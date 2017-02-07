حائط من الرمال والألغام يفصل بين الأسر في الصحراء الغربية

– February 7, 2017

تندوف‭ (‬الجزائر‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تكاد‭ ‬أنزوغة‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬تفقد‭ ‬الامل‭ ‬بالعبور‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬الى‭ ‬الجهة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الجدار‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المغرب‭ ‬والاراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬البوليساريو‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬كبرت‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬الحائط،‭ ‬واولادي‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬ظله‮»‬‭.‬

وتعيش‭ ‬انزوغة‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬احد‭ ‬المخيمات‭ ‬الصحراوية‭ ‬بتندوف‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬‮«‬حائط‭ ‬العار‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يصفه‭ ‬الصحراويون،‭ ‬بينما‭ ‬يعتبره‭ ‬المغرب‭ ‬‮«‬حائط‭ ‬دفاع‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬بتشييد‭ ‬حائط‭ ‬من‭ ‬الرمال‭ ‬والحجارة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬امتار‭ ‬وبطول‭ ‬2700‭ ‬كلم‭ ‬وهو‭ ‬يعبر‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭. ‬ويسيطر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬المستعمرة‭ ‬الاسبانية‭ ‬سابقا،‭ ‬بكاملها‭ ‬تقريبا‭ ‬منذ‭ ‬1975‭.‬

وتقترح‭ ‬الرباط‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬اراضي‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬‮«‬حكما‭ ‬ذاتيا‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الشاسعة‭ ‬تحت‭ ‬سيادتها‭.‬‭ ‬بينما‭ ‬تطالب‭ ‬بوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬باستفتاء‭ ‬حول‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭.‬

وتم‭ ‬اقرار‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬1991‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬استمرت‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬عاما،‭ ‬نشرت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬اثره‭ ‬بعثة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬وتنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬لتقرير‭ ‬المصير‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ (‬مينورسو‭). ‬لكن‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬تاجل‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء‭ ‬ووادي‭ ‬الذهب‭ (‬بوليساريو‭)‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭.‬

وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬رأى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬ابراهيم‭ ‬غالي‭ ‬ان‭ ‬الجدار‭ ‬‮«‬يقسم‭ ‬ارضا‭ ‬ويفصل‭ ‬بين‭ ‬عائلات‮»‬‭.‬

وللوصول‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬الجدار‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬تندوف،‭ ‬يجب‭ ‬عبور‭ ‬صحراء‭ ‬شاسعة‭ ‬وقاحلة‭ ‬تقطعها‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬وآخر‭ ‬مساحات‭ ‬فيها‭ ‬نباتات‭ ‬صحراوية‭ ‬او‭ ‬بحيرات‭ ‬بيضاء‭ ‬من‭ ‬الملح‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬معابر‭ ‬وعرة،‭ ‬يظهر‭ ‬الجدار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحبس‭ ‬محاطا‭ ‬بخندق‭ ‬عميق‭ ‬وباسلاك‭ ‬شائكة‭ ‬وحقول‭ ‬الغام‭. ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬جنود‭ ‬مغاربة‭.‬

وكانت‭ ‬زغيلة‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬تزور‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ (‬14‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬محدثة‭ ‬اياه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحائط‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬خلفه‭ ‬افراد‭ ‬من‭ ‬اسرته‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يرهم‭ ‬قط‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬نريد‭ ‬ازالة‭ ‬الحائط‮»‬‭ -‬

وتتذكر‭ ‬دماها‭ ‬لبشي‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬مع‭ ‬165‭ ‬الف‭ ‬لاجىء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف،‭ ‬بمرارة‭ ‬زيارة‭ ‬نظمتها‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للاجئين‭ ‬مرة‭ ‬للعائلات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الى‭ ‬الجهة‭ ‬الاخرى‭.‬

وتقول‭ ‬‮«‬سمحوا‭ ‬لنا‭ ‬بخمسة‭ ‬ايام‭ ‬فقط،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة‭. ‬وصلنا‭ ‬والدموع‭ ‬تغمرنا‭ ‬وغادرنا‭ ‬بالدموع‭ ‬ايضا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬ازالة‭ ‬الحائط‮»‬‭.‬

بين‭ ‬2004‭ ‬و2014،‭ ‬اشرفت‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬زيارة‭ ‬عائلية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬بحسب‭ ‬ممثل‭ ‬بوليساريو‭ ‬لدى‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭. ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يخاطر‭ ‬بالانتقال‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الى‭ ‬لآخر‭ ‬عبر‭ ‬معابر‭ ‬سرية‭.‬

ويروي‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬الهيبة‭ ‬احمد‭ ‬فال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬خاطر‭ ‬بحياته‭ ‬للعبور‭ ‬عبر‭ ‬الحائط‭ ‬الرملي‭ ‬والالغام‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬رافقني‭ ‬احد‭ ‬اصدقائي‭ ‬الى‭ ‬الحائط‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬العبور‭ ‬منه‭. ‬كنت‭ ‬أرتعش‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬ينفجر‭ ‬لغم‭ ‬في،‭ ‬لكني‭ ‬واصلت‭ ‬السير‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬خيار‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬عشر‭ ‬سنين،‭ ‬سمح‭ ‬الانترنت‭ ‬وتقنيات‭ ‬التواصل‭ ‬للعائلات‭ ‬بالاتصال‭ ‬ببعضهم‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭.‬

‭- ‬‮«‬لنزرع‭ ‬ورودا‮»‬‭ -‬

وزرعت‭ ‬الغام‭ ‬مضادة‭ ‬للافراد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مئات‭ ‬الامتار‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الجدار،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬المناطق‭ ‬تلغيما‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬صحراوي،‭ ‬زرع‭ ‬المغرب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬الى‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬لغم‭.‬

وفي‭ ‬اسفل‭ ‬الجدار‭ ‬بمنطقة‭ ‬المحبس‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬بوليساريو،‭ ‬وضعت‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬اسبانية‭ ‬ورودا‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬والورق‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لنزرع‭ ‬ورودا‭ ‬بدل‭ ‬الالغام‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬للقطاع‭ ‬شيخ‭ ‬بشري‭ ‬محمد‭ ‬ان‭ ‬توجيهات‭ ‬أعطيت‭ ‬لسكان‭ ‬المنطقة‭ ‬بان‭ ‬يقوم‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يكتشف‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬لغم‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬بإحاطته‭ ‬بحجارة‭ ‬وابلاغ‭ ‬رجاله‭ ‬به،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تفادي‭ ‬اي‭ ‬حادث‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤول‭ ‬الجمعية‭ ‬الصحراوية‭ ‬لضحايا‭ ‬الالغام‭ ‬عزيز‭ ‬حيدر‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬بسبب‭ ‬انفجار‭ ‬الالغام‭ ‬والقنابل‭ ‬العنقودية‮»‬،‭ ‬والسبب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الامطار‭ ‬تجرف‭ ‬الالغام‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬يفترض‭ ‬انها‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وتاثرت‭ ‬حياة‭ ‬الصحراويين‭ ‬البدو‭ ‬الرحل‭ ‬بفعل‭ ‬فقدانهم‭ ‬لمناطق‭ ‬يرعون‭ ‬فيها‭ ‬ماشيتهم‭ ‬ويتزودون‭ ‬منها‭ ‬بالماء‭. ‬وبحسب‭ ‬شهادات‭ ‬مختلفة،‭ ‬قتلت‭ ‬الالغام‭ ‬آلاف‭ ‬الجمال،‭ ‬كما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬النبات‭ ‬والحيوان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وبحسب‭ ‬ابراهيم‭ ‬غالي،‭ ‬فان‭ ‬هذه‭ ‬الالغام‭ ‬‮«‬تم‭ ‬زرعها‭ ‬بطريقة‭ ‬منظمة‭ ‬وعشوائية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬‭ ‬أقدمها‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬سنة،‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬يشكل‭ ‬تآكل‭ ‬المواد‭ ‬المصنوعة‭ ‬منها‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬الانسان‭ ‬والحيوان‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬اليه،‭ ‬فان‭ ‬وجوده‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‮»‬‭.‬