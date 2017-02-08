– February 8, 2017

وفاء التلميذ للمعلم – فائز جواد

في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد المعلم ونستذكر نبله وكرمه وعرفانه نجد ان الفنان العراقي هو الاخر لاينسى فضل معلميه الذين هم بمثابة المربين له عندما علموه ابجديات الفن والثقافة ومن ثم كانوا سببا مهما في نجومية الكثير من الفنانين وبمختلف اختصاصاتهم الفنية والثقافية، ولايختلف اثنان على ان الفنان الكبير فاروق هلال الذي اطلق عليه مكتشف الفنانين والنجوم العراقية وهو الذي اكتشف نخبة طيبة من الاسماء العراقية في مجال الطرب والموسيقى وصارت لهم اسماء لامعه في سماء الاغنية والموسيقى التي تعدت حدود الوطن الى الوطن العربي والعالم ، نعم هلال كان له الفضل الاول في تهذيب وتعليم هذه النخبة الطيبة وبالتالي راحت هذه النخبة تتابع هلالا وتتفقد صحته واوضاعه المعنوية ومنهم من وفى وكفى ومنهم من يحاول ان يرد جزءا من الدين لمعلمهم ومنهم الفنان جمعه العربي الذي اقول عنه نعم هكذا عرفتك العربي وستبقى مثالا للخلق والابداع والمبتسم في احلك واصعب الظروف .. وهكذا عرفت الفنان ماجد المهندس مجتهدا وخلوقا وطيبا ومثابرا .. وهكذا عرفنا المعلم الكبير فاروق هلال الذي نتمنى له الشفاء والعمر المديد ، نعم هلال كان ليس معلما للاجيال الموسيقية والغنائية بل كان معلمنا عندما يبدي ملاحظاته القيمة لبرامجنا الاذاعية وتعلمنا من الكثير الكثير ، صديقي جمعه منذ اكثر من ربع قرن مضى ومازال ، عرفته وفيا لجميع اصدقائه ولم يختلف عنهم قط وعرفته مسامحا مع كل من يخطئ بحقه بقصد او بدون قصد ولااتذكر انني رايته متوترا ويتحدث بعصبية فانه الهادئ الجميل. واقول ان صداقتك لا تنتهي باي موقف مع المهندس مادمتما فنانين مرهفي الاحساس ربما تتنافسان على الهدوء والاخلاق والابتسامه الى جانب الابداع فهذا من حقكما انتما الاثنين خاصة انني عرفت المهندس منذ سنوات ليست بالقريبة يمتلك الهدوء والخجل والطيبة والابداع معا ولايحب الظهور على حساب الغير ولايحب ان يقدم نفسه قبل الاخرين ولوفعلها منذ تلك الفترة لسطع نجمه قبل ان يسطع ضوء نجوم عراقية كبيرة ولكنه فضل ان يعمل بهدوء وواثق الخطوات وهذا ديدن الناجحين في ابداعاتهم .. واليوم يعلن انه الوفي لاستاذنا جميعا فاروق هلال بوقفته وموقفه المشرف الذي تمنينا ان ياتي من تلامذته الموسيقيين والمطربين وما أكثرهم ولكن الفنان فاروق هلال مؤمن ايمانا مطلقا ان الله اكبر منا جميعا ليمد له العون ويعطيه الصحة والعافية ويعلم ايضا ان دعوات العراقيين كافة معه دوما وابدا .. تحية وصحة وعافية لمعلمنا الكبير فاروق هلال وتحية لجمعه العربي التلميذ النجيب الذي عـــرج مشكورا على الموضوع وتحية اخرى لماجد المهندس الذي يؤكد دائما عراقيته ونبله لمعلمنا فاروق هلال .