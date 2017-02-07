سعودي يحاول اشعال نفسه أم حرق الكعبة ؟

– February 7, 2017

مكة‭ ‬المكرمة‭ – ‬الزمان‭ ‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الغعموض‭ ‬لايزال‭ ‬يحيط‭ ‬بحادث‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬حين‭ ‬اقدم‭ ‬شخص‭ ‬سعودي‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬اشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬امام‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوقفه‭ ‬رجال‭ ‬الامن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تصرفات‭ ‬الرجل‭ ‬توحي‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مريضنفسي‮»‬‭.‬لكن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سبق‮»‬‭ ‬الاخباري‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬حاول‭ ‬احراق‭ ‬الكعبة‭ ‬نفسها‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬شؤون‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ (…) ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬صحن‭ ‬الطواف‭ ‬بجوار‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬اثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بسكب‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬ملابسه‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬حاول‭ ‬‮«‬اشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬وفور‭ ‬ملاحظة‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬لذلك‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬منعه‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬اشعال‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬تصرفاته‭ ‬‮«‬توحي‭ (…) ‬انه‭ ‬مريض‭ ‬نفسي‭ ‬وسيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬بحقه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬اثناء‭ ‬طوافي‭ (…)‬،‭ ‬لاحظت‭ ‬الشخص‭ ‬يقوم‭ ‬بتفريغ‭ ‬قارورة‭ ‬بنزين‭ ‬على‭ ‬ستار‭ ‬الكعبة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‭ ‬قمت‭ ‬بالامساك‭ ‬به‭ ‬واطلاق‭ ‬صيحات‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬حولي،‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بإحباط‭ ‬عمليته،‭ ‬وتدخلت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬وقبضت‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجاني‭ ‬كان‭ ‬يطلق‭ ‬عبارات‭ ‬تكفيرية‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بجريمته‮»‬‭. ‬واظهر‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬رجال‭ ‬امن‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المصلين‭ ‬يقتادون‭ ‬رجلا‭ ‬رغما‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬جوار‭ ‬الكعبة‭ ‬وسط‭ ‬صراخ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭. ‬ولم‭ ‬تتضح‭ ‬اسباب‭ ‬قيام‭ ‬الرجل‭ ‬بفعلته‭ ‬امام‭ ‬الكعبة‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬كسوتها‭ ‬من‭ ‬الحرير‭ ‬الاسود‭ .‬

‭ ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬الثوب‭ ‬14‭ ‬مترا‭ ‬وتتم‭ ‬حياكته‭ ‬باسلاك‭ ‬من‭ ‬الفضة‭ ‬الخالصة‭ ‬بعد‭ ‬طلائها‭ ‬بماء‭ ‬الذهب‭ ‬وتطرز‭ ‬عليه‭ ‬ايات‭ ‬قرانية‭. ‬وكانت‭ ‬تصنع‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنتقل‭ ‬صناعتها‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬ثان،‭ ‬اعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬شؤون‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬ان‭ ‬محاولة‭ ‬احراق‭ ‬الرجل‭ ‬لنفسه‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تناثر‭ ‬بعض‭ ‬القطرات‭ ‬على‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ (…) ‬وقامت‭ ‬إدارة‭ ‬النظافة‭ ‬والفرش‭ ‬ومصنع‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬بغسل‭ ‬اثر‭ ‬المادة‭ . ‬