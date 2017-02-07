أمير الكويت يقبل استقالة وزير على خلفية الاستجواب بشأن الايقاف الرياضي

– February 7, 2017

الكويت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اصدر‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مرسوم‭ ‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬الحمود‭ ‬الصباح‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الايقاف‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭. ‬وعين‭ ‬امير‭ ‬البلاد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام،‭ ‬وخالد‭ ‬ناصر‭ ‬الروضان،‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬الحمود‭ ‬الصباح‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬الاثنين‭ ‬بعدما‭ ‬اعلن‭ ‬زهاء‭ ‬30‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬نيتهم‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬استجوابه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬الفشل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬قضية‭ ‬الايقاف‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬زهاء‭ ‬15شهرا‭. ‬واتخذت‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015‭ ‬قرار‭ ‬الايقاف‭ ‬بحق‭ ‬الكويت،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬تعتبر‭ ‬انه‭ ‬تدخل‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الرياضي،‭ ‬داعية‭ ‬الكويت‭ ‬لتعديل‭ ‬قوانينها‭ ‬الرياضية‭. ‬وحمل‭ ‬نواب‭ ‬معارضون‭ ‬الحمود‭ ‬مسؤولية‭ ‬الايقاف‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الايقاف‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬هيئات‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحمود‭ ‬نفى‭ ‬اي‭ ‬مسؤولية،‭ ‬متهما‭ ‬شخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬كويتية‭ ‬نافذة‭ ‬دوليا‭ ‬بالتسبب‭ ‬بقيام‭ ‬الهيئات‭ ‬بفرض‭ ‬الايقاف‭. ‬ولم‭ ‬تتجاوب‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التدخل،‭ ‬بل‭ ‬قامت‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بحل‭ ‬هيئات‭ ‬رياضية‭ ‬محلية‭ ‬بينها‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬واتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتعيين‭ ‬هيئات‭ ‬موقتة‭ ‬بدلا‭ ‬منها‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الهيئات‭ ‬الجديدة‭ ‬المعينة‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬باعتراف‭ ‬السلطات‭ ‬الدولية‭.‬

وطلبت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬تعليق‭ ‬الايقاف،‭ ‬متعهدة‭ ‬تعديل‭ ‬القوانين‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬اثارت‭ ‬الانتقاد‭ ‬الدولي‭ ‬وادت‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الايقاف‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬رفضت‭ ‬الطلب،‭ ‬داعية‭ ‬السلطات‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬القوانين‭ ‬الرياضية‭ ‬موضع‭ ‬الانتقاد،‭ ‬واعادة‭ ‬العمل‭ ‬بالهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬المنحلة،‭ ‬وسحب‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭. ‬وحرم‭ ‬الايقاف‭ ‬الكويت‭ ‬المشاركة‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬رياضييها‭ ‬شاركوا‭ ‬تحت‭ ‬الراية‭ ‬الاولمبية‭. ‬كما‭ ‬حرم‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬وتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ .‬