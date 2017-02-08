الأنواء العراقية تتوقع طقساً بين غائم وممطر

– February 8, 2017

الأنواء تتوقع طقساً بين غائم وممطر

منخفض من الأحمر يواجه إمتداداً تركياً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن يكون طقس اليومين المقبلين، غائماً الى غائم ممطر. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (انحسار تأثير أمتداد المرتفع الجوي التركي لتقدم امتداد منخفض جوي من البحر الأحمر ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا الى غائم جزئي وممطر احيانا)، واضاف أن (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 19مئوية والصغرى 10 درجات وستكون حركة الرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة 5-10 كيلومترات تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومترا ومدى الرؤية 8- 10 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (اجواء العراق تتاثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفض البحر الأحمر مع امتداد منخفض البحر المتوسط ليكون الطقس يوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا الى غائم جزئي وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط الى 30-40 كيلو مترا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار)، وتابع أن (تاثير المنخفض المذكور ينحسر عن اجواء العراق ليكون الطقس السبت في المناطق كافة غائما جزئيا وفي الاقسام الشمالية والشرقية من البلاد يكون غائما مع تساقط زخات مطر فيهما يتحسن تدريجيا وتنخفض قليلا درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة 20-30كيلو مترا تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة 20-30كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي المطر 4-6كيلو مترات)، ولان الايام المقبلة ستشهد غبارا في بعض مناطق العراق لابد من توضيح الكيفية التي يتشكل من خلالها الغبار الذي يصفه خبراء الارصاد الجوية بانه (جزيئات دقيقة من المواد العضوية وغير العضوية العالقة في الجو، وهو يحتوي على مواد عديدة كالألياف الحيوانية والنباتية، واللقاحات، وثاني أوكسيد السيليكا والبكتيريا، والطفيليات، والأتربة الناعمة الغنية بالمواد العضوية وقد يحتوي أيضًا على مواد احتراق، ورماد، ونسيج صناعي، وصوف، وقطن، وحرير، وورق، ومخلفات الأظافر، وجزيئات زجاج، وصمغ، وكرافيت، وشعر وقشور من الإنسان والحيوان، وبلورات سكر وملح، وتربة، وبذور جرثومية، وفطريات، وغيرها).