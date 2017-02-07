أهل الموصل يعيدون بناء بيوتهم التي دمرتها تفجيرات داعش

– February 7, 2017

الموصل‭ – ‬رويترز‭ : ‬يسعى‭ ‬سكان‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬حاليا‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأعمالهم‭ ‬التي‭ ‬دُمرت‭ ‬في‭ ‬تفجيرات‭ ‬السيارات‭ ‬الملغومة‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬متشددين‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وطردت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الآن‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جلب‭ ‬شعورا‭ ‬بالراحة‭ ‬والأمل‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬المتشدد‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬لكن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬سُوِيت‭ ‬بالأرض‭ ‬أثناء‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬دعمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬هجمات‭ ‬بسيارات‭ ‬ملغومة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محاولات‭ ‬تصدي‭ ‬المتشددين‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭.‬

ويجتهد‭ ‬جنود‭ ‬عراقيون‭ ‬حاليا‭ ‬لإبطال‭ ‬مفعول‭ ‬السيارات‭ ‬الملغومة‭ ‬والقنابل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنفجر‭. ‬وقال‭ ‬الملازم‭ ‬بالقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬ولاء‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬الخضير‭ ‬من‭ ‬فوج‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬للقيادة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬السيارات‭ ‬الملغومة‭ ‬فجرها‭ ‬مهاجمون‭ ‬انتحاريون‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬بعضها‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬أهدافها‭. ‬وأضاف‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬لداعش‭ ‬هي‭ ‬سلاح‭ ‬العجلات‭ ‬المفخخة‭. ‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬عندهم‭. ‬العجلات‭ ‬المفخخة‭ ‬ما‭ ‬تؤثر‭ ‬علينا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬عندنا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬وضربها‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأهداف‭ ‬الحيوية‭. ‬هذه‭ ‬هما‭ ‬أقوى‭ ‬وأكبر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬عند‭ ‬داعش‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬الخضير‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نقدر‭ ‬نستطيع‭ ‬إحصاء‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭. ‬الإحصائيات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المئات‭. ‬واللي‭ ‬قمنا‭ ‬بتدميره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المئات‭. ‬كل‭ ‬قطاعاتنا‭ ‬باليوم‭ ‬الواحد‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أقدر‭ ‬أحصي‭ ‬لك‭ ‬بالعدد‭ ‬الممكن‭ ‬يعني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬عجلات‭ ‬مفخخة‭ ‬يتم‭ ‬تدميرها‭.‬‮»‬

وعن‭ ‬متشددي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬ويدعى‭ ‬فتحي‭ ‬‮«‬يعني‭ ‬ما‭ ‬عندهم‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬يقاومون‭ ‬بالقتال‭ ‬غير‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬والانتحاريين‭ ‬مالتهم‭ (‬الخاص‭ ‬بهم‭). ‬هم‭ ‬طبوا‭ ‬الجيش‭ ‬وصلوا‭ ‬عند‭ ‬حي‭ ‬الأندلس‭ ‬ودزوا‭ (‬دفعوا‭) ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬وفجروها‭ ‬علينا‭ ‬وعلى‭ ‬الجيش‭. ‬مو‭ ‬علينا‭ ‬وفجروا‭ ‬وأذوا‭ ‬العالمكثير‭ ‬وأذوا‭ ‬المناطق‭ ‬وأذوا‭ ‬الأفراد‭.‬‮»‬

وفي‭ ‬حيي‭ ‬الأندلس‭ ‬والشرطة‭ ‬بالموصل‭ ‬تُذكر‭ ‬هياكل‭ ‬السيارات‭ ‬المتفجرة‭ ‬المنثنية‭ ‬والملقاة‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الطرق‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬الناس‭ ‬يوميا‭ ‬بالثمن‭ ‬الباهظ‭ ‬الذي‭ ‬دفعوه‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬منزله‭ ‬المهدم‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬هيكل‭ ‬للبيت‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬كرم‭ ‬‮«‬الشبابيك‭ ‬والأبواب‭ ‬والأسقف‭ ‬والحيطان‭ ‬يعني‭ ‬ما‭ ‬يبقى‭ ‬شي‭ ‬بالبيت‭. ‬البيت‭ ‬أعتبره‭ ‬هيكل‭ ‬ظاهري‭. ‬البيت‭ ‬صار‭ ‬هيكل‭.‬‮»‬

ووسط‭ ‬الأنقاض‭ ‬يعيد‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬بناء‭ ‬بيوتهم‭ ‬المهدمة‭.‬

ويحاول‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬توفير‭ ‬خصوصية‭ ‬لأنفسهم‭ ‬بتعليق‭ ‬ملاءات‭ ‬وأغطية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الجدران‭.‬

ويصف‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬ويدعى‭ ‬محمد‭ ‬غانم‭ ‬سعيد‭ ‬هجوما‭ ‬وقع‭ ‬بسيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬على‭ ‬بيته‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬فيقول‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬تأذت‭ ‬بها‭ ‬البيوت‭. ‬الناس‭ ‬تأذت‭ ‬بها‭. ‬دمار‭ ‬بجميع‭ ‬الجهات‭. ‬ما‭ ‬ظل‭ ‬شي‭ ‬واقف‭ ‬تقريبا‭ ‬بالمنطقة‭ ‬اللي‭ ‬طقت‭ (‬انفجرت‭) ‬بيها‭. ‬خراب‭ ‬بجميع‭ ‬الجهات‭. ‬وعدة‭ ‬مفخخات‭ ‬هي‭ ‬طقت‭. ‬بس‭ ‬هايالمفخخة‭ ‬الوحيدة‭ ‬اللي‭ ‬قريبة‭ ‬علينا‭ ‬مع‭ ‬البيت‭ ‬صارت‭. ‬حتى‭ ‬الأشجار‭ ‬اشتعلت‭ ‬هينا‭ ‬حيطان‭ ‬حتى‭ ‬الحيوانات‭ ‬بداخل‭ ‬الأقفاص‭ ‬ماتت‭.‬‮»‬

ويستعد‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬حاليا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬معركته‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬قادة‭ ‬عراقيون‭ ‬إنهم‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬اجتثاث‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬للبلد‭.‬