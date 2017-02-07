الأمم المتحدة:إزالة ألغام ومتفجرات الموصل قد تتكلف 50 مليون دولار

– February 7, 2017

جنيف‭-(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬برنامجا‭ ‬لإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬والمتفجرات‭ ‬والعبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬قد‭ ‬تتكلف‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬قدرت‭ ‬دائرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالألغام‭ ‬تكاليف‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬والمتفجرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق‭ ‬بمبلغ‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬قد‭ ‬يتضاعف‭ ‬بسبب‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬بول‭ ‬هيسلوب‭ ‬رئيس‭ ‬تخطيط‭ ‬البرنامج‭ ‬والعمليات‭ ‬لدى‭ ‬دائرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالألغام‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬سنحتاج‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬و50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لباقي‭ ‬البلاد‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬وتطهير‭ ‬المباني‭ ‬أخطر‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬الألغام‭. ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المهارة‭ ‬الفنية‭ ‬والمعدات‭ ‬المعقدة‭ ‬وتسير‭ ‬العملية‭ ‬ببطء‭ ‬أكثر‭. ‬مع‭ ‬تحرير‭ ‬المناطق‭ ‬نكون‭ ‬فكرة‭ ‬أفضل‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬التلوث‭.‬‮»‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والقوات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬تم‭ ‬طرد‭ ‬المتشددين‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬هيسلوب‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الصراعات‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬أنجولا‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ (‬إزالة‭ ‬ألغام‭) ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أفغانستان‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬في‭ ‬ذروتها‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لنحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬قد‭ ‬تضع‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسيعملون‭ ‬بأجر‭.‬‮»‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬طهرت‭ ‬دائرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالألغام‭ ‬390‭ ‬موقعا‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الفلوجة‭ ‬والرمادي‭ ‬بمحافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬حيث‭ ‬أزالت‭ ‬2600‭ ‬مادة‭ ‬متفجرة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬تم‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقالت‭ ‬أجنيس‭ ‬ماركايو‭ ‬مديرة‭ ‬دائرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالألغام‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬إن‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتمكين‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬وزراعة‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬تطهيرها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬المعرضين‭ ‬للخطر‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تعطيهم‭ ‬وظيفة‭ ‬فهم‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬‮»‬

وفي‭ ‬سوريا‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬مليونا‭ ‬طفل‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ملوثة‭ ‬بشدة‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

وقالت‭ ‬ماركايو‭ ‬إن‭ ‬دائرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالألغام‭ ‬تتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬ومتفائلة‭ ‬جدا‭ ‬بأننا‭ ‬سنقيم‭ ‬مكتبا‭ ‬للدائرة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬‮»‬