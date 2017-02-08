– February 8, 2017

مساء الإنسانية مساء الضمائر-

شادية السعيد

تأكل حقي وصبغ الذل وجهي ولم أر ضميرا حيا يقف في عناوين الروايات لم أر بحيرة صافية من الشوائب لم أر وطنا بلا جراح لم أر مذهبا من العدل يساوى حياة الأنسان بحياة الحيوان أين حق الأيتام فى ضواحى دمشق والقنابل تدك أعمدة البيوت بلا أدب ضاع السبب وماتت الأرواح من أجل ماذا نغطي أنقاض التراب بجلود النساء وبقايا الشباب من أجل ماذا أجساد العرب تباع وتشترى لماذا نشجب ونند د بالآعتداء على الاديان ولكل عقيدة ومذهب وعنوان لماذ لانسب غير الأسلام وفى بعض الدول تعبد وتمجد النار والأبقار لماذا لانعطى لفلسطين حق عودة اللاجئين -لما يتعرض الأسلام ألى الأضطهاد والأبادة فى بورما يحرق البشر من إجل الأيمان بكتاب سماوي – لماذ يتم تهميش دول على حساب دول أخرى – وكل أحداث التقويم تقوم على دم الشهداء – لماذ لانحاسب حكام المافيا على جرائم التعذيب والأستيلاء على أعضاء الانسان – يقف العالم شريك أمام مجازر الأنسانية فى أغلب البلدان حقك فى الوطن فى السكن حقك فى الكرامة فى الأخاء فى المواساة العالم خاسر مقامر بالذهب والبترول وحانات السمر وصيد الصفقات من أجل الأستيلاء على عرش الكبرياء – أعود الى بورما وألى حرائق الزيتون بفلسطين ليس لهم حق بالحياة كم جريح فى سجون الأحتلال وكم من حقير اغتصب النساء هناك من لايؤمن بان الله موجود ملحد كافر ينكر وجود الاله لا يجيد شيئا غير سب الذات الالهية وتحقير الرسل والانبياء -تعبد الاصنام والحيوانات تعبد كثيرا من الاشياء ولم ار غير الاعتراض على دين الاسلام اليس من حقي ان اعبد ما اشاء لماذا الابادة فى بورما والخرس يلف قلوب السجناء لماذا نحن شعوب لاتنتج غير الفقر والذل الركوع للغرب وكل الحكام صاروا انبياء والرسل على موائد العشاء تلتهم اكباد الفقراء كلنا اثرياء لكن لاعدل لامواساة نفق الضميرومات الانسان فى قبور اللامبالاة تم احتلال ارض فلسطين تم طرد السكان بالتهجير والتشرد تم صفع الضمير –لكن يظل حلمى ان ارى عالما بلاعدوان -لااريد القتل والهجوم على طوائف الثقافة لا اريد نزع القلم من معترض او سجن من قال لا اريد الفتن وزرع الطائفية بين المذاهب والعقائد فلا تكن الحرية فى السلب والنهب وسب الاديادن كن كما تشاء الحرية حق وواجب فلا تحرق بلدا من اجل عدو جاهل لايمسك اعمدة الادب ولايقصر طول اللسان

كم هى جميلة اذا العدل ميزان المساواة

جعل الله مساءكم ضميرا معطرا بروح التقوى وحب الحياة فلا حياة لمن حجب الشمس عن الابرياء و لاروح لمن يعبد المال ويقدس الجسد ويترك حق الله.