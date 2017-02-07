تقرير دولي يتهم دمشق بعمليات شنق جماعية في أشهر سجونها

– February 7, 2017

26‭ ‬قتيلاً‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيون‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مقار‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬شنق‭ ‬جماعية‭ ‬سرا‭ ‬طالت‭ ‬13‭ ‬الف‭ ‬معتقل‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وطالبت‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بدخول‭ ‬مراقبين‭ ‬دوليين‭ ‬الى‭ ‬سجون‭ ‬النظامبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬منظمة‭ ‬العفو،‭.‬وطالب‭ ‬الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬ومقره‭ ‬اسطنبول،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬لدعم‭ ‬سوريا‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الإعدامات‭ ‬والسماح‭ ‬الفوري‭ ‬بدخول‭ ‬المراقبين‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬اماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬بدون‭ ‬اي‭ ‬عوائق،‭ ‬والافراج‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزينبشكل‭ ‬تعسفي‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬مدروسة‭ ‬نفذتها‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إعدامات‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء‮»‬‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2011‭ ‬و2015،‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬تحقيقات‭ ‬ومقابلات‭ ‬مع‭ ‬84‭ ‬شاهدا‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬حراس‭ ‬وموظفون‭ ‬ومحتجزون‮»‬‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا،‭ ‬احد‭ ‬اكبر‭ ‬السجون‭ ‬السورية‭ ‬واسوأها‭ ‬سمعة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قضاةومحامين‭. ‬واعتبرت‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الاعدامات‭ ‬‮«‬تصل‭ ‬الى‭ ‬مصاف‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‮»‬،‭ ‬مرجحة‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الممارسة‭ ‬المعتادة‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2015،‭ ‬كل‭ ‬اسبوع،‭ ‬وغالبا‭ ‬مرتين‭ ‬اسبوعيا،‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬اقتياد‭ ‬مجموعات‭ ‬تصل‭ ‬احيانا‭ ‬الى‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬زنزاناتهم‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وشنقهم‭ ‬حتى‭ ‬الموت‮»‬‭.‬

وبالنتيجة،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة،‭ ‬‮«‬شنق‭ ‬في‭ ‬صيدنايا‭ ‬سرا‭ ‬13‭ ‬الف‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعتقد‭ ‬انهم‭ ‬معارضون‭ ‬للحكومة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬هوية‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬على‭ ‬مقار‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬عشر‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقار‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ومحيطها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ادلب،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلون‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬او‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬نفذت‭ ‬الغارات‭.‬

ونفى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بدوره‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬ادلب‭. ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لم‭ ‬تشن‭ ‬اي‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬ادلب‭ ‬البارحة‭ ‬او‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2017‮»‬‭.‬

وتتعرض‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ومجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬اخرى‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬لقصف‭ ‬جوي‭ ‬عنيف‭ ‬نفذ‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬منه‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬واسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عنصرا،‭ ‬بينهم‭ ‬قياديون،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وتسيطر‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬المحافظة‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬توترا‭ ‬متصاعدا‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬الى‭ ‬معارك‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬تقودها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التطورات،‭ ‬اعلنت‭ ‬فصائل‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬صقور‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬و»جيش‭ ‬المجاهدين‮»‬‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام،‭ ‬فيما‭ ‬اختارت‭ ‬اخرى‭ ‬بينها‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬وحركة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‭ ‬ان‭ ‬تحل‭ ‬نفسها‭ ‬لتندمج‭ ‬سويا‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭.‬