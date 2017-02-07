العبادي:النهاية قريبة..نعرف الجهاز المحيط بزعيم داعش

– February 7, 2017

واشنطن‭ ‬تمنع‭ ‬مواطنيها‭ ‬والرياض‭ ‬تفرض‭ ‬شروطاً‭ ‬حازمة‭ ‬للسفر‭ ‬الى‭ ‬العراق

بغداد‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬انتهى‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تملك‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ ‬فقد‭ ‬معظم‭ ‬قادته‭. ‬ويسيطر‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬مدنالعراق‭ .‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬24‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالعربية‭ ‬‮«‬مسالة‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬داعش‭ ‬انتهت،‭ ‬داعش‭ ‬منتهية‭ ‬عسكريا‭ ‬وستصاب‭ ‬بضربة‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وهذا‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬انهيارها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬داعش‭ ‬لديها‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬ومنظمة‭ ‬ارهابية،‭ ‬سنساعد‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬المنظمة‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬ايضا‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬البغدادي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬قال‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬افصح‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭. ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬محددة‭ ‬عن‭ ‬تواجده‭ ‬واين‭ ‬يوجد‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬انه‭ ‬غادر‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬الارض،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬العراقيين‭ ‬هاجروا‭ ‬هم‭ ‬وعوائلهم،‭ ‬غادروا‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ (…) ‬البغدادي‭ ‬يعتبر‭ ‬قائدا‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬البغدادي‭ ‬فقد‭ ‬اكثر‭ ‬القيادات‭ ‬الذين‭ ‬معهم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين،‭ ‬مجددا‭ ‬القول‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬حركته‭ ‬ونعرف‭ ‬الجهاز‭ ‬المحيط‭ ‬به‮»‬‭. ‬وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬معارك‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬وآخر‭ ‬اكبر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

وقد‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬عندنا‭ ‬ثقة‭ ‬بان‭ ‬قواتنا‭ ‬ستنتصر‭ ‬وتحرر‭ ‬الموصل‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬منعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬عنه‭ ‬تهديدات‭ ‬اوهابية‭ ‬لم‭ ‬تفصح‭ ‬عنها‭ . ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬سعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬7‭ ‬فبراير‭/‬شباط‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬قررت‭ ‬إضافة‭ ‬شرط‭ ‬جديد‭ ‬لتمكين‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬وتغريم‭ ‬المخالفين‭. ‬وأوضحت‭ ‬المصادر،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬مطالب‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجوازات،‭ ‬لمن‭ ‬تجاوز‭ ‬سنه‭ ‬الأربعين‭ ‬عاما،‭ ‬أما‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فيمنعون‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭. ‬وسيفرض‭ ‬الأمن‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬دون‭ ‬تصريح،‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬ريال،‭ ‬أو‭ ‬يحرم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬أو‭ ‬إقرار‭ ‬العقوبتين‭ ‬معا‭.‬