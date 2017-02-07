ظريف:لن نوافق ومعنا الأوروبيون على إعادة فتح التفاوض النووي

– February 7, 2017

خامنئي‭:‬ترامب‭ ‬يكشف‭ ‬وجه‭ ‬أميركا‭ ‬الحقيقي

طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

رأى‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الجديد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يكشف‭ ‬‮«‬وجه‭ ‬أميركا‭ ‬الحقيقي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القاه‭ ‬أمام‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬ممتنون‭ ‬لهذا‭ ‬السيد‭ (‬ترامب‭) … ‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬وجه‭ ‬أميركا‭ ‬الحقيقي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نقوله‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاخلاقي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬داخل‭ ‬نظام‭ ‬السلطة‭ ‬الأميركي،‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬السيد‭ ‬وكشف‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبعدها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نه‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬واقع‭ ‬أميركا،‭ ‬واقع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭: ‬يكبلون‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬العمر‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الايرانية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكبيل‭ ‬طفل‭ ‬إيراني‭ ‬عمره‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطارات‭ ‬الأميركية‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬ترامب‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬بحظر‭ ‬الهجرة‭ ‬والسفر‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭ ‬بينها‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وعلق‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬الرئاسي‭. ‬كذلك‭ ‬رفض‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬تهديدات‭ ‬ترامب‭ ‬لإيران‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإيرانيين‭ ‬سيردون‮»‬‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرات‭ ‬وتظاهرات‭ ‬مقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ38‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬نظام‭ ‬الشاه،‭ ‬حليف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬1979‭.‬

وسيقام‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬يلقي‭ ‬خلاله‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬كلمة‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬تلعب‭ ‬بالنار،‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ (‬السابق‭ ‬باراك‭) ‬اوباما‭ +‬لطيفا‭+ ‬تجاههم‭. ‬ليس‭ ‬أنا‭!‬‮»‬،‭ ‬قبيل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬عقوبات‭ ‬محددة‭ ‬الأهداف‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وتتصاعد‭ ‬النبرة‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬ترامب‭ ‬مهامه‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مقطوعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬أزمة‭ ‬احتلال‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بعيد‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭. ‬ونفذ‭ ‬ترامب‭ ‬تهديداته‭ ‬بتشديد‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬حيال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية،‭ ‬إنما‭ ‬بدون‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬أوباما‭.‬

وتساءل‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الجديد‭ ‬إن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬أوباما،‭ ‬لماذا؟‭ ‬لأنه‭ ‬اوجد‭ ‬داعش،‭ ‬وأحرق‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا؟‭… ‬لأنه‭ ‬أراد‭ ‬شل‭ ‬ايران‭ ‬بعقوبات‭ ‬فادحة‭ ‬فشلت‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬عدو‭ ‬أن‭ ‬يشل‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني؟‮»‬

وتتهم‭ ‬ايران‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بتيسير‭ ‬قيام‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وذلك‭ ‬لخدمة‭ ‬حليف‭ ‬ايران‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وضرب‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬الاغلبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬