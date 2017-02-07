منتجع شتوي في كردستان العراق يعيد البسمة للنازحين

– February 7, 2017

راوندوز‭ (‬العراق‭)-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يستقطب‭ ‬منتجع‭ ‬كورك‭ ‬على‭ ‬سفح‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬العراقية‭ ‬هواة‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬الذين‭ ‬يتوافدون‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لنسيان‭ ‬هموم‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬معظم‭ ‬العراقيين‭. ‬ويستضيف‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬مئات‭ ‬الاف‭ ‬العراقيين‭ ‬النازحين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وبدا‭ ‬المشهد‭ ‬اقرب‭ ‬الى‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬تجمع‭ ‬فيه‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاعمار،‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تتناقض‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬واعمال‭ ‬عنف‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭.‬

والمعركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتجع‭ ‬تجري‭ ‬بكرات‭ ‬الثلج‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬واطفال،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬آخرون‭ ‬برقصات‭ ‬على‭ ‬انغام‭ ‬موسيقية‭ ‬جميلة‭.‬

بين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬فواز‭ ‬بهنام‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬اجبر‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجهاديون‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬تاركين‭ ‬وراءهم‭ ‬منزل‭ ‬ومحالا‭ ‬لبيع‭ ‬المجوهرات‭. ‬وقال‭ ‬بهنام‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تعبنا‭ ‬وهلكنا،‭ ‬جئنا‭ ‬هنا‭ ‬لنستمتع‭ ‬قليلا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬‮«‬انظر‭ ‬الى‭ ‬الناس‭ ‬كيف‭ ‬يبدون‭ ‬سعيدين،‭ ‬ليس‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حال‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬ويتمتع‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬ويقطنه‭ ‬مئات‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬النازحين‭. ‬ومنذ17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬هجوما‭ ‬واسعا‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬اجزاء‭ ‬منها‭. ‬ووصف‭ ‬انمار‭ ‬منير‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬محاسبا‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دهوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬الاجواء‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬كورك‭ ‬ب»العظيمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬مرتاحون‭ ‬ويستمتعون،‭ ‬هذا‭ ‬طبعا‭ ‬ينقلنا‭ ‬بعديا‭ ‬عن‭ ‬اجواء‭ ‬القتل‭ ‬والتشريد‭ ‬والاضظهاد‮»‬‭.‬

على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬120‭ ‬كيلومترا‭ ‬الى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬المنتجع،‭ ‬تخوض‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬معارك‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬وآخر‭ ‬اكبر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وفواز‭ ‬وانمار‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬المحظوظين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬منتجع‭ ‬كورك‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬الآخرين‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬مكان‭ ‬للعيش‭ ‬سوى‭ ‬مخيمات‭ ‬للنازحين‭ .‬

وقامت‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهرجان‭ ‬للثلوج‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬اعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬المشاركة،‭ ‬اما‭ ‬بالتزلج،‭ ‬واما‭ ‬بمجرد‭ ‬الحضور،‭ ‬كما‭ ‬اقاموا‭ ‬رقصات‭ ‬شعبية‭ ‬تقليدية‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬نشاطات‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭.‬

‭- ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ -‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الاشخاص‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬التلفريك‭ ‬لنقل‭ ‬الزوار‭ ‬الي‭ ‬سفح‭ ‬الجبل،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬آخرون‭ ‬يتزحلقون‭ ‬على‭ ‬الثلج‭ ‬بواسطة‭ ‬زلاجات‭. ‬وكان‭ ‬البعض‭ ‬يتراشق‭ ‬بالثلج،‭ ‬فيما‭ ‬التصوير‭ ‬بالهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬منتشر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

وعبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نارد‭ ‬روستي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بالا‭ ‬يبقى‭ ‬المنتجع‭ ‬الجبلي‭ ‬وحيدا،‭ ‬‮«‬بل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مكانا‭ ‬لاعادة‭ ‬الحياة‭ ‬والمتعة‭ ‬لضحايا‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نقيم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬كونه‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬لتطوير‭ ‬السياحة‭ ‬وخصوصا‭ ‬الشتوية‭ ‬منها‮»‬‭.‬

ويعرف‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحروب‭ ‬بدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬الجاذبة‭ ‬للسياحة،‭ ‬لكن‭ ‬كورك‭ ‬يسعى‭ ‬ان‭ ‬يصنع‭ ‬اسما‭ ‬لنفسه‭ ‬كوجهة‭ ‬للسياحة‭ ‬التزلج‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عام‭ ‬الانطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصناعة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭. ‬لكن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬اقتصاد‭ ‬الاقليم‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬سببته‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬ذلك‭ ‬لاستعادة‭ ‬الاراضي‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين،‭ ‬لم‭ ‬يمنح‭ ‬الاكراد‭ ‬فرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬احلامهم‭.‬

وقال‭ ‬روستي‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نهدف‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬سائح‭ ‬مع‭ ‬حول‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬لكن‭ ‬خطتنا‭ ‬تغيرت‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

‭- ‬الملاذ‭ -‬

ويفتقر‭ ‬منتجع‭ ‬كورك‭ ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬مصعد‭ ‬التزلج،‭ ‬لكن‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬التلفريك‭ ‬الذي‭ ‬بنته‭ ‬شركة‭ ‬نمساوية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬شاليهات‭ ‬فاخرة‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬ويلكوكس،‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬المؤسسين‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬الحدود‭ ‬الجامحة‮»‬‭ ‬السياحية،‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نتزلج‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حاج‭ ‬عمران‭ ‬حيث‭ ‬الجبال‭ ‬اكبر،‭ ‬وكنا‭ ‬محظوظين‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثلج‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ويلكوكس‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬رحلات‭ ‬سياحية‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬مثل‭ ‬الصومال‭ ‬والشيشان‭ ‬‮«‬أخذنا‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬للقدوم‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التزلج،‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬الموسيقى‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمهرجان‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬روهان‭ ‬لورد‭ ‬من‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬للتزلج‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬التزلج‭ ‬رائع،‭ ‬والثلج‭ ‬رائع‭ ‬كذلك،‭ ‬والضيافة‭ ‬كانت‭ ‬مدهشة‮»‬‭. ‬واجاب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬العراقي،‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬متوترين‭ ‬حيال‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمحمد‭ ‬غانم‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬الفلوجة‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭ ‬والتي‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فانه‭ ‬قصد‭ ‬كورك،‭ ‬بسبب‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬طبيعة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ (‬في‭ ‬الفلوجة‭) ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬امن،‭ ‬هناك‭ ‬فقط‭ ‬تفجيرات،‭ ‬ولا‭ ‬تشعر‭ ‬ابدا‭ ‬بالامان‭ ‬حينما‭ ‬تخرج‭ ‬وتخشى‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬او‭ ‬تتعرض‭ ‬للاعتقال‮»‬‭.‬