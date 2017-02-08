– February 8, 2017

خبير يرجّح تصفية البغدادي خلال أيام على الحدود السورية – العراقية

أنباء مقتل زعيم داعش في اليمن تندرج ضمن الحرب النفسية

بغداد – محمد الصالحي

رجح خبير امني تزايد عمليات الكومندوز الامريكية بين الحدود العراقية السورية لتصفية زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي خلال الايام المقبلة ضمن مدة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الـ100 يوم، عادا انباء مقتل البغدادي في اليمن جزءا من الحرب النفسية.

وقال الخبير لـ (الزمان) امس ان (الايام المقبلة ستشهد تزايدا في العمليات الامنية الخاصة ضد قادة تنظيم داعش في الموصل وعلى الحدود السوريا بعد نجاح اجهزة المخابرات العراقية والامريكية في اختراق قيادة التنظيم ورصد جميع تحركاتهم ).واضاف ان ( القوات الامريكية كثفت خلال المدة الماضية عملياتها في الانزال الجوي لاستهداف قادة التنظيم وبالفعل نحجت في ذلك بشكل كبير ). واوضح ان ( زعيم تنظيم داعش المدعو ابو بكر البغدادي يتنقل بين الرقة والقائم والبعاج وتم رصده في الاونة الاخيرة على اطراف الموصل وخلال الايام المقبلة ستشهد الاعلان الرسمي عن هلاك البغدادي من الجانب الامريكي ضمن خطة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ). وبشأن اعلان تنظيم القادة مقتل البغدادي فند الخبير الخبر مشيرا الى ان ( البغدادي ما زال في الحدود العراقية السورية رغم تنقلاته الكثيرة فضلا عن صعوبة نقله من العراق الى اليمن ). مؤكدا ان تلك التسريبات تندرج ضمن الحرب النفسية لارغامه على الظهور من قبل اجهزة المخابرات الاجنبية).وأعلن زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي عن حصيلة الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن الأسبوع الماضي والتي أدت إلى مقتل عدد من قيادات التنظيم وأفراد عائلاتهم بالاضافة الى البغدادي.وأشار الريمي في تسجيل صوتي نشر على مواقع الانترنت إلى أن (الإنزال الأمريكي بدأ منتصف الليل يسانده الطيران واستمر لساعات وادعى مقتل وجُرح العشرات من الأميركيين وإسقاط طائرتين حربيتين).

مقتل قيادي

وأعترف إن (عملية الإنزال خلّفت 14 قتيلا من الرجال و11 طفلاً وامرأة، نافياً مقتل القيادي في التنظيم عبدالاله الذهب مؤكداً مقتل شقيقيه عبد الرؤوف وسلطان الذهب، إضافة إلى أبو بكر البغدادي وابنه جنين الذي أصيب وتوفي لاحقا، وأبو برزان القيفي ووالده وعبدالله أحمد الزوبة وأبو نوح القيفي وعمه، وحمزة السوداني، ومقداد التمتي، وحنين الصنعاني، وأبو عبدالله الصنعاني، وسيف الجوفي وأبو الليث الصنعاني وأغلبهم قادة في تنظيم القاعدة).وقال الريمي إن (من ضحايا النساء أروى البغدادي زوجة أبو الوليد الحضرمي، وعائلة مبخوت العامري فيما قُتل من التنظيم أحمد ابن عبدالاله الذهب وابن أخت الشيخ عبدالاله الذهب، وابنتا أنور العولقي وفهد القيفي و3 من أبناء أبو عبدالله الحضرمي وأسامة الشريف مرسل العكمة). وكان ئيس الوزراء حيدر العبادي كشف عن وجود زعيم داعش الارهابي المدعو أبو بكر البغدادي في سوريا.وقال العبادي امس ان (أكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم من مدينة الموصل منذ تحرير الساحل الايسر الى شرق سوريا والبغدادي يعتبر ضمن الاجانب في هذا الاطار كونه قائدا لهم). الى ذلك قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( طيران الجيش وجه ضربة جوية على اوكار داعش ما اسفر عن قتل 21 منهم، وتدمير 3 عجلات رباعية الدفع).واشار الى ( معالجة مفرزة هاون في وادي ام الزنابير جنوب غرب تلعفر ضمن المحور الغربي لعمليات قادمون يانينوى وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد وقوات الشرطة الاتحادية لواء تلعفر احبطت هجوما لتنظيم داعش قرب منطقة الحجف جنوب تل عبطة).وأضاف أن (الهجوم اسفر عن مقتل 20 عنصرا لداعش بينهم اربعة يرتدون احزمة ناسفة، واعطاب ثلاث آليات). وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته ( الزمان ) امس ان ( قيادة القوة الجوية نفذت ضربات جوية عدة ناجحة تحقق من خلالها تدمير معمل لتفخيخ العجلات ومخازن للأسلحة والاعتدة في قضاء تلعفر استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن).وأضاف ان ( طائرات التحالف الدولي تمكنت من خلال التنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن من تدمير عجلة تحمل أحادية وقتل 15إرهابيا في مناطق حي الإصلاح الزراعي وحي السكك). وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في بيان امس ان ( الحشد الشعبي مع بقية القوات سيمسك الأراضي القريبة على الحدود السورية علما ان الطريق بين الموصل والرقة قطع).واضاف أن (هناك اجندة إعلامية تحاول تشويه اداء الحشد الشعبي لانها تعترض اصلا على فكرة دفاع الشعب عن نفسه).وقال مصدر امس ان ( التنظيم فرض حظرا شاملا للحركة في وادي عكاب وقطع كل مسارات الطرق المؤدية إليها مع انتشار غير مسبوق لعناصره).وأضاف ان (فرض الحظر جاء بعد تدفق للمركبات محملة ببراميل زرقاء اللون يشتبه بأنها تحوي مواد شديد الانفجار).قالت مصادر من داخل مدينة الموصل إن ( المراكز الصحية التابعة لعصابات داعش الإرهابية تقوم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية في حي الوحدة بالجانب الأيمن من المدينة).وأكد احد الملاكات الطبية إن ( الأدوية قد انتهت صلاحيتها إلا أن داعش اقدم على إعطاء الادوية للأطفال بالرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها).وبين إن ( هذا الإجراء يأتي ضمن حملة إعلامية تقوم بها داعش تحاول فيها إظهار استقرار الأوضاع في الجانب الأيمن).