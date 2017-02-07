تصريحات البشير حول حلايب تجدد التصعيد ومصدر رئاسي لـ (الزمان): مصر لن تصعّد الأزمة
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر برئاسة الجمهورية في القاهرة ل (الزمان) ان مصر لا تنوي تصعيد الازمة مع السودان بعد تصريحات البشير. واضاف المصدر ان مصر حريصة على العلاقات الازلية والتاريخية مع السودان ،لان هذا يخدم مصالح البلدين ،وان لقاءات السيسى والبشير الاخيرة سادها جو من التفاهم حول كافة قضايا المنطقة، وان هذا لا ينفى وجود اختلافات فى وجهات النظر حول بعض القضايا العالقة مثل حلايب وشلاتين،الا ان ذلك لن يعكر العلاقة بين الجانبين وان تلك الخلافات يتم حلها من خلال الحوار.
فى السياق ذاته اكد السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان حلايب وشلاتين تابعتان لمصر قانونيا وتاريخيا ،وان تصريحات البشير جاءت انعكاسات لمشاكل داخلية يعاني منها النظام السوداني ودعا العرابى مسئولي البلدين البعد عن التراشق المستفز .
من جانبه نفى هانى رسلان الخبيربالشئون الافريقية ادعاءات البشير بدعم مصر للمعارضة السودانية وقال اذا كانت مصر تدعم المعارضة فلماذا لم نر اغتيالات وعمليات ارهابية داخل السودان ،واضافت امانى الطويل مدير الوحدة الافريقيه بالاهرام ان البشير يلقى دعما من السعودية باتخاذه هذا الموقف، وان تصريحاته جاءت بعد انتهاء زيارته للسعودية ، واضافت ان البشير بانحيازه الى الموقف الاثيوبي فى مفاوضات سد النهضة يعرض مصالح مصر والسودان للخطر.
واستبعد د/ ايمن سلامى استاذ القانون الدولى ان تلجأ السودان الى التحكيم الدولي لان موقفها ضعيف فى تلك القضيه وان شهادات القبائل فى المنطقه تؤكد تبعية المنطقه لمصر واشار الى ان المنطقه خضعت لادارة السودان بصفة استثنائية فى عام 1953 لتسهيل وصول المساعدات الاغاثية الى السودان .
من ناحيه اخرى نفى بكري عبد العزيز الناطق الرسمى باسم حركة تمرد السودان بالقاهره ان قيام السلطات السودانية بطرد الاخوان من اراضيها مؤكد ان النظام السودانى اخوانى ولا يزال يرعى الاخوان ويدعمهم داخل وخارج السودان، واشار ان مجموعات من الاخوان تتلقى تدريبه عسكريا فى السودان لدعم فجر ليبيا وتهديد الامن القومى المصرى .