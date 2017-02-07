خبراء:تنظيم داعش يرى في رئاسة ترامب فرصة لنفض غبار الهزائم

– February 7, 2017

بيروت‭ -(‬رويترز‭) – ‬وضع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬إسلاميين‭ ‬وبعض‭ ‬المحللين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬أفعاله‭ ‬قد‭ ‬تقوي‭ ‬سعي‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أهدافه‭ ‬بدفع‭ ‬مجندين‭ ‬جدد‭ ‬للارتماء‭ ‬في‭ ‬أحضانه‭ ‬وحفز‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭.‬

فقد‭ ‬ضعف‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفعل‭ ‬ما‭ ‬مني‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القتال‭ ‬وما‭ ‬فقده‭ ‬من‭ ‬أراض‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انكماش‭ ‬مصادر‭ ‬تمويله‭ ‬وتقلص‭ ‬حجم‭ ‬قواته‭ ‬المقاتلة‭.‬

وللوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬تعهد‭ ‬ترامب‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬التطرف‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬لفرص‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الإسلاميين‭ ‬والمحللين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شرايين‭ ‬التنظيم‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أن‭ ‬محاولة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬مؤقت‭ ‬على‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومنع‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬أغلب‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬التنظيم‭.‬

وقد‭ ‬تعطل‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمر‭ ‬قاض‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذه‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬سواء‭ ‬عاد‭ ‬العمل‭ ‬بالأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬فقد‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إذ‭ ‬يرون‭ ‬فيه‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬وإدارته‭ ‬مصابون‭ ‬بداء‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الإسلام‭ ‬رغم‭ ‬نفي‭ ‬ترامب‭ ‬ذلك‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الإسلام‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬شون‭ ‬سبايسر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬قال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬للرئيس‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أمريكا‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬الدين‭. ‬وهو‭ ‬يتفهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬دينية‭.‬‮»‬‭ ‬ونفى‭ ‬سبايسر‭ ‬أن‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬أمن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬لم‭ ‬يقرأوا‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬ويقرأونه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬مغلوطة‭.‬‮»‬

غير‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬لم‭ ‬تسكت‭ ‬الانتقادات‭.‬

ففي‭ ‬نظر‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيم‭ ‬يمثل‭ ‬ذلك‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬بفضل‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تنقلب‭ ‬أفعال‭ ‬ترامب‭ ‬عليه‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬شعور‭ ‬بالعداء‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬مجندين‭ ‬جدد‭ ‬وتصبح‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لآخرين‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتنشط‭ ‬بذلك‭ ‬فرص‭ ‬بقاء‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬للضعفوتكتنفها‭ ‬الأخطار‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬حسن‭ ‬الكاتب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬التطرف‭ ‬الإسلامي‭ ‬وأحد‭ ‬مؤلفي‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭: ‬داخل‭ ‬جيش‭ ‬الرعب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بالانجليزية‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬المسلمة‭ ‬سيضعف‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الانتقائية‭ ‬والتمييزية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تصعد‭ ‬من‭ ‬أوار‭ ‬خطاب‭ ‬التطرف‭ ‬وتقوي‭ ‬شوكة‭ ‬دعاة‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬عصيب‭.‬‮»‬

ولزم‭ ‬التنظيم‭ ‬الصمت‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمر‭ ‬التنفيذي‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬مازالوا‭ ‬يحتفلون‭ ‬بفوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬عبر‭ ‬المنتديات‭ ‬الالكترونية‭ ‬ويرددون‭ ‬أنه‭ ‬حدث‭ ‬يبرر‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬أن‭ ‬آراءه‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأن‭ ‬سياسته‭ ‬ستحدث‭ ‬استقطابا‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسيةللمتشددين‭.‬

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬المنبر‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬الإسلاميين‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬نعمة‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬لمن‭ ‬ضيع‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬ولاءه‭ ‬وإيمانه‭ ‬وفضل‭ ‬اختيار‭ ‬الحياة‭ ‬الدنيا‭ ‬بكل‭ ‬مباهجها‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الكفر‭ ‬على‭ ‬دار‭ ‬الإيمان‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المسلمون‭ ‬مرغمون‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الجهاد‭ … ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لترامب‭ ‬والصليبيين‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬وجههم‭ ‬الحقيقي‭.‬‮»‬

‭*‬‭ ‬أفول‭ ‬نجم‭ ‬التنظيم

في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضعف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬وانكمشت‭ ‬مساحة‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وفرض‭ ‬فيها‭ ‬حكمه‭ ‬بالحديد‭ ‬والنار‭ ‬على‭ ‬سكانها‭.‬

ففي‭ ‬العراق‭ ‬فقد‭ ‬التنظيم‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬بمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الشمالية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الماضي‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬والإطاحة‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

ويتركز‭ ‬وجود‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬لكن‭ ‬مازالت‭ ‬له‭ ‬معاقل‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬بها‭ ‬مثل‭ ‬تلعفر‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬قريبة‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬القائم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬سيطرد‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بحلول‭ ‬ابريل‭ ‬نيسان‭.‬

ولايزال‭ ‬التنظيم‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ويبدي‭ ‬مقاومة‭ ‬ضارية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬عاصمته‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬كما‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرقة‭ ‬وبعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الشرقي‭ ‬لمدينة‭ ‬حلب‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭. ‬ويسيطر‭ ‬أيضا‭ ‬علىتدمر‭ ‬وبعض‭ ‬الجيوب‭ ‬في‭ ‬درعا‭ ‬بالجنوب‭.‬

ومن‭ ‬خصوم‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬وجماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬حلب‭. ‬وعلى‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭ ‬يحارب‭ ‬التنظيم‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬يساندها‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الروسي‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬تدعمها‭ ‬ايران‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬فقد‭ ‬فقد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬لصالح‭ ‬القوات‭ ‬الليبية‭ ‬المدعومة‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭. ‬وحرمت‭ ‬تلك‭ ‬الهزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬معقله‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬مازال‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭.‬

ومن‭ ‬الناحية‭ ‬العسكرية‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بوسع‭ ‬التنظيم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدن‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬يفعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬فقد‭ ‬عرقلت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬بالإيقاع‭ ‬والسرعة‭ ‬اللذين‭ ‬سمحا‭ ‬له‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬والعراقية‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬توسعه‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬والآن‭ ‬يتعاون‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الذين‭ ‬شعروا‭ ‬بأن‭ ‬التنظيم‭ ‬خذلهم‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ويسهمون‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬وضعفت‭ ‬موارده‭ ‬المالية‭ ‬بشدة‭.‬‭ ‬كما‭ ‬أغلقت‭ ‬تركيا‭ ‬حدودها‭ ‬فحرمته‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬جلب‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬وتهريب‭ ‬البضائع‭.‬

ويقدر‭ ‬المحللون‭ ‬والخبراء‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬يبلغ‭ ‬20‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬36‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬سقط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬وقادة‭ ‬التنظيم‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬تحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسقط‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬أو‭ ‬فروا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

‭*‬‭ ‬الرد

رغم‭ ‬الانتكاسات‭ ‬يبدي‭ ‬التنظيم‭ ‬مقاومة‭ ‬عنيفة‭ ‬ومازال‭ ‬يمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين‭ .‬

وقال‭ ‬خبراء‭ ‬مستقلون‭ ‬إن‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيم‭ ‬ربما‭ ‬تعلق‭ ‬آمالها‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬فرص‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬ضده‭ ‬بالشدة‭ ‬والقوة‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬تباعد‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الديانات‭ ‬الأخرى‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬مجندين‭ ‬جدد‭ ‬لصفوف‭ ‬التنظيم‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بدائل‭ ‬دموية‭ ‬لدولة‭ ‬الخلافة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬واستهداف‭ ‬حلفاء‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

ويعتقد‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬الإسلاميين‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬سيضاعف‭ ‬جهوده‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬داخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتكرار‭ ‬الهجمات‭ ‬المميتة‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬في‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬باريس‭ ‬وبروكسل‭ ‬ونيس‭ ‬وبرلين‭ ‬واسطنبول‭.‬

ويردد‭ ‬التنظيم‭ – ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬عباءته‭ – ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬يكن‭ ‬عداء‭ ‬راسخا‭ ‬للمسلمين‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬المطرد‭ ‬للمتشددين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه‭.‬

ويقول‭ ‬مختار‭ ‬عوض‭ ‬الزميل‭ ‬الباحث‭ ‬ببرنامج‭ ‬دراسات‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬سياسات‭ ‬ترامب‭ ‬ستسهل‭ ‬مهمة‭ ‬الجهاديين‭ ‬كثيرا‭.‬

وقال‭ ‬عوض‭ ‬‮«‬سيضاعفون‭ ‬ببساطة‭ ‬رهانهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ (‬الخاصة‭ ‬بالهجمات‭) ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬القتال‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭ ‬سيحاولون‭ ‬بجهد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭ ‬تنشيط‭ ‬خلايا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والغرب‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬المثالي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬فظاعته‭ ‬في‭ ‬صالحهم‭ ‬لإظهار‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬ضعيف‭ ‬وتشجيع‭ ‬أشد‭ ‬الاتجاهات‭ ‬عزلة‭ ‬وأكثرها‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقال‭ ‬عوض‭ ‬إن‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تسمي‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الرمادية‭ ‬وهي‭ ‬سياسة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنهم‭ ‬يعيشون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬كفار‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬عليهم‭ ‬ألا‭ ‬يعيشوا‭ ‬إلا‭ ‬بين‭ ‬مسلمين‭.‬

‭*‬‭ ‬مفجرون‭ ‬محليون

شكك‭ ‬خبراء‭ ‬أمنيون‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الهجمات‭.‬

ويقول‭ ‬عوض‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬يتابعهم‭ ‬البرنامج‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإن‭ ‬الجماعات‭ ‬المماثلة‭ ‬للتنظيم‭ ‬لها‭ ‬كوادر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

ويرجح‭ ‬خبراء‭ ‬مثل‭ ‬عوض‭ ‬أن‭ ‬يجند‭ ‬التنظيم‭ ‬منفذي‭ ‬عمليات‭ ‬التفجير‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬داخلها‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اللاجئين‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬بعثرة‭ ‬قوات‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬حصونها‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭ ‬وعودة‭ ‬الأجانب‭ ‬المجندين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬الأصلية‭ ‬إلى‭ ‬ازدياد‭ ‬الخطر‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وتبين‭ ‬دراسات‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬تزداد‭ ‬عندما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬جهاديون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرات‭.‬

وكل‭ ‬البلاد‭ ‬عرضة‭ ‬لهجمات‭ ‬الذئاب‭ ‬المنفردة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬أفراد‭ ‬اعتنقوا‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬ويعيشون‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬المستهدفة‭. ‬وقبل‭ ‬مقتل‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬العدناني‭ ‬مسؤول‭ ‬الدعاية‭ ‬والرجل‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نشر‭ ‬نداء‭ ‬صوتيا‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬أنصار‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استهداف‭ ‬الغرب‭.‬

وقال‭ ‬العدناني‭ ‬في‭ ‬ندائه‭ ‬‮«‬فإن‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬العبوة‭ ‬أو‭ ‬الرصاصة‭ ‬فاستفرد‭ ‬بالأمريكي‭ ‬أو‭ ‬الفرنسي‭ ‬الكافر‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حلفائهم‭ ‬فارضخ‭ ‬رأسه‭ ‬بحجر‭ ‬أو‭ ‬انحره‭ ‬بسكين‭ ‬أو‭ ‬ادهسه‭ ‬بسيارتك‭ ‬أو‭ ‬ارمه‭ ‬من‭ ‬شاهق‭ ‬أو‭ ‬اكتم‭ ‬أنفاسه‭ ‬أو‭ ‬دس‭ ‬له‭ ‬السم‭ ‬فلا‭ ‬تعجز‭ ‬أو‭ ‬تهن‭. ‬وليكن‭ ‬شعارك‭ ‬لا‭ ‬نجوت‭ ‬إن‭ ‬نجا‭ ‬عابد‭ ‬الصليب‭ ‬ناصر‭ ‬الطاغوت‭.‬‮»‬

صدر‭ ‬هذا‭ ‬النداء‭ ‬عن‭ ‬العدناني‭ ‬قبل‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسية‭ ‬والعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬والتي‭ ‬أبرزت‭ ‬الخطر‭ ‬الأمني‭ ‬الكامن‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬التنظيم‭.‬

ففي‭ ‬عملية‭ ‬نيس‭ ‬قتل‭ ‬مهاجم‭ ‬86‭ ‬شخصا‭ ‬دهسا‭ ‬بشاحنة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬يوم‭ ‬ذكرى‭ ‬اقتحام‭ ‬سجن‭ ‬الباستيل‭. ‬وسقط‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬برلين‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬اقتحم‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ ‬سوقا‭ ‬أقيم‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بشاحنة‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬إن‭ ‬هذين‭ ‬الهجومين‭ ‬والهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وسقط‭ ‬فيها‭ ‬131‭ ‬قتيلا‭ ‬وفي‭ ‬بروكسل‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬مفجرون‭ ‬انتحاريون‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬الماضي‭ ‬استهدف‭ ‬الجهاديون‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬الفظاعة‭ ‬حدا‭ ‬يغذي‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الإسلام‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغلهاالتنظيم‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬أتباع‭ ‬جدد‭.‬

‭*‬‭ ‬ارتياب

أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬التنظيم‭ ‬هو‭ ‬إحداث‭ ‬استقطاب‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬واستثارة‭ ‬الريبة‭ ‬في‭ ‬المسلمين‭. ‬ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬مسلم‭ ‬للجماعة‭ ‬فسيكون‭ ‬أقل‭ ‬ميلا‭ ‬لمعارضة‭ ‬المتشددين‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬استقطاب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ويقول‭ ‬محللون‭ ‬كثيرون‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬المعارك‭ ‬إلحاحا‭ ‬الآن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخصوم‭ ‬التنظيم‭ ‬هي‭ ‬معركة‭ ‬سياسية‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إقناع‭ ‬مؤيدي‭ ‬التنظيم‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭.‬

ففي‭ ‬ظل‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬نصب‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬أشارت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لمحاربة‭ ‬التنظيم‭.‬

في‭ ‬العراق‭ ‬تقف‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬نفوذها‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إذا‭ ‬أعيد‭ ‬العمل‭ ‬بإجراءات‭ ‬مثل‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وفي‭ ‬سوريا‭ ‬تعتمد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬حصار‭ ‬الرقة‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬أثار‭ ‬استياء‭ ‬تركيا‭ ‬عضو‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الميليشيا‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭ ‬فصيل‭ ‬مماثل‭ ‬للمتمردين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والذين‭ ‬تعتبرهم‭ ‬ارهابيين‭.‬

وتعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬متمردي‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وتشير‭ ‬مفاتحات‭ ‬ترامب‭ ‬تجاه‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تتقاربان‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أهدافهما‭ ‬وحلفائهما‭.‬

وربما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬الناشئة‭ ‬فرصة‭ ‬للتنظيم‭. ‬ويقول‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬أصبح‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬الشيعية‭ ‬أداة‭ ‬لضم‭ ‬مجندي‭ ‬جدد‭.‬