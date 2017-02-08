– February 8, 2017

صناعة الموت تتقدم بالإتصال – خالد عبد الكريم

ربما سيكون هناك نوعٌ من الإستغراب لمن سيقرأ عنوان هذا المقال. وسوف يتساءل من الوهلةِ الأولى ما علاقة صناعة الموت بالإتصالات؟!! وهل هناك روابط مشتركة بين الإثنين؟

الجواب سوف يأتيكم تباعاً في تفاصيل المقال. في البداية يجب أن أتحدث عن صناعة الموت التي أصبحت الشغل الشاغل في بلدنا منذُ عدة أعوام، وهي تُمارَس بطرقٍ متعددة ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي لا بل وصل العدد إلى الملايين!!

وإلى الآن لازالت هذه الصناعة تُمارِسُ عملها بشكل مُستمر وبإسلوبٍ مُتطور قابل للتحديث في كل وقت، مما يجعلها صناعةً متقدمة وناجحة إلى حدٍ كبير جداً في حصدِ أرواح الأبرياء من أبناء شعبي المسكين .

ولا يخفى عليكم في كل مرةٍ كم يذهبُ من الأبرياء ضحيةً لهذه الصناعة القذرة والبغيضة التي تنمو وتتطور على حساب دماء العراقيين. فلم يمرَّ يوم أو أسبوع على العراق إلا وشهدَ تفجيراً يَحصدُ أرواح الأبرياء والمساكين. ولازال الشعب مُستهدفا في كل مكان وفي كل لحظةٍ ممكن أن يسقطَ منا العديد من الأبرياء بسبب مُنتجات وخدمات صناعة الموت القذرة !.

تطور مراحل

ولهذه الصناعة العديد من المراحل التي تطورت فيها بمرور الزمن حتى وصلت اليوم إلى مرحلةٍ مُتقدمة جداً إستُخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة والإتصالات لحصاد الأرواح، بطريقةٍ سهلة وسريعة وذات غموض كبير يصعُب إكتشافهُ بالأساليب التقليدية المتعارف عليها في عمليات التحقيق ، مما أدى إلى تقدمها بشكلٍ كبير جداً وباتت هي “الرقم واحد” للصناعات المتعارف عليها في العراق !.

فالسؤال المهم هنا ماسبب تطور هذه الصناعة ؟

وماهي العوامل التي ساعدتها على التقدم والنجاح بهذا الشكل الكبير والخطير؟

فمن وجهة نظري الخاصة أن هناك تطورا كبيرا جداً في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت صناعة الموت تُنَفذ عن بُعد بالإضافة إلى الدقة العالية جداً في إصابة الهدف. وهذه الإستراتيجية لايمكن نجاحِها إلا من خلال ((شبكة الإتصالات))!!

فمن هنا إكتشفنا العامل الرئيسي والمهم جداً في تطوير وتنفيذ عمليات صناعة الموت داخل العراق .

فاليوم باتت شبكات الإتصالات هي المحرك الأساسي لتنفيذ عمليات التفجير والقتل والتهديد داخل العراق .

وفي الآونة الأخيرة دخلت شريحة الهاتف المحمول (السيم كارت) في تصنيع القنابل والعبوات الناسفة وحتى السيارات المفخخة وبدأت تُفجَر بدقةٍ متناهية وعن بُعد بمجرد الضغط على (زر الإتصال)!!!

فتبدأ بعدها ملحمة الموت وحصاد أرواح الشهداء من أبناء الشعب الأبرياء.

من خلال هذه العملية لنقف قليلاً عند “شركات الإتصالات” التي تعمل في العراق ، ولنحدد المخالفات التي تسقط فيها جميع تلك الشركات.

مما دفعت بصناعةِ الموت إلى إستغلال تلكَ المخالفات وتطوير أساليبها في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وإن من أهم تلك المخالفات والأخطاء التي تتواجد اليوم في شركات الإتصالات العاملة بالعراق هي :

– تعدد الشركات وفتح مجال المنافسة الحرة غير المشروطة بقوانين حكومية صارمة تخدم مصالح الدولة والشعب .

مما يؤدي إلى تلاعب الشركات لتحقيق أكبر فائدة ربحية .

– إن من أهم المخالفات التي تحدث اليوم في جميع شركات الإتصالات هي توزيع (السيم كارت مجاناً أو بيعها بأسعار زهيدة) على المستخدمين وذلك لخلق نوع من المنافسة بين الشركات المماثلة. وهذه الخدمة تضر كثيراً بحياة المواطنين لأن كل سيم كارت ممكن أن يكون مفتاحا مفجرا لسيارة مفخخة أو عبوة ناسفة! تساعد صناعة الموت في تطورها وديمومة نشاطها..

-عدم المراقبة الحكومية على هذه الشركات وعدم تحديد صلاحية (الإمتلاك للمواطن لأكثر من شريحة هاتف محمول) ساعدت على إنتشار المخالفات وتحقيق النجاح والتطور لصناعة الموت . فعلى سبيل المثال يمكن لأي مواطن اليوم في العراق أن يمتلك عشرات الشرائح “السيم كارت” لجميع شركات الإتصالات سواء كانت مسجلة بأسم الشخص نفسه أو غيره!. ناهيك عن وجود عشرات الآلاف للشرائح (الغير قانونية أي غير مسجلة بأسم اي شخص)!! وتُباع بطرقٍ مختلفة في الأسواق التي يطلق عليها اسم (الكلك ، أو العلوج ، أو الحواسم ) هذا بالمنطق العام، وهذه الشرائح للهواتف النقالة تعرض علناً في الأسواق العراقية ويتراوح سعرها من 25 إلى 50 ألف دينار عراقي. ويمكن إستخدامها في العمليات الإرهـــابية والتفجيرت، كذلك في التحرش والتهديدات!.

حق امتلاك

بينما القوانين في دول العالم لا تمنحك حق إمتلاك أكثر من ((شريحتين فقط))!! ويجب أن تكون مسجلة حسب معلوماتك الشخصية في جواز السفر.

فشتان ما بيننا وبين العالم لهذا السبب نجحت في بلادنا صناعة الموت البغيضة!.

فمن أهم المعالجات التي يجب أن تضعها الحكومة العراقية للحد من هذه المخالفات الخطرة في شركات الإتصالات،

– أولاً : على مجلس النواب العراقي أن يتدخل ويضع قانونا صارما يُلزم هذه الشركات بالسير على نظام محدد ويوقف عملية الإمتلاك لأكثر من شريحتين لكل مواطن أو شخصٌ أجنبي داخل العراق وهناك إستثناء لأصحاب الشركات المسجلة والرسمية لدى الدولة العراقية .

– ثانياً : على الجهات الأمنية تفعيل دورها الإستخباراتي للقضاء على محلات بيع (السيم كارت غير الشرعية) التي ممكن أن يستثمرها الإرهاب في تنفيذ أعمالهِ الإرهابية الشنيعة.

من هنا ممكن أن ننجح في تعطيل تقدُم عجلة صناعة الموت البغيضة .

فمن ياترى يستطيع فعل هذه الخطوات المهمة والبسيطة للقضاء على تقدم صناعة الموت وإنقاذ حياةُ الأبرياء…