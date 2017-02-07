تصريحات البشير حول حلايب تجدد التصعيد ومصدر رئاسي لـ (الزمان): مصر لن تصعّد الأزمة

– February 7, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬تصعيد‭ ‬الازمة‭ ‬مع‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬البشير‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الازلية‭ ‬والتاريخية‭ ‬مع‭ ‬السودان‭ ‬،لان‭ ‬هذا‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬،وان‭ ‬لقاءات‭ ‬السيسى‭ ‬والبشير‭ ‬الاخيرة‭ ‬سادها‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬حول‭ ‬كافة‭ ‬قضايا‭ ‬المنطقة،‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينفى‭ ‬وجود‭ ‬اختلافات‭ ‬فى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬مثل‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين،الا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يعكر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬تابعتان‭ ‬لمصر‭ ‬قانونيا‭ ‬وتاريخيا‭ ‬،وان‭ ‬تصريحات‭ ‬البشير‭ ‬جاءت‭ ‬انعكاسات‭ ‬لمشاكل‭ ‬داخلية‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬النظام‭ ‬السوداني‭ ‬ودعا‭ ‬العرابى‭ ‬مسئولي‭ ‬البلدين‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬التراشق‭ ‬المستفز‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نفى‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬الخبيربالشئون‭ ‬الافريقية‭ ‬ادعاءات‭ ‬البشير‭ ‬بدعم‭ ‬مصر‭ ‬للمعارضة‭ ‬السودانية‭ ‬وقال‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬مصر‭ ‬تدعم‭ ‬المعارضة‭ ‬فلماذا‭ ‬لم‭ ‬نر‭ ‬اغتيالات‭ ‬وعمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬،واضافت‭ ‬امانى‭ ‬الطويل‭ ‬مدير‭ ‬الوحدة‭ ‬الافريقيه‭ ‬بالاهرام‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬يلقى‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬باتخاذه‭ ‬هذا‭ ‬الموقف،‭ ‬وان‭ ‬تصريحاته‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬زيارته‭ ‬للسعودية‭ ‬،‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬بانحيازه‭ ‬الى‭ ‬الموقف‭ ‬الاثيوبي‭ ‬فى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يعرض‭ ‬مصالح‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬للخطر‭.‬

واستبعد‭ ‬د‭/ ‬ايمن‭ ‬سلامى‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولى‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬لان‭ ‬موقفها‭ ‬ضعيف‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضيه‭ ‬وان‭ ‬شهادات‭ ‬القبائل‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬تؤكد‭ ‬تبعية‭ ‬المنطقه‭ ‬لمصر‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المنطقه‭ ‬خضعت‭ ‬لادارة‭ ‬السودان‭ ‬بصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬1953‭ ‬لتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الاغاثية‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ .‬

من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬نفى‭ ‬بكري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمى‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬السودان‭ ‬بالقاهره‭ ‬ان‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬بطرد‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬اراضيها‭ ‬مؤكد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬اخوانى‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يرعى‭ ‬الاخوان‭ ‬ويدعمهم‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬السودان،‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬تتلقى‭ ‬تدريبه‭ ‬عسكريا‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬لدعم‭ ‬فجر‭ ‬ليبيا‭ ‬وتهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ .‬