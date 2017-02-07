نداء أممي لجمع 3,5 مليارات دولار للاجئين السوريين في تركيا
انقرة- (أ ف ب) – وجهت الامم المتحدة الاثنين نداء للمانحين لجمع نحو 3,5 مليارات دولار ستخصص لتمويل خطة مساعدة للاجئين السوريين في تركيا عامي 2017 و2018.
ووجه النداء اثناء اطلاق الجانب التركي من خطة المساعدة الاقليمية للاجئين والمنكوبين في انقرة.
واثناء اطلاق الحملة العالمية في هلسنكي في 24 كانون الثاني/يناير دعت الامم المتحدة الدول المانحة الى تخصيص 4,6 مليارات دولار لتركيا ومصر والعراق والاردن ولبنان.
واوضحت الامم المتحدة في بيان وزع اثناء الحفل في انقرة «ان القسم التركي من الخطة يستدعي اكثر من 3,5 مليارات دولار من التمويلات الجديدة على عامين للاستجابة للحاجات المتعاظمة للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستقبلهم».
ومع تخصيص 3,5 مليارات دولار لتركيا تعترف الامم المتحدة بالدور الكبير لهذا البلد في استقبال اللاجئين السوريين. وتستقبل تركيا حاليا نحو 2,8 مليون لاجىء سوري بينهم 300 الف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الاتراك، بحسب الامم المتحدة.
وتنص الخطة على دعم اللاجئين بمساعدات محددة الهدف، وايضا الاتراك الذين يستقبلونهم لمساعدتهم في استقبال اللاجئين بينهم.
واشادت الامم المتحدة بتوفير تركيا التعليم والتغطية الصحية وامكانية العمل للاجئين.
وقال جان ماري غاريلي نائب ممثل المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين في تركيا «ان تركيا تحتاج وتستحق دعما ماليا اكبر بكثير».
وتعمل في خطة المساعدة دعما للحكومة التركية، 11 وكالة اممية ابرزها مفوضية اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة للتنمية اضافة الى 26 منظمة غير حكومية .