرب راضي شنيشل والمنتخب هل انت مع عودة بعض النجوم الكبار الى صفوف المنتخب ؟

– نعم وأقولها بصراحة أنا مع استدعاء اللاعبين ” يونس محمود . نور صبري . علي حسين رحيمة . سلام شاكر ، ” فمازال المنتخب بحاجة الى خدماتهم وتبين هذا للجميع في المباريات السابقة فالمنتخب مازال يبحث عن لاعبي الخبرة ومن هنا أطلب من النجم يونس محمود العودة الى التدريب مجددا لكي يستعيد لياقته ويقود المنتخب في المباريات القادمة بالاضافة الى اللاعبين الذين ذكرتهم

{ برأيك ماهي الأسباب التي أدت لتراجع الكرة العراقية ؟

– الأسباب كثيرة منها عدم وجود ملاعب كافية وقلة المنشــــآت الرياضية والافتقار الى التخطيط الجيد والمنظم وعدم الاهتمام باللاعبين الإشبال والناشئين وقلة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالاضافة الى الوضع العام للبلد ساهم في عدم تطور الكرة العراقية وهناك سبب مهم قلة المواهب وعدم وجود كشافين مثلما كان يحدث في السابق يجوبون الفرق الشعبية بحثا عن المواهب الكروية

{ هل انت مع التعاقد مع مدرب اجنبي؟

– نعم أنا مع المدرب الأجنبي لكن بشروط أهمها ان يكون مدربا معروفا وله تاريخ كروي مميز في النتائج وله خبرة ودراية بالكرة العربية والعراقية بشرط أن يأتي الى بغداد لتدريب المنتخب . أما اذا لم تتوفر هذه الشروط فأنا مع بقاء المدرب المحلي

{ مادام حديثنا عن المدربين هل شعرت بالظلم من المدربين ؟

– نعم هناك بعض المدربين ظلموا همام طارق وظلموا لاعبين اخرين بالرغم أني قدمت مستوى رائعا وتألقت في صفوف المنتخب لكن بعض المدربين لهم وجهات نظر وانا احترمها ويبقى المدرب حكيم شاكر اكثر مدرب أنصفني ومنحني الثقة الكاملة ووقف معي وساندني في المنتخب ومن خلال هذا اللقاء أشكره جدا وأتمنى له الموفقية في رحلته الاحترافية في سلطنة عمان

{ كيف ترى رحلتك الاحترافية في نادي الأهلي والظفرة الإماراتي؟

– تجربة ناجحة بكل المقاييس قدمت اجمل العروض وتألقت كثيرا وأشادت الصحف الاماراتية بذلك لكن مع الأسف حصل خلاف بين إدارة فريق الظفرة والأهلي أثرت على مسيرتي الاحترافية وأجبرتني على فسخ العقد والعودة الى فريقي القوة الجوية .

{ وهل لديك الان عقود احترافية جديدة ؟

– بصراحة لا اخفي عليك وصلتني عدة عروض لكنها لا تلبي الطموح فلهذا أنا باقي مع فريقي القوة الجوية وفِي حالة وجود عقد احترافي مميز ومن فريق معروف فلن أتردد بالموافقة

{ لو طلبت منك أن تختار افضل مباراة محليا ودوليا فأيهما تختار ؟

– دوليا افضل مباراة كانت ضد منتخب الإمارات في نهائي كاس الخليج 21 التي خسرناها بهدف مقابل لاشي لكن هذا لا يمنع أني قدمت مستوى متميزا وتألقت في المباراة .. اما محليا فهي ضد الزوراء في نهائي الكأس

{ من هم اللاعبون الذين ترتاح بوجودهم بجانبك في الملعب ؟

– في المنتخب ارتاح لوجود النجم يونس محمود وعلي عدنان .. اما في نادي القوة الجوية فهم المهاجم حمادي احمد وبشار رسن

{ ماذا تعني لك هذه الأسماء ؟

– النورس احمد راضي . مثلي الأعلى ونجم لامع في سماء الكرة العراقية

حكيم شاكر .. صاحب فضل على مسيرة همام طارق الكروية

راضي شنيشل .. مدرب طموح أتمنى له التوفيق من كل قلبي

يونس محمود . . أتمنى ان يعود لصفوف المنتخب وقيادة الفريق من جديد

حمادي احمد . مهاجم قناص وهداف رائع

{ صف جمهور الجوية ؟

– جمهور الجوية . اللاعب رقم 12 للفريق ولهم دور مؤثر بتشجيعهم المثالي وحضورهم تدريبات الفريق والذهاب معنا الى المحافظات اثناء المباريات فمن هنا أقدم لهم كل الشكر والتقدير وأتمنى الفوز في مباراتنا مع الزوراء حتى نقدمه هدية متواضعة وبعدها ان شاء الله نقدم لهم درع الدوري كما حصل عندما فزنا ببطولة كاس الاتحاد الآسيوي وبطولة الكأس في العام الماضي

{ هل انت ملكي أم برشلوني واي فريق تشجع وابرز اللاعبين برأيك ؟

– أنا ملكي ومعحب بمنتخب ألمانيا وابرز اللاعبين هم ” ميسي ورونالدو

{ كلمة اخيرة للكابتن همام طارق ؟

– أشكرك على هذا اللقاء وأشكر كادر صحيفة الزمان متمنيا لكم التالق والابداع

وختاما أقول اربعة وعشرين ساعة تفصلنا عن كلاسيكو الوطن فهل يكون الفوز للجوية كما توقع همام طارق أم النوارس تحلق عاليا وتجبر الصقور على الهبوط في مدرج المطار.