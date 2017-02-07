منظمة العفو الدولية:سجن صيدنايا العسكري مسلخ بشري

– February 7, 2017

‭ ‬اكبر‭ ‬سجون‭ ‬سوريا‭ ‬وأسوأها‭ ‬سمعة

بيروت‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعد‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬اكبر‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واسوأها‭ ‬سمعة،‭ ‬إذ‭ ‬شكل‭ ‬طيلة‭ ‬عقود‭ ‬مركز‭ ‬اعتقال‭ ‬للسجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتحول‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬الى‭ ‬معتقل‭ ‬للناشطين‭ ‬المعارضين‭ ‬شهد‭ ‬على‭ ‬تعذيب‭ ‬واعدامات‭ ‬جماعية‭. ‬ويقع‭ ‬السجن‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬ادارته‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬دمشق‭ ‬ويضم‭ ‬الاف‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬اقبيته‭. ‬ولطالما‭ ‬روى‭ ‬المعتقلون‭ ‬الناجون‭ ‬منه‭ ‬شهادات‭ ‬مروعة‭ ‬وثقتها‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬دولية‭ ‬ابرزها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭. ‬ويتألف‭ ‬السجن‭ ‬من‭ ‬مركزي‭ ‬احتجاز‭ ‬فيهما‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬ويشكل‭ ‬المدنيون‭ ‬غالبية‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الأحمر،‭ ‬بينما‭ ‬يحتجز‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الأبيض،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭. ‬وتنقل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اصدرته‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬احد‭ ‬المعتقلين‭ ‬السابقين‭ ‬ان‭ ‬السجن‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬غرفة‭ ‬احتجاز‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بطول‭ ‬مترين‭ ‬وعرض‭ ‬1‭,‬8‭ ‬متر،‭ ‬او‭ ‬مترين‭ ‬ومترين‭ ‬ونصف‭. ‬ويضطر‭ ‬السجناء‭ ‬داخل‭ ‬الغرفة‭ ‬الواحدة‭ ‬الى‭ ‬التناوب‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬مساحة‭ ‬الغرف‭. ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬كان‭ ‬السجن‭ ‬مخصصاً‭ ‬لاعتقال‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬وسجناء‭ ‬الحق‭ ‬العام،‭ ‬وبينهم‭ ‬اسلاميون‭ ‬واكراد‭. ‬وقمعت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2008‭ ‬عصياناً‭ ‬استمر‭ ‬اسابيع‭ ‬عدة‭ ‬قتل‭ ‬خلاله‭ ‬17‭ ‬سجيناً‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭. ‬وقالت‭ ‬دمشق‭ ‬حينها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مساجين‭ ‬محكومين‭ ‬بجرائم‭ ‬التطرف‭ ‬والارهاب‭ ‬اقدموا‭ ‬على‭ ‬اثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬والاخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬واعتدوا‭ ‬على‭ ‬زملائهم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬تحول‭ ‬السجن‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬اعتقال‭ ‬و»تعذيب‭ ‬واعدام‮»‬‭ ‬للناشطين‭ ‬المدنيين‭ ‬المعارضين‭ ‬وبينهم‭ ‬طلاب‭ ‬وشبان‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬لدمشق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اطباء‭ ‬وكوادر‭ ‬طبية‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬اسعاف‭ ‬الجرحى‭.‬

‭- ‬‮«‬مسلخ‭ ‬بشري‮»‬‭ -‬

ووصفت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اصدرته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬السجن‭ ‬بـ»المسلخ‭ ‬البشري‮»‬‭ ‬موثقة‭ ‬تنفيذ‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2015،‭ ‬إعدامات‭ ‬جماعية‭ ‬سرية‭ ‬شنقا‭ ‬بحق‭ ‬13‭ ‬الف‭ ‬معتقل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬المعارضين‭. ‬وقدرت‭ ‬المنظمة‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬صيدنايا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬‭. ‬واوردت‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬السجن‭ ‬‮«‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬فيه‭ ‬بذبح‭ ‬شعبها‭ ‬بهدوء‮»‬‭ ‬موثقة‭ ‬اخضاع‭ ‬السجناء‭ ‬لمحاكمات‭ ‬عشوائية‭ ‬وضربهم‭ ‬ثم‭ ‬شنقهم‭ ‬‮«‬في‭ ‬سرية‭ ‬تامة‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬اخرون‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬مكتظة‭ ‬لا‭ ‬تصلها‭ ‬اشعة‭ ‬الشمس‭ ‬جراء‭ ‬التعذيب‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬اساليب‭ ‬التعذيب‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة،‭ ‬الضرب‭ ‬المبرح‭ ‬‮«‬بقضبان‭ ‬من‭ ‬السيلكون‭ ‬او‭ ‬بقضبان‭ ‬معدنية‭ ‬أو‭ ‬بأسلاك‭ ‬كهربائية‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الصعق‭ ‬بالصدمات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ونزع‭ ‬أظافر‭ ‬الايدي‭ ‬والارجل‭ ‬والسلق‭ ‬بالمياه‭ ‬الساخنة‭.‬

ونقل‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬احد‭ ‬السجناء‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬صيدنايا‭ ‬وقد‭ ‬عرف‭ ‬عنه‭ ‬باسم‭ ‬مستعار‭ ‬هو‭ ‬نادر‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬عنبرنا‭ ‬اثنان‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ ‬اموات‭ (…) ‬اتذكر‭ ‬ان‭ ‬الحارس‭ ‬كان‭ ‬يسألنا‭ ‬يوميا‭ ‬كم‭ ‬ميت‭ ‬لدينا‭. ‬كان‭ ‬يقول‭: ‬غرفة‭ ‬رقم‭ ‬1،‭ ‬كم؟‭ ‬غرفة‭ ‬رقم‭ ‬2،‭ ‬كم؟‭ ‬وهكذا‭ ‬دواليك‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬الاعدامات‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدانيا‭ ‬‮«‬تصل‭ ‬الى‭ ‬مصاف‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تُتهم‭ ‬فيها‭ ‬دمشق‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬والتي‭ ‬اسفرت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ .‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬بين‭ ‬معتقل‭ ‬ومفقود‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬