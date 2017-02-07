نداء أممي لجمع 3,5 مليارات دولار للاجئين السوريين في تركيا

– February 7, 2017

انقرة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وجهت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬نداء‭ ‬للمانحين‭ ‬لجمع‭ ‬نحو‭ ‬3‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬ستخصص‭ ‬لتمويل‭ ‬خطة‭ ‬مساعدة‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2018‭.‬

ووجه‭ ‬النداء‭ ‬اثناء‭ ‬اطلاق‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬المساعدة‭ ‬الاقليمية‭ ‬للاجئين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬في‭ ‬انقرة‭.‬

واثناء‭ ‬اطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬دعت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬الى‭ ‬تخصيص‭ ‬4‭,‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتركيا‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬والاردن‭ ‬ولبنان‭.‬

واوضحت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزع‭ ‬اثناء‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬القسم‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬يستدعي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬3‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬عامين‭ ‬للاستجابة‭ ‬للحاجات‭ ‬المتعاظمة‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬والمجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تستقبلهم‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬تخصيص‭ ‬3‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتركيا‭ ‬تعترف‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭. ‬وتستقبل‭ ‬تركيا‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬2‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬لاجىء‭ ‬سوري‭ ‬بينهم‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تديرها‭ ‬الدولة‭ ‬ونحو‭ ‬2‭,‬45‭ ‬مليون‭ ‬يعيشون‭ ‬بين‭ ‬الاتراك،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتنص‭ ‬الخطة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اللاجئين‭ ‬بمساعدات‭ ‬محددة‭ ‬الهدف،‭ ‬وايضا‭ ‬الاتراك‭ ‬الذين‭ ‬يستقبلونهم‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬بينهم‭.‬

واشادت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتوفير‭ ‬تركيا‭ ‬التعليم‭ ‬والتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬وامكانية‭ ‬العمل‭ ‬للاجئين‭.‬

وقال‭ ‬جان‭ ‬ماري‭ ‬غاريلي‭ ‬نائب‭ ‬ممثل‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬تحتاج‭ ‬وتستحق‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

وتعمل‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬المساعدة‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬التركية،‭ ‬11‭ ‬وكالة‭ ‬اممية‭ ‬ابرزها‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬وبرنامج‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬26‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ .‬