– February 8, 2017

إرحموا عمّتنا النخلة

أقوال شاعرين

يقول السياب:

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

ويقول عبد الرزاق عبد الواحد:

حين أصبحت في سن جدي

ونظرت لمجد العراق

صرت أدري لماذا؟

دم ألف شهيد لسعفة نخل يراق!!

ويغني حسين نعمة

نخل السماوة يكول طرتني سمرة!!

ومهما حصل تبقى النخلة

رمزا من رموز بلادي الشامخة

بعد ان كانت اسراب النخيل الخضر الباسقة تعانق السماء الصافية، تحولت عمتنا النخلة الى اطلال واعجاز خاوية وجذوع ترتق سقوف صرائف القرويين او معابرللانهر الصغيرة بل احطاب يشجر بها تنور العوائل في الارياف.

ان ترك النخلة السماوية تواجه مصيرها المحتوم في الهلاك الابدي وعدم تحريك ساكن، بل الكل يراقب كيف تذبح النخلة مع سبق الاصرار والترصد. لماذا وماهي ا لاسباب ؟؟؟ وما الدافع وراء ذلك ؟؟؟

– هل هي عوامل الجفاف من قلة المياه وشح الامطار.وعدم اتباع اساليب الري الصحيحة ؟

– هل لتناقص عمليات المكافحة واساليب التلقيح الخاطئ ؟

– ام ان انخفاض اسعار المنتج مقابل التكلفة العالية سبب رئيسي ؟

– بل لمغريات الثورة السكانية التي دعت الى تجريف اراضي البساتين وتوزيعها قطع سكنيه وبيعها باسعار غالية .

– الصمت الحكومي وعدم اتخاذ اجراءات رادعة لذلك مما شجع الملاكين على التجريف والزحف السكاني.

– غيــــاب القانون (عكس النظام الــــــــــسابق الذي كان لايسمح لصاحب البستان باكثر من 300 مترمربع لبناء دار سكن فقط،، وعدم السماح لاي بناء يعلو على النخلة ضمن البستان)

– ام ان هجرة الايدي العاملة لترك ابن الريف هذه المهنة للبحث عن التطور الحضاري والمردود المالي الثابت من خلال البحث عن الوظيفة الحكومية وذلك لقلة المردود المادي للزراعة مقابل الجهد المبذول والمصاريف العالية للزراعة والغلاء المعاشي.

– كمية الاملاح والفضلات التي تطرح في الانهار واثرها على المزروعات واهلاكها لها مما ادى لخسارات كبيرة للفلاح العراقي.

– المزروعات الواردة من الدول المجاورة للعراق ومنافستها بل بيعها باسعار اقل من الكلفة على الفلاح العراقي مما اوجد ركود في البضاعة العراقية .فالمستورد اصبح المطلوب كونه الارخص لدى المواطن الذي اساسا مستواه المعاشي بسيط ويبحث عن الارخص فقط والادنى سعرا دون البحث عن النوعية.

– غياب عوامل المكافحة المدعومة فقبل 2003 كان هنالك شعبة طيران مسؤولة عن المكافحة لامراض النخيل والمزروعات برش المبيدات جوآ..

الحلول المطروحة

تقديم قروض للفلاحين طويلة الاجل لاعادة تنمية البساتين وبدون فوائد..

المكافحة الجوية المدعومة من الدولة..

القيام بحملات للتوعية والارشاد التعاوني للفلاحين..

تفعيل دور الجمعيات الفلاحية كما في السابق..

تشريع القوانين التي تنظم عمليات الزراعة وتدعمها..

توفير اللقاحات والمبيدات للمزارعين باسعار تعاونيه مدعومة من الدولة..واعمام طرق التسميد الصحيحة..

تنشيط دور المرشد الزراعي وتفعيله..

منع زراعة الرز وانشاء احواض الاسماك ضمن البساتين لان ذلك بؤدي الى تملح الارض (السبخة)..

اصدار قانون يمنع تشغيل الفلاحين في الوظائف الحكومية (من باسمه عقد زراعي)..

ان من دواعي الحرص الشديد على خيرات بلد كانت تسمى ارض السواد جعلنا نفكر في مثل هكذا امور عسى وان تلقى صداها في الاوساط العراقية من الخيرين الحريصين على خيرات بلدنا العزيز فالزراعه نفط دائم.

والله من وراء القصد…

الشيخ ابو احسان البديري – كوت